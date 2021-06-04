بخلاف ألمانيا وإسبانيا .. فرنسا تنسق مع المغرب لإعادة آلاف المهاجرين القاصرين‬

عكس ألمانيا وإسبانيا، تبدو الشروط أكثر نضجا بين باريس والرباط لبدء خطة ترحيل آلاف الأطفال غير المصحوبين المنتشرين في المدن الفرنسية؛ ذلك أن قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين، وتمضي إلى مزيد من التفاهم بشأن هذا الملف الذي تريد الرباط حسمه في أقرب وقت ممكن.
وطالبت فرنسا، منذ أسابيع، المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، بحيث ستنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة وستهم عددا من القاصرين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى فرنسا.
وجدد المغرب وفرنسا رغبتهما في “تسهيل” عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم. ورحبت مذكرة دبلوماسية مغربية بـ”التعاون النموذجي” مع فرنسا القائم على الاحترام المتبادل، مع إشارة واضحة إلى إسبانيا في سياق دبلوماسي متوتر: “لسوء الحظ، هذا النهج لا يخص بعض البلدان التي تستمر في تبني نهج اللوم”.
وستبدأ إسبانيا في إرجاع آلاف المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، بعد أخطر أزمة شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية؛ بينما ستهم العملية أولا الجزر الكناري وسبتة المحتلة، ثم باقي المدن في الجنوب الإسباني”.
وطالبت مدريد جميع الهيئات القضائية والسلطات القنصلية المغربية بالعمل على إحصاء الأطفال المغاربة القاصرين المعروفين اختصارا بتسمية “MENA” المتواجدين ضمن ترابها، بما فيها مراكز الإيواء في كل من سبتة ومليلية المحتلتين.
ويشير المحلل السياسي مصطفى الطوسة، في تصريح لهسبريس، إلى أن “هناك واقعا إعلاميا وسياسيا بخصوص القرار الملكي الأخير الذي قوبل بنوع من الارتياح من طرف بعض الأوساط الفرنسية، لسبب بسيط هو أن المجتمع الباريسي كان يعاني منذ سنوات من ظاهرة انتشار القاصرين المغاربة الذين كانوا يأتون عبر شبكات الهجرة ويصلون إلى باريس وضواحيها”.
وزاد الإعلامي المقيم في باريس موضحا: “لقد كانت هناك مواقف سياسية تندد بالظاهرة وتطالب بمساءلة المغرب بشأن هذا الملف، ومع القرار الملكي الأخير لاحظنا عودة الأجواء إلى طبيعتها، وكانت هناك إيجابية؛ لأن القرار يساهم بطريقة واضحة في حل إشكالية تواجد القاصرين في البلدان الأوروبية”.
وشدد الطوسة على أن “هذا القرار جاء في وقت كانت إسبانيا توظف فيه ورقة الهجرة لتشويه المغرب وتقدمه على أساس أنه يمارس ابتزازا سياسيا على الطريقة التركية على دول الاتحاد الأوروبي، وجاء القرار الملكي ليصحح هذه المغالطات وليطرد هذه الأفكار المسبقة التي باتت تتشكل لدى بعض شرائح الرأي العام الأوروبي”.
وقال المحلل السياسي بأن “المغرب منخرط بشكل جدي في معالجة إشكالية الهجرة والمشاركة في إيجاد الحلول لهذه القضايا”، مبرزا أن “القرار الملكي سحب البساط من تحت أقدام قوى اليمين المتطرف التي كانت تحاول استغلال الظاهرة لتحقيق اختراقات في الرأي العام الفرنسي، خاصة خلال هذه المرحلة الانتخابية بامتياز”.
على الحكومة ان تفكر جيدا في صناعة الاسلحة
للقضاء على جوار السوء اسبانيا والجزائر
لكن الخارجية المغربية لم تذكر لنا الشروط التي تقترحها أسبانيا وألمانيا. بلا شك هي شروط في صالح القصر تهم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم إذا عادوا للمغرب
فرنسا تعرف جيدا مصلحتها في المغرب وتدعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية وستعترف بمغربية الصحراء أما إسبانيا وألمانيا فكروشهم العجينا ولا زال يناكفان المغرب في قضيته الوطنية لكن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس و سينتصر بإذن الله.
بضاعتكم سترد إليكم لو كانت حقوق المواطنين في الشغل و التعليم و الصحة والمساوات الاجتماعية ومحاربة الفساد والاستبداد المحسوبية والزبونية لشهد هؤلاء القاصرين الأمل في بلدهم بدون اللجوء الغير القانوني للبلدان الأوربية ولكن هيهات هيهات الشباب وجميع فئات المجتمع يبحتون عن ملجأ يعفيهم من هذا المجتمع الذي اصبح فيه قانون الغابة هو السائد جل الناس يقولون بالعامية : الله إعفو علينا من هاذ البلاد هذا هو عنوان الدرس
ماذا لو أعطى الملك اوامره بارجاع الأموال المنهوبة سواء المودعة في الخارج او الداخل؟ماذا لو أعطى الملك اوامره بالقطع مع سياسة الريع؟ماذا لو أعطى الملك اوامره بالتوزيع العادل الثروات ؟ماذا لو أعطى الملك أوامره للقضاء لمحاسبة اللصوص الكبار اللذين يحوزون على خمسة وتسعين في المائة من ثروات البلاد.. حينا ذلك لن نجد قاصرا واحد او حراكا واحدا او متسولا واحد …
لأن فرنسا لايهمها الاطفال القصر مثل المغرب واما الدول الاخرى فقواننها تمنع ان تمس القصر بأي أذى فلا يمكن تهجيرهم بقوة وهذا مستحيل في كل من المانيا وهولندا .
