أمرابط: أشعر بطاقة كبيرة في شهر رمضان المبارك

أمرابط: أشعر بطاقة كبيرة في شهر رمضان المبارك
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 29 أبريل 2021 - 01:45

أوضح الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، أن المباريات في نهار رمضان ليست سهلة بالنسبة للاعبين الملتزمين بشعيرة الصيام، مؤكدا في الوقت نفسه أنه رغم ذلك يشعر بطاقة كبيرة خلال المباريات التي لعبها.

وقال أمرابط في تصريح للقناة الرسمية لنادي فيورنتينا: “طبعا، ليس من السهل أن تخوض المباريات وأنت صائم، غير أنه ينتابني إحساس جيد وأشعر بطاقة كبيرة، وعندما يتسلل إليّ بعض العياء، فإنني أعتبر الأمر طبيعيا”.

كما أكد متوسط ميدان “الأسود” أن المباريات التي تنتظر “الفيولا” خلال ما تبقى من الموسم الحالي، “تُعتبر في غاية الأهمية، ويجب تحقيق أكبر عدد من النقاط، خاصة في المباراة المقبلة التي ستعطي دفعة للاعبين في حال تحقق الانتصار”.

وكان روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا، قد نوه بالمستوى الكبير الذي ظهر به أمرابط إلى جانب زميله بلال ريبيري في المباراة الماضية أمام يوفنتوس، رغم خوضهما المواجهة وهما صائمان.

يشار إلى أن أمرابط قد حضر خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المغربي رغم أنه كان يعاني من آلام على مستوى الظهر، وأصر على المشاركة رفقة العناصر الوطنية في مباراتي موريتانيا وبوروندي.

الدوري الإيطالي رمضان سفيان أمرابط نادي فيورنتينا

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • مهاجر
    الخميس 29 أبريل 2021 - 02:05

    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم” صومو تصحو” وصدقت أنت كذلك يا أخي المرابط.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
الجباري وقهوة نص نص
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 23:01 2

الجباري وقهوة نص نص

صوت وصورة
بدون تعليك: المغاربة والوقت
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 22:00 7

بدون تعليك: المغاربة والوقت

صوت وصورة
الذكرى العاشرة لتفجير أركانة
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 20:26 3

الذكرى العاشرة لتفجير أركانة

صوت وصورة
سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 18:30 3

سال الطبيب: نقص الوزن في رمضان

صوت وصورة
منازل الروح: كيف تعيش راضيا
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 17:00 4

منازل الروح: كيف تعيش راضيا

صوت وصورة
منابع الإيمان: أرقام من القرآن
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 14:00 4

منابع الإيمان: أرقام من القرآن