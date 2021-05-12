أمن طنجة يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا

أمن طنجة يحبط تهريب 700 كيلوغرام من الشيرا
صور: مواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء 12 ماي 2021 - 01:27

تمكنت مصالح الشرطة القضائية، الثلاثاء، من إحباط محاولة لتهريب كمية مهمة من مخدر الشيرا بمدينة طنجة.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن كمية المخدرات المحجوزة بلغت 700 كيلوغرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن المخدرات كانت على متن سيارة نفعية بمنطقة بني مكادة بمدينة البوغاز.

الشرطة القضائية بني مكادة تهريب المخدرات طنجة

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