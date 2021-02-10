أكبر معمّرة في أوروبا
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 23:55
نجت راهبة فرنسية، تعد أكبر معمّرة في أوروبا، من مخاطر الإصابة بكوفيد-19، قبل أيام فقط من عيد ميلادها الـ 117.
وكانت الراهبة لوسيل راندون المزدادة يوم 11 فبراير سنة 1904، والتي حملت اسم الأخت أندريه عام 1944، قد تأكدت إصابتها بفيروس كورونا في 16 يناير الماضي، دون أن تظهر عليها أي أعراض.
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اللهم اني اعوذ بك من ان ارد الى ارذل العمر .