هذا يعني المزيد من أطفال الشوارع في المدن و القرى و المزيد من المشردين و المدمنين و مشاريع لصوص و قطاع طرق في بلاد المخزن، ماذا أعد المخزن لهؤلاء هل من مراكز إيواء مراكز تكوين أم فقط إعادة تدويرهم في المدن كما يفعل حاليا.
الا اسبانيا ولا المانيا باغيا المشكل يتحل باش تبقى عندهم ورقة فيديهم يبينو بيها ان المغرب كيبتزهم فمشكل لهجرة ملي يجي يهضر على حقو اوربا كتعتاقد ان دول الاغريقية والعربية سخرت لخدمتهم والسهر على راحتهم وكيعجبوني ملي يقوليك ضروف انسانية هو مكاينش سباب التشرد والهجرة من الاوطان قد سياستهم والتقسيم لي دارو فالاوطان من سايسبيكو ونتا جاي مكاين غير قطع وقسم وفرق وزرع فتنة بين ناس الوسط مع الشمال ولجنوب مع الشرق تحت مبدا فرق تسد .
حتى هي على سبة طفراتو زعما دارت الرباح المهم غترجع القاصرين للمغرب باش تهنا منهم النضج هي تعترف اعترافا قاطعا بمغربية الصحراء أما سبع اوجه معندنا منديرو بهم
اوروبا المهددة بالشيخوخة غادي اترض غير المدمنين على المخدرات الصلبة والمحكوم عليهم في قضايا اما ادراري انقيين غادي اتخليهم تستافد منهم ما ابقا ليهم والوا او يبداو ايخلصوا الضرايب.على المغرب ان يفرض شروطه اما الكل يعود او لا احد.راه ابنادم هذا ماشي دلاح.
باركة من لغة الخشب والتحليلات الوهمية فالغالبية الكبيرة هربت ولا تريد الرجوع مهما تطلب الامر من اساليب الاختفاء !!
وهل البلد قادر على ان يتمكن من استقبال وادماج هولاء المشردين ماليا ونفسيا ام انهم سيرمون في الشوارع والمدن كماهجيري جنوب الصحراء وما سيخلفه من فوضى ومآسي كما يقع اليوم في شوارع المدن !!
وقيلا دابا الشعب غادي يهرب كله!!
اقيم في اوربا، ارى هؤلاء الاطفال في حيي وغيرها من الاحياء والمدن، اعرف جيدا إنحرافهم لطبيعة عملي؛ إن لم يؤطروا لمدة سنة على الاقل سيصبحون عالة على المجتمع المغربي.
لابد للمغرب أن يبرهن لأوربا وللعالم أنه سوف يسترجع كل أطفاله وشبابه ونسائه الضائعين هنا وهناك وأنه قادر أن يوفر لمواطنيه العيش الكريم من تعليم وشغل وصحة في المستوى كباقي شعوب الدنيا ويغلق أفواه الأصدقاء قبل الأعداء الذين يتشفون فينا ويستهزؤون ويسخرون منا.بلدنا المغرب نحبه لكن يجب على من يحكمونه أن تهمهم مصلحة الشعب بدرجة الأولى وأن يستحيون من أنفسهم ولن يرضون الذل والعار والإستهزاء للمغاربة ويعطون صورة جميلة للعالم لبلدهم ليس مثل ما رأينا مؤخرا ذلك الهروب الجماعي أطفالا ونساءا
اللي ولد شي حاجة يربيها ؟ ولد ولوح للشارع ! واش هاد الاطفال كلهم ما عندهومش واليديهم ؟ علاش واليديهم اصلا ولدوهم الا غادي يسيفطوهم لبلدان اخرى ؟ راه خص الناس توعى وما تولد على توفر ظروف عيش كريم لولادها ، الله يعطيهم العكر !!!!
مساكيم هربوا من المغرب و شقائه فتبعهم الى فرنسا . لكم الله يا شبان . فرنسا بطبيعة الحال تشكر اسبانيا على هاته الفرصة الذهبية
اسبانيا منذ امد بعيد وهي تمارس ا لابتزاز على
المغرب،وما سلوكها العدائي اتجاه وحدة المغرب
الترابية الا رغبة منها في استمرار ها في هذا السلوك الخبيت، لذلك يجب على الدولة المغربية
ان تلجأ هي الاخرى الى استغلال اي ظرف تراه
مناسبا لاشعار اسبانيا وغيرها بأهمية المغرب
والا تهتم بما يقوله الاعداء،وقديما قالوا:الغاية
تبرر الوسيلة!!!
إلى كل مغربي قاصر أو بالغ ا أرادوا ارجاعه من اي بلد اوروبي كان أن يشترط عليهم أن لا يرجع إلى المغرب حتى يعلموه مهنة يستطيع أن يحسن بها ضروف العيش في المغرب. هذه فرصة ذهبية لا تضيعوها. لا تقبلوا ان اقطرحوا عليكم بتعليم هذه المهنة في المغرب. لا تنسوا اطلبوا المهنة + رأس مال. أنا موجود في أوروبا من زمام وأعرف كيف يفكرون ويستعدون الاوروبيون