أمزازي يرفض ربط خفض رسوم التعليم الخاص بتقليص الزمن المدرسي

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أنه “لا يمكن المطالبة بخفض رسوم الدراسة في المدارس الخاصة بعد تقليص الزمن المدرسي بسبب جائحة كورونا”، وذلك ضمن جوابه على سؤال شفوي حول التعليم الخصوصي، طرحه أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.
وقال أمزازي في رده على مطالب الفريق المعارض: “لا يمكن أن يتم خفض رسوم الدراسة في المدارس الخاصة بسبب تقليص الزمن المدرسي”، موضحا أنه “لا علاقة بين الأمرين، كما أن الوزارة غير مسؤولة عن الرسوم”.
وكشف أمزازي أن الوزارة بصدد إعادة النظر في القانون المنظم للتعليم الخصوصي، وأن “التعديل الذي يؤطر علاقة الوزارة بالمؤسسات الخاصة سيشمل الرسوم”، معتبرا أن هذا الموسم الدراسي كان استثنائيا، حيث جمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، مع تقليص عدد التلاميذ في الفصل.
الفريق الاستقلالي أكد أنه رغم تقليص ساعات التدريس بالتعليم الخصوصي، إلا أن رسوم الدراسة ظلت كما هي، وطالب بـ”مراجعة الرسوم التي تفرض على الأسر من طرف المؤسسات الخاصة دون رقابة أو تقنين من طرف هذه المؤسسات”.
وشدد الفريق الاستقلالي على أن “التعليم الخصوصي يعرف تكلفة مرتفعة في الرسوم، خصوصا التسجيل والتأمين”، موردا أن “هذا الأمر طغى بشكل كبير في فترة الحجر الصحي التي تضررت فيها فئات واسعة، خصوصا في القطاع الخاص”.
من جهة ثانية، قال الفريق الاستقلالي إن “الفئات المتوسطة تجد مشكلا كبيرا اليوم في تأمين رسوم الطفل الثاني بسبب ارتفاعها”، منبها إلى كون “تضرر الأسر يأتي كذلك من غلاء محفظة التلميذ التي تحولها المطابع ودور النشر إلى تجارة مربحة”.
وفي تفاعله مع سؤال الفريق الاستقلالي، رد أمزازي بأنه لم يتم تقليص الزمن المدرسي، لكون نصف الحصة تتم مع الأستاذ داخل الفصل، والنصف الثاني في إطار التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، موضحا أن “العديد من الأساتذة اعترفوا بتحسن نقط تلاميذهم بسبب التعلم في جو ملائم دون ضغط”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “هذا هو النموذج البيداغوجي الذي يجب بناؤه للتأسيس للمدرسة المغربية مستقبلا”، مشيرا إلى أن “هذا النظام فتح أبواب التأطير والتوجيه للأستاذ عوض التلقين، وهو دور جد مشرف له، تم إلى جانب الأسر التي واكبت تعلم أبنائها”.
السلام عليكم
شفتي الدولة كتحب الشعب بزاف لدرجة أن أي تخفيض في الواجبات ما متقبلوش.
مقاكم ضحكا على الدقون، فوالله لولا أن المغاربة يدخرون دريهمات لدواير الزمان، لسبقت الدولة جيوب للمواطنين بالضرائب و الإقتطاعات.
و هدا مقابل مادا؟ لا تعليم
لا صحة
لا شغل
لا طرق
لاشيء.
فين هو بن كيران لي قال الأجر مقابل العمل.
مؤسسات الخاصة و مصحات خاصة ياربي استثمروا فيهم اليهود أحسن بألف مرة من خوتنا.
مع رجوع اليهود المغاربة إلى طبيعتهم بالمغرب من سيمثلهم بالبرلمان.
وزير واحد للتربية الوطنية كان مع المواطنين و ضد المدارس الخصوصية و هو الراحل محمد الوافا رحمة الله عليه .كان احسن وزير مر بوزارة التربية الوطنية اما الوزير الحالي فهو مع المدارس الخاصة و دائما يدافع عنها
وكيف له أن يقلص من رسوم التعليم الخاص وأصحابه هم وضعوه في هذا المنصب كي يحمي مصالحهم ؟ و إن تجرأ على فعل ذلك فإنه يعرف مسبقا ماذا ينتظره .
بغينا الجالية اليهودية يدخلو تاهوما لسياسة، اما هاد ابناء حارتنا غسلنا يدينا صافي
ليس الكم ولكن ماهو انفع وأفعال اما الوقت الحالي الذي يضل الطفل من الصباح الباكر إلى المساء اعتبره توقيت غير منطقي وهناك تجارب دول سابقة في الميدان وارفض مبررات بعض الأسر التي تعتبر بقاء الطفل طوال اليوم مناسب لهم.
هل.الوزاره.هی.المشرفه.عل.التعلیم.الخصوص.?.مااضن.لانها.لت.تراقبه
بدون تعليق…..لنعود كلنا الى تسجيل ابناءنا في التعليم العام…..وسترى التغيير…..
“العديد من الأساتذة اعترفوا بتحسن نقط تلاميذهم بسبب التعلم في جو ملائم دون ضغط”.
سير الله يعطينا وجهك
الله يجيبك على خير الوزير .لن نلومك على اتقائك غضب اباطرة التعليم الخصوصي ولاةعلى تحنب ان يكون مصيرك هو مصير المرحوم الوفا.ولكن ان تشيد بنجاح ما يسمى تعليما حضوريا و قرينه التعليم الذاتي فذلك يعتبر ضحك علينا نحن الٱباء.
التعليم الحضوري بمؤسسات عديدة بمراكش غايته هو تمرير المقرر بكيفية لا تستند لا الى بيداغوجية ولا منهجية .فكثير من الاساتذة هاجسهم هو انهاء دروس المقرر ..فلا اهتمام باستيعاب التلاميذ للدروس ولا تقويم محكم .اما التعليم الذاتي فهو هدية قدمت لمن اتخذوا الدعم الدراسي تجارة في ظل عجز اغلب الٱباء عن توفير دعمهم لأبنائهم
خفض الزمني وحفاظ على نفس السعرة كنظن خاسر الأكبر هوما الأسر …. باش نبيع لك نص تفاحة بثمن تفاحة ونخرج فك عينيا من فوق هادا هو هو قمة الإنحطاط والإستغلال ..
موقف غير مشرف يا السيد الوزير
المفروض ان الوزير يخفف الوزر على المواطنين
ويكون مدافع عنهم من ” تجار المعرفة “! وملتزم بالتوازن على الاقل بين مصالح الاطراف .
من المؤسف ان يتعامى المسؤول الاول عن القطاع التعليمي حقوق الاباء وابنائهم ..
انا أشك او على يقين بان السيد امزازي يمتلك المدارس الحرة او له نصيب من الكعكة
أحسن قرار هو التعليم بالتناوب أصبحت الجودة لكن يجب أن يرجع التعليم حضوريا للسنوات الإشهادية لأن المقررات طويلة …و الزمن لا يكفي
مارايك سيدي الوزير في انطلاق عملية اعادة النسجيل للسنة المقبلة خصوصا في مدينة الرباط العاصمة واخص بالدكر الاعدادية العلمية اكدال
فما بالك بالمدن الاخرى..
الحقيقة المسكوت عنها، هي ان أزمة كورونا قلصت من عدد ساعات التعليم الحضوري فاثرت سلبا على مستوى تحصيل التلاميذ، فأصبح الخاسر إلاكبر هم الأسر وأطفالهم.