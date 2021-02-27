أمطار قوية وتساقطات ثلجية في مناطق بالمملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، ضمن نشرة خاصة، بنزول زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية من يوم السبت إلى الاثنين في عدد من أقاليم المملكة.

وتتوقع المديرية نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بالسفوح الجنوبية الشرقية وبالأطلس وبالسهول المجاورة، وبالواجهة المتوسطية.

وتهم التساقطات الثلجية قمم مرتفعات الأطلس الكبير .

وتشير التوقعات إلى طقس بارد في مرتفعات الأطلس والهضاب العليا، والحرارة مابين -02 و25 درجة.