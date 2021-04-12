أمكراز يبرئ "وزارة الشغل" ويكشف تفاصيل فاجعة "مصنع طنجة"

ضمن جوابه عن سؤال برلماني حول تكرار حوادث الشغل المميتة، كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، تفاصيل حادث الشغل الذي وقع بمعمل النسيج الكائن بمرأب تحت أرضي بفيلا سكنية بمدينة طنجة إثر تسرب مياه الأمطار، والذي تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون به، وأدى إلى وفاة العديد من الأجراء والأجيرات.

وقال أمكراز إن صاحب المعمل لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة الـ135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها، مضيفا أنه تعذر مراقبة هذه الوحدة من قبل أعوان تفتيش الشغل، نظرا لوجودها داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية.

وبخصوص الإجراءات المتخذة على إثر هذا الحادث، أعلن المسؤول الحكومي، في رده على السؤال الذي قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تحقيقا قضائيا فتح تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، مشيرا إلى أن التحقيق أسفر عن وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي.

وفي مقابل إعلان أمكراز أنه تم “إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها”، أوضح أنه بالموازاة مع ذلك فتحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بحثا إداريا حول الظروف المحيطة بوقوع الحادثة.

وكشف وزير الشغل والإدماج المهني أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع مجموعة من المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية من بينها هذه الوزارة، بحملة مراقبة لتحديد وحصر المؤسسات الإنتاجية التي تعمل داخل الأحياء السكنية.

وأضاف أمكراز أن أعوان تفتيش الشغل يقومون بإنجاز زيارات مراقبة وتفتيش لتلك المقاولات الخاضعة لتشريع الشغل؛ وفي حالة الوقوف على مخالفات لمقتضيات هذا التشريع، يتم تفعيل الآليات القانونية من خلال توجيه ملاحظات ونصائح إلى المشغلين المخالفين قصد الالتزام بالقانون، وعند الاقتضاء يلجؤون إلى توجيه التنبيهات وتحرير محاضر بالمخالفات.

وتسهر وزارة الشغل والإدماج المهني، حسب أمكراز، عبر جهاز تفتيش الشغل التابع لها، على تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل، مبرزا أنها تعمل على فرض احترام القانون في حق المقاولات، سواء منها المهيكلة أو غير المهيكلة، التي تخالف المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال الشغل.