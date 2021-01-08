أمطار رعدية ورياح عاصفية وثلوج كثيفة في المغرب

حذرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، ضمن نشرة خاصة، من أمطار رعدية وثلوج خلال نهاية هذا الأسبوع في عدد من الأقاليم.

وتشهد أقاليم أكادير إيدا أوتنان، الحسيمة، شفشاون، اشتوكة آيت بها، الصويرة، فحص أنجرة، إنزكان آيت ملول، العرائش، المضيق الفنيدق، وزان، طنجة-أصيلة، تارودانت وتطوان، زخات مطرية رعدية.

وتعرف أقاليم أزيلال، بني ملال، خنيفرة، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شيشاوة، الجديدة، فاس، القنيطرة، مديونة، المحمدية، النواصر، الرباط، أسفي، سلا، سيدي بنور، تمارة الصخيرات، تاونات، وتازة، تساقطات يومي الجمعة والسبت.

ووفق البلاغ ذاته، تتراوح التساقطات بين 30-70 ميليمتر، في أقاليم بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شتوكة آيت بها، الجديدة، الصويرة، القنيطرة، العرائش، مديونة، المحمدية، النواصر، وزان، الرباط، أسفي، سلا، تمارة الصخيرات، طنجة ـ أصيلة وتزنيت، يومي السبت والأحد، حيث ستكون هذه الأمطار الرعدية مصحوبة برياح قوية.

وتهب رياح عاصفية محلية قوية بأقاليم أكادير إيدا أو تنان، الحوز، أسا-أزاغ، أزيلال، بن سليمان، برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، شتوكة آيت بها، الجديدة، الرشيدية، الصويرة، فحص أنجرة، فكيك، كلميم، إفران، إنزكان آيت ملول، جرادة، العرائش، المضيق الفنيدق، مراكش، مديونة، ميدلت، المحمدية، النواصر، ورزازات، الرباط، رحامنة، أسفي، سلا، سطات، سيدي بنور، سيدي افني، تمارة-صخيراة، طانطان، تارودانت، تطوان، تنغير، تزنيت واليوسفية، اليوم الجمعة.

ووفق الأرصاد الجوية، تبدأ تساقطات ثلجية غدا إلى غاية الاثنين المقبل، في أقاليم الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، شفشاون، الحاجب، إفران، خنيفرة، ميدلت، ورزازات وتارودانت.