"ألدوكيوب" تطلق حاسوبها اللوحي iPlay 40 الجديد

أطلقت شركة ألدوكيوب (Alldocube) الحاسوب اللوحي iPlay 40 الجديد المجهز بمودم LTE وبطاقتي SIM.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي iPlay 40 الجديد ينبض بداخله المعالج Unisoc Tiger T618، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت ويمكن زيادتها حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويشتمل الحاسوب على شاشة قياس 4ر10 بوصة بدقة وضوح 2000 × 1200 بيكسل. ويعتمد الحاسوب اللوحي على Android 10 كنظام للتشغيل.

والجهاز مزود بأربع سماعات، ووحدة WiFi 802.11ac، بالإضافة إلى دعم نظامي GPS وBeidou.

ويمكن أيضا استخدام الحاسوب اللوحي المدمج كنظام ملاحة بفضل القدرة على تحديد الموقع ووحدة LTE.

ويشتمل الجهاز اللوحي، الذي يبلغ وزنه 474 جراما، على منفذ USB من النوع C للشحن وتبادل البيانات.