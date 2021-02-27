أمطار قوية وتساقطات ثلجية في مناطق بالمملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ضمن نشرة خاصة، بنزول زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية من يوم السبت إلى الاثنين في عدد من أقاليم المملكة.
وتتوقع المديرية نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالأطلس وبالسهول المجاورة، وبالواجهة المتوسطية.
وتهم التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير .
وتشير التوقعات إلى طقس بارد في مرتفعات الأطلس والهضاب العليا، والحرارة مابين -02 و25 درجة.
في انتظار التفاصيل نعرفو واش مدينتنا معنية بالأمطار القوية ولا لا
اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيباً نافعا يا رب
الحمد لله على هذا المطر.اللهم اجعله غيثا نافعا للبلاد والعباد.
اللهم صبيبا نافعا في كل مكان في البلاد…..
الله يرحمنا بنعمته على قد النفع.الله اكمل على بلادنا بلخير ويكون لعام زين انشاء الله