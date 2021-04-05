أمن مراكش يحقق في إهانة جزائريين للمغاربة

استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الاثنين، ممثلين جزائريين نشروا شريطا مرئيا يسيئون من خلاله إلى أطفال مغاربة.
ويظهر في هذا التسجيل المصور بمدينة مراكش، فنانون جزائريون يقيمون بالديار الفرنسية، يهينون أطفال مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بكونهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن “بالعهر”، ما أثار غضب المغاربة.
وعلى إثر الضجة التي أثارها نشر الممثلين الجزائريين لهذا التسجيل المصور على منصات التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأحد، بفتح بحث قضائي في شأنه من أجل تحديد المسؤوليات.
وخلال هذا التسجيل، استهزأ الجزائريون من ثلاثة أطفال نعتوهم بأنهم أبناء عاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم.
احسن حاجة ونتمنى ما بقيش يخلوهم يدخلو لبلدنا.
ما نريده الان هو سحب جواز سفرهما، غلق الحدود… و محاكمة عادلة تُوازي الفعل الصّعