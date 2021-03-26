أكرم: أنا ودادي و"مدفوعون" يتهمونني بالتشويش

استغرب عبد الإله أكرم، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي البيضاوي، ما وصفه حملة فاشلة ومضللة جديدة دشنها البعض للكذب على الجماهير “الحمراء”، بعد اتهامه من قبل “مدفوعين” بالتشويش على الفريق في هذه المرحلة التي تعرف توهجه محليا وقاريا، ومحاولة الحجز على حسابات النادي البنكية.

وقال أكرم، في تواصل مع “هسبورت”، إنه سعيد جدا بالنتائج التي يحققها الفريق هذا الموسم وراض عن مساره محليا وقاريا، مضيفا أنه “ودادي” حتى النخاع ولا يمكن لأي أحد تجريده من هذه الصفة، مؤكدا في الآن ذاته أن هناك من يحاول دائما إقحام اسمه في المشاكل والتوترات مع الجمهور لغايات معينة، وأن من يتهمه بالتشويش هو “سارق”.

وأكد الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي البيضاوي وجود حكم استئنافي يتيح لإحدى شركاته استخلاص مبالغ مالية معينة من النادي، مردفا: “أنا لا أطالب أي أحد بأي شيء، هناك شركة استخلصت حكما قضايا قانونيا، يلزم الوداد بأداء مستحقات عالقة في ذمتها، مثل أي شركة أخرى. وحسب علمي، ليس هناك أي حجز حاليا على حسابات النادي، هناك من يحاول الهروب إلى الأمام بمثل هذه الأفعال”.

وعلمت “هسبورت” أن الشركة المذكورة استعادت، خلال السنوات القليلة الماضية، جزءا من مستحقاتها العالقة في ذمة “الفريق الأحمر”. كما استخلصت، أخيرا، حكما يقضي بتسلم ما تبقى.

وشدد أكرم على أنه بعيد كل البعد عن محيط الوداد ومسيريه، وأنه ابتعد منذ 7 سنوات عن التسيير الرياضي ولا يرغب في العودة إليه، كما أنه ليس منخرطا في الفريق ولا يطمح نهائيا إلى شغل أي منصب داخله مستقبلا؛ “غير أن البعض يصر على إقحامي كلما سنحت له الفرصة بذلك، لكن الجمهور الذكي والواعي يعرف كل شيء”.