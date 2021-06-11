ألمانيا: تعليق المغرب للاتصال يعيق خدمات قنصلية

قالت السفارة الألمانية بالرباط إن مساعداتها القنصلية باتت محدودة، بالنظر إلى قرار المغرب تعليق اتصاله مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد.

وأضافت السفارة الألمانية، في توضيح على موقعها الرسمي، أنها “أُوقفت جميع سُبُل الاتصال مع السفارة، بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية. لذلك، وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليا، إلا بشكل محدود جدا”.

وأوضحت السفارة أن هذا الأمر يتعلق أيضا بتمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب. من بين أمور أخرى وبناء على معطيات أشخاص معنيين رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب وراء ذلك”.

ونصحت السفارة المواطنين الألمان بشدة بـ”عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يوما؛ بل يجب مغادرة البلاد في الوقت المناسب، وذلك باستخدام الرحلات الخاصة”.

وأورد التوضيح المنشور على الموقع الرسمي للسفارة الألمانية بالرباط أنه “إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، حتى لو قامت السلطات المغربية بتوجيه الأشخاص المعنيين بالأمر إلى السفارة في الرباط؛ وذلك راجع إلى وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تقديم مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقه حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية”.

وأشارت السفارة الألمانية بالرباط إلى أنه “سَيُستمر في تقديم الخدمات القنصلية المُقدمة من طرف السفارة حصريا، مثل: إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها”.