ألسنة النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمكناس

شب حريق في حافلة للنقل الحضري، اليوم الأحد، حين كانت تمر بشارع الجيش الملكي بحي حمرية وسط مدينة مكناس، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.

وبحسب ما ذكرته مصادر هسبريس، فإن الحريق اندلع في البداية بمحرك الحافلة الذي يوجد بالجزء الخلفي لهيكلها، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى داخلها، مشيرة إلى أن الركاب نجوا بأعجوبة من هذا الحادث بعد أن تمكنوا من إخلاء الحافلة في الوقت المناسب.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، التي هرعت تحو مكان الحادث، تورد مصادر هسبريس، من السيطرة على هذا الحريق الذي ألحق خسائر كبيرة بالحافلة المذكورة التي تربط بين مدينة مكناس وجماعة ويسلان.

وفتحت المصالح الأمنية ومسؤولو الشركة التي تتبع لها الحافلة المحترقة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.