أمزازي وأوعويشة يلتقيان سفراء وممثلي "آسيان"

عقد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمعية إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، لقاء عمل مع سفراء وقائمين بالأعمال ممثلين لعدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تايلند وماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي دار السلام وفيتنام والفلبين.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه تمّ، خلال هذا اللقاء، تدارس سبل تقوية علاقات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في المجالات ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذا تعزيز الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التكوين وبنيات البحث المغربية ونظيراتها من دول رابطة “آسيان”، خاصة في ما يتعلق بتبادل التجارب والخبرات، ودعم حركية الطلبة والأساتذة، والإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه.

وذكّر المصدر ذاته بأن “المملكة المغربية، نظرا للاهتمام الذي توليه للتعاون جنوب-جنوب، ولمنطقة جنوب شرق آسيا بصفة خاصة، تعد أول دولة إفريقية وعربية تنضم، بتاريخ 6 شتنبر 2016، إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة دول جنوب شرق آسيا، متطلعة إلى إرساء علاقات فعلية وممأسسة مع هذه الدول”.

وأشار البلاغ إلى أن “ما يقارب 100 طالب منحدرين من دول جنوب شرق آسيا يتابعون دراستهم الجامعية بمؤسسات التعليم العالي العمومية بالمغرب، برسم السنة الجامعية 2019-2020، موزعين على مختلف الجامعات والتخصصات الأكاديمية والعلمية”.