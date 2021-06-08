أمزازي: امتحانات الباك في المتناول

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‫تعليقات الزوار

6
  • فاعل خير
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:14

    لنفترض نجحوا انشالله النجاح لكل واحد طموح واش غادي يلقوا الخدمة حسبي الله ونعم الوكيل

    4
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  • عادل
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:15

    بروتوكولات خاوية تشوش على ظروف اجتياز التلاميذ للامتحان…

    5
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  • وماذا بعد الباك
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:24

    ها الباك وماذا بعد الباك شحال من واحد هرس راسه بالقراية حتى انهى كل النجاحات ومللي يبحث على منصب كيوجد امامه واحد ولد فلان بن فرتلان جاب شهادات مزورة وهو الرئيس وراسه خاوي يكاد لا يفقه شيئا وهو اللي يحكم فيك

    5
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  • imane
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:47

    الحجرات الدراسية اسي امزازي ماشي الحجر

    0
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  • AbdAllah
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:52

    هذا عمل غير عقلاني!
    وزير وعدد من مرافقيه + السلطات المحلية + الصحافة كايدخلون على الطلبة أثناء إجراء الوطني غير مبالين بما يتطلبه الإمتحان من هدوء وتركيز…عار عليكم.
    كان المفروض حتى أنتوما تفيقو بكري وتجيو لمركز الإمتحان مع 7h وتقومو بتفقد ظروف الإمتحان والإجراءات المتخدة… وتخويو القاعة قبل ما يبدا الإمتحان.

    5
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  • moulay
    الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 11:52

    ليست في المتناول كما تقول سيدي الوزير!

    1
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