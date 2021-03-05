أمطار قوية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية بالمغرب

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بهطول زخات مطرية رعدية قوية وتساقطات ثلجية ورياح عاصفية قوية من الجمعة إلى الأحد في عدد من أقاليم المملكة.

وفي تفاصيل النشرة الإنذارية، ذات المستوى البرتقالي، فإن الزخات المطرية القوية تهم مناطق تطوان وشفشاون والفنيدق والفحص أنجرة، كما تمتد إلى الحوز وبني ملال، وقلعة السراغنة، وخنيفرة، وتاونات، والحسيمة، وطنجة، وتارودانت.

وتعا لذات النشرة، فإن التشاقطات الثلجية تهم الحوز، وأزيلال، وميدلت، وبني ملال، وإفران، وبولمان، والرشيدية، وورزازات، وتنغير..