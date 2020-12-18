أمن الناظور يتصدى لترويج أدوية "تسهيل الإجهاض"

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، الثلاثاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالإجهاض وترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانا منشورا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، فأسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني وتوقيفه متلبسا بحيازة وترويج مجموعة من الأقراص الطبية بمدينة الناظور.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيه الثاني، فضلا عن حجز عشرة أقراص إضافية من الدواء نفسه وسبع وثائق تعريفية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية بلغ مجموع قيمتها المالية 146.307 دراهم، يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

يُشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ فيما مازالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.