أكادير تنهي أشغال محطة تحلية مياه البحر ترقبا لزيارة ملكية منتظرة

تواصل أخبار زيارة ملكية إلى مدينة أكادير حشد مزيد من الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تبيان مصدر هذه الأخبار الرائجة على نطاق واسع؛ فإلى حدود اللحظة، ليس هناك أي تفاعلات رسمية مع هذه الزيارة التي يترقبها سكان “عاصمة سوس”.

ووفقا لمصادر مطلعة، فمن المرجح أن تتم الزيارة خلال الأيام القادمة، بعد نهاية أشغال تحلية مياه البحر بمنطقة اشتوكة، خصوصا وأن المشروع مهم وعليه رهانات كبيرة لتقليص خطر العطش الذي يهدد مدن ودواوير الجهة، بشكل كبير، خلال السنوات المقبلة.

وأضافت مصادر هسبريس أن التجارب الأولى للمحطة دخلت حيز التطبيق، لكن حتى الآن ماتزال المعطيات الرسمية غائبة، مسجلة أن الأشغال التي عادة ما ترافق الزيارات الملكية قائمة على مستوى مدخل المدينة، لكن بشكل عادي وروتيني.

وأوضحت مصادرنا أن “باقي المشاريع الواردة في برنامج التنمية الحضرية 2020-2024، بعضها جرى الانتهاء منه بشكل تام، مثل ملاعب القرب وغيرها، لكن أخرى تتطلب وقتا، ومنها الحافلات عالية الجودة التي ستستغرق أربع سنوات من الزمن”.

ورجحت المصادر أن تكون الزيارة خفيفة بالنظر إلى غياب الإجراءات الاستثنائية التي ترافق حلول الملك بأي مدينة بالمغرب، فضلا عن تتبع دقيق للمشاريع من لدن لجنة يومية وإصدار بلاغات دورية من لدن ولاية جهة سوس ماسة.

في المقابل، تواصلت جريدة هسبريس مع عدد من برلماني الجهة الذين أفادوا بأنه إلى حدود اللحظة لا وجود لاتصالات حول الزيارة، واشتكوا تغييبهم عن مثل هذه الأمور المهمة، رغم أنهم لبنة أساسية في مختلف المشاريع الجهوية.

من جهتهم، أكد بعض منتخبي المجلس الجماعي لأكادير غياب التواصل معهم بهذا الخصوص، مبرزين أن المعطيات تروج فقط على صفحات شخصيات افتراضية مؤثرة بالمدينة، لكن على المستوى الرسمي لا شيء إلى حدود اللحظة.

وتعود آخر زيارة ملكية إلى أكادير إلى مطلع السنة الماضية، وفيها جرى تداول مخطط التنمية الحضرية الذي يضم مشاريع عديدة، منها المنطقة الحرة، ومخطط التسريع الصناعي، والبرنامج المندمج، وتأهيل قصبة أكادير أوفلا، وسوق الأحد، ومشروع تحلية مياه البحر.