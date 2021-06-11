ألمانيا: تعليق المغرب للاتصال يعيق خدمات قنصلية

قالت السفارة الألمانية بالرباط إن مساعداتها القنصلية باتت محدودة، بالنظر إلى قرار المغرب تعليق اتصاله مع السفارة والمؤسسات الألمانية من جانب واحد.
وأضافت السفارة الألمانية، في توضيح على موقعها الرسمي، أنها “أُوقفت جميع سُبُل الاتصال مع السفارة، بما في ذلك مصلحة الشؤون القنصلية. لذلك، وجب الأخذ بعين الاعتبار أن الدعم القنصلي من طرف السفارة الألمانية في الرباط لا يمكن تقديمه حاليا، إلا بشكل محدود جدا”.
وأوضحت السفارة أن هذا الأمر يتعلق أيضا بتمديد أو تنظيم إقامة المواطنين الألمان في المغرب. من بين أمور أخرى وبناء على معطيات أشخاص معنيين رُفض تقديم الخدمات لهم من قبل السلطات المغربية المختصة بدون إبداء الأسباب وراء ذلك”.
ونصحت السفارة المواطنين الألمان بشدة بـ”عدم تجاوز فترة الإقامة المسموح بها بدون تأشيرة، وهي 90 يوما؛ بل يجب مغادرة البلاد في الوقت المناسب، وذلك باستخدام الرحلات الخاصة”.
وأورد التوضيح المنشور على الموقع الرسمي للسفارة الألمانية بالرباط أنه “إذا انتهت صلاحية مدة الإقامة، أو ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بالإقامة القانونية، فإن المساعدة من السفارة غير ممكنة للأسف، حتى لو قامت السلطات المغربية بتوجيه الأشخاص المعنيين بالأمر إلى السفارة في الرباط؛ وذلك راجع إلى وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “تقديم مساعدة السفارة للمواطنين الألمان في المغرب يعيقه حاليا وقف الاتصال الذي فرضته السلطات المغربية، حيث يشمل هذا أيضا التواصل مع وزارة العدل والمؤسسات السجنية المحلية”.
وأشارت السفارة الألمانية بالرباط إلى أنه “سَيُستمر في تقديم الخدمات القنصلية المُقدمة من طرف السفارة حصريا، مثل: إصدار جواز السفر والمصادقة على الوثائق وغيرها”.
كل ما قام به المغرب و يقوم به تتحملون انتم المسؤولية ردا على قراراتكم الفاشلة المخزية
اوا الألمان اتاكلو الغلة و تسبو الملة! من تحسبون أنفسكم؟ انهجو سياسة رابح رابح مع المغرب بدون نفاق نحن المغاربة الكلمة رجلة
حكام المغرب ضسرو بزاف ونتمنى أن إدانة البرلمان الأوروبي لإستعمالهم أطفال فقراء في شوهة سبتة هيفيقهم من الخيال ونتمنى أن أوروبا لي تيعيش فيها 5 مليون مغربي ماديرش عقوبات إقتصادية لأن الشعب لي هيتقصح أما الحكام فأغلبهم مليونيرات بخيرات الشعب لي نصو مكلخ ونصو مخلوع
أوروبا أصبحت عدو للمغرب ولوحدته الترابية من خلال ما تقوم به ألمانيا وإسبانيا تجاه المغرب روسيا والصين والهند وكندا وأمريكا والخليج وتركيا وأمريكا اللاتينية أفضل من أوروبا في كثير من المجالات الاقتصادية والتجارية…
والبقية في الطريق
والقادم أسوا ومقولة انصر أخاك ظالما او مظلوما ستجعل هدا الاتحاد في مأزق حقيقي ما لم يتدارك الامر سريعا
المشكل الوحيد الدي كان يورق المغرب هو موضوع الجالية في عودتهم إلى ارض الوطن والآن وقد فتحت مواني فرنسا وإيطاليا فالمشكل انتهى رغم المصاعب ولكن على جاليتنا ان تصبر مع الوطن
اوروبا او الدول الإستعمارية لاتريد ان ترفع يدها على مستعمراتها،ولاتريد ايضا ان تكون مجموعة من البلدان وخاصة دول شمال افريقيا سيدة قرارها،ان المرجعية التي تطبع تعاملها مع هذه الدول هي مرجعية قديمة وجب على الغرب تحيينها،اكيد ان مغرب الامس ليس هو مغرب اليوم،بالرغم من وجود مجموعة من الاختلالات في تسيير شؤون الدولة ،لكن هذا لايعني بالضرورة لنا كمواطنيين ان لانقف مع بلدنا بغض النضر عن طبيعة النضام،انه من بين اسباب الكوارث التي تعيشها بعض الدول في افريقيا مثلا هي الدول الإستعمارية وعلى رأسها فرنسا التي مازالت تنهب وتنهب عن طريق وكلائها على سبيل المثال لا الحصر نضام الكابرانات في الجزائر الذي لا يحضى بآية شعبية ومع ذلك فان سواء فرنسا او المانيا او امريكا تدعمه ضدا على مصالح اربعين مليون جزائري مقابل الغاز واابترول وباثمنة بخسة لقاء بقاء العسكر في ااسلطة،لذا ومن هذا المنطلق فإن الدول الإستعمارية تحمي الديمقراطية وسيادة القانون في بلدانها ولكن لاتريده لغيرها من دول العالم الثالث. ..
المغرب لا يريد تعاونا مع المانيا و يريد ان تكف المانيا عن عدائيتها ازاء المغرب فقط و ان تبتعد عن المغرب… بلاش من الالمان بالمرة…لهم نزعة نازية توسعية هيمنية…و قد رايناها كيف تحمي فعلا مصالحها مع تركيا مثلا حيث تعتبرها خطا احمرا و لا يجوز المساس به لان تركيا ورقة مهمة لتمدد تركيا التجاري و الصناعي نحو بلدان اسيا…و ها هي تريد ان تجد لها مكانا في شمال افريقيا… بلا وجه حق و راينها تتدخل في شؤون ليبيا و المغرب . مع الاسف الشديد دول جنوب اوربا ضعيفة و غير صناعية و غير منتجة و قد تشتريها المانيا كلها ببعض اليوروات التي هي في الاصل المارك الالماني و هي تستغل اليورو لصالح ميزانها التجاري بحيث لها فائض مع اسيا و امريكا و بريطانيا و روسيا لكن على حساب دول ضعيفة مثل فرنسا الثرثارة و التي لا تساوي شيئا امم الجرمان و ايضا اليونان و ايطاليا بحيث ان كل هذه الدولة تنتظر اشارة من برلين لاطلاق ملايير اليوروات…و هذه حقيقة تابثة..و من هنا خروج بريطانيا من هذا النادي الفاشل اصلا…اذن المانيا لا تهتم بالمتوسط الا قليلا..و موقفها العدائي اتجاه المغرب مرفوض و لا نقبل منطق الهيمنة لذي به تحلب اوربا
من يوجدون في السفارة الالمانية في الرباط عديمو الخبرة والكفاءة.. السفير الالماني لا يستحق ان يكون في المغرب وانما في دولة صغيرة فهذا حجمه الحقيقي.. المانيا فهمت هذا الوضع مؤخرا وسربت عبر صحافتها انها بصدد تغيير السفير ببروفايل يليق اكثر بوزن المغرب المتصاعد و المشاريع الاقتصادية المستقبلية الاستراتيجية معه..
لقد بعثت المانيا عدة اشارات ودية.. واهمها الدعوة لمؤتمر برلين الثاني.. وعلى المغرب ان يستجيب للدعوة مع تذكير المانيا ان هذا لن يحل المشكل.. لكن على المغرب ان يتعامل بذكاء مع هذه الفرصة..
اولا.. هذه الدعوة ستحضى بتغطية اعلامية كبيرة اذا حضر المغرب ويمكن ان يستغلها للتذكير بان اشهر واهم اتفاق لليبيين اسمه اتفاق الصخيرات وهي مدينة مغربية..
ثانيا.. لا يجب ان يؤثر موضوع ثناءي بين المغرب والمانيا على حضور المغرب في القضايا متعددة الاطراف..
هناك اوراق فيها استفادة خالصة للمغرب.. فالمانيا لن تستفيد.. بل بالعكس.. هي ادانة لنفسها واعتذار مبطن للمغرب..
المواضيع الاخرى ستبقى معلقة في انتظار اشارات ودية اخرى من الحكومة الالمانية..