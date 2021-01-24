ألسنة النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمكناس

ألسنة النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمكناس
صور: مواقع التواصل الاجتماعي
الأحد 24 يناير 2021 - 17:17

شب حريق في حافلة للنقل الحضري، اليوم الأحد، حين كانت تمر بشارع الجيش الملكي بحي حمرية وسط مدينة مكناس، دون أن يخلف الحادث خسائر بشرية.

وبحسب ما ذكرته مصادر هسبريس، فإن الحريق اندلع في البداية بمحرك الحافلة الذي يوجد بالجزء الخلفي لهيكلها، قبل أن تمتد ألسنة النيران إلى داخلها، مشيرة إلى أن الركاب نجوا بأعجوبة من هذا الحادث بعد أن تمكنوا من إخلاء الحافلة في الوقت المناسب.

وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، التي هرعت تحو مكان الحادث، تورد مصادر هسبريس، من السيطرة على هذا الحريق الذي ألحق خسائر كبيرة بالحافلة المذكورة التي تربط بين مدينة مكناس وجماعة ويسلان.

وفتحت المصالح الأمنية ومسؤولو الشركة التي تتبع لها الحافلة المحترقة تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.

النقل الحضري حافلة حريق مكناس

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‫تعليقات الزوار

3
  • ماجد واويزغت
    الأحد 24 يناير 2021 - 17:33

    سبب الحريق هو إنعدام مراقبة الحالة الميكانيكية للحافلات

    30
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  • b.a
    الأحد 24 يناير 2021 - 17:33

    الحمد لله على نجاة كل الركاب،على مايبدو هذه خوردة وليست بحافلة والله اعلم

    25
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  • hanae hanou
    الأحد 24 يناير 2021 - 17:58

    حافلات مكناس كلها في حالة يرثى لها الله ياخد الحق في المسؤولين

    7
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