ألمانيا تتوقع موجة أكثر حدة لتفشي جائحة كورونا

دافع رئيس ديوان المستشارية في برلين، هيلجه براون، عن قرارات تشديد الإغلاق خلال فترة “عيد القيامة” للسيطرة على الموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وقال براون، اليوم الثلاثاء في محطة “بايرن 2” الإذاعية، إنه “يتعين توقع أن هذه الموجة الثالثة، التي بدأت الآن، مؤهلة بلا شك لأن تكون أكثر حدة من الموجة الثانية التي مررنا بها في فترة عيد الميلاد”.

وذكر براون أن المتحور البريطاني صار يشكل الآن أكثر من 70% من الإصابات في ألمانيا، وقال: “هو أكثر عدوى وفتكا”، موضحا أنه من الضروري تشديد القيود خلال عطلة “عيد القيامة”.

وقال المتحدث ذاته: “لقد أوضحنا أننا لا نستحسن قضاء عطلات في الخارج لأن السفر قد يؤدي إلى إدخال طفرات جديدة إلى ألمانيا”، موضحا أنه يتعين إلزام العائدين من مناطق خطورة بالحجر الصحي، وأن ذلك قد يشمل جزيرة مايوركا الإسبانية مجددا إذا ارتفعت معدلات الإصابة هناك مرة أخرى.

ويتطلع براون إلى إجراء المزيد من الاختبارات السريعة للكشف عن الإصابة بكورونا وإتاحة المزيد من جرعات التطعيم لدى العيادات الطبية عقب “عيد القيامة”، وقال: “في منتصف ماي ويونيو ستكون لدينا زيادة في سرعة وتيرة التطعيم. هدفنا أن يحصل الجميع على اللقاح في الصيف”.