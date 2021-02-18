أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء

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تعليقات الزوار3
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تبدو شهية، بصحتك، لكن عندي ملاحظة فيما يخص السائل الأبيض الذي تضيفه، فمن المعلوم أن الزيتون لابد وأن ينضج طبيعيا بدون صودا، بالإضافة إلى لاموطارد الصناعية وغيرها من المعلبات التي تُضعف امتصاص الجسم للحديد وبالتالي تؤدي لفقر الدم
يجب على وزارة الصحة
أن تسن قوانين صارمة
المواد الغدائية ” لا تلمس باليد ”
وإما بقفازات المواد الغذائية .
إسمحولي يلمس كل شيء بيده
ثم يلمس الخبز و يخشي فيها يذه وضفرانه
هذا ليس إحترام لقوانين النضافة الغذائية
لا ثم لا .
جميع المكروبات تنقل باليد
( تحك بها جميع الأماكن ثم تنضف بها أماكن أخرى )
المواد الغذائية لازم تكون نضيفة غير ملموسة باليد و الشاري
يجب أن يكون ممئن 100% .
البائعين يجب تعليمهم النضافة .
معظم المغاربة لم يعد عندهم الذوق الرفيع.. تجد بعضهم يمزج الطون مع الفرماج في الخبز ثم يستعين بلبن او حليب لتسهيل هضمه.. ومنهم من يمزج اللبن مع،طعام الكسكس الساخن.. ثم في الاخير يقول لك انه يعاني حرقة المعدة