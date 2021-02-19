أمن بنسليمان يوقف 3 أشخاص في قضايا مختلفة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، الخميس، شخصا يبلغ من العمر 46 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في مسكر “ماء الحياة” وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه جرى بعدما كان على متن سيارة خفيفة بمدينة ابن سليمان، إذ أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت عن حجز 370 قنينة من المشروبات الكحولية و30 لترا من مسكر ماء الحياة، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه أنها متحصلة من نشاطه الإجرامي.

وفي سياق مختلف، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، اليوم الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و30 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.

وحسب المعلومات الأولية التي توصلت بها هسبريس، فإن المشتبه فيهما عرضا الضحية لاعتداء جسدي خطير، باستعمال السلاح الأبيض (حجارة)؛ وهو ما تسبب له في عاهة مستديمة على مستوى عينه.

المعطيات ذاتها أفادت بأن سبب النزاع بين الشخصين، اللذين جرى تشخيص هويتهما وتوقيفهما نتيجة التحريات والأبحاث الميدانية التي باشرتها عناصر الشرطة، وبين المعتدى عليه يعود إلى خلافات سابقة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهما الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد الاستماع إلى كل واحد منهم في محضر قانوني تمهيدي، قبل عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم، حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.