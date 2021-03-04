أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية في المغرب

أمطار رعدية قوية وتساقطات ثلجية في المغرب
صورة: منير امحيمدات
الخميس 4 مارس 2021 - 15:18

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أنها تتوقع نزول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد في عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية، أن زخات مطرية رعدية قوية بمستوى يقظة برتقالي (من 20 إلى 35 ملم) ستهم غدا الجمعة من الساعة السابعة صباحا إلى السادسة مساء أقاليم الصويرة وطنجة وأصيلة والعرائش وآسفي والدار البيضاء والجديدة.

كما ستهم الظاهرة الجوية (30 إلى 50 ملم) أقاليم أزيلال وبني ملال وخريبكة وخنيفرة وشيشاوة والحوز وتاونات والخميسات، من الجمعة على الساعة السادسة مساء إلى السبت على الساعة العاشرة صباحا.

وأضافت النشرة الإنذارية أنه من الممكن أن تكون هذه الزخات مصحوبة محليا ببرد، كما ينتظر هبوط زخات قد تكون محليا قوية (من 50 إلى 70 ملم) يوم السبت بأقاليم تطوان وشفشاون والحسيمة وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق والدريوش والفحص-أنجرة.

ومن المتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية (من 50 إلى 70 كلم/س) أحيانا يومي الجمعة والسبت بالسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية والسواحل المتوسطية والمنطقة الشرقية.

وأورد المصدر ذاته أن من المرتقب تسجيل تساقطات ثلجية ابتداء من 1500 متر بمستوى يقظة برتقالي (من 15 إلى 30 سم/24 ساعة) من يوم الجمعة على الساعة الثالثة زوالا إلى يوم الأحد بأقاليم وعمالات الحوز وأزيلال وميدلت وإفران وبولمان والرشيدية وورزازات وتنغير.

تساقطات ثلجية زخات مطرية رعدية

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‫تعليقات الزوار

2
  • hbib
    الخميس 4 مارس 2021 - 15:26

    اللهم صبيبا نافعا على عبادك المؤمنين يآ رب العالمين

    42
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  • عبدالقادر جرسيف
    الخميس 4 مارس 2021 - 15:44

    هاد الارصاد الجوية كتضرب وتخطا واش كيستاعنو بشي شوافة هدي ٣ ايام هوما يقولوا الشتا غادي طيح فوجدة مزال ما طاحت حتى نقطة. اللهم أغثنا يارب العالمين.

    -24
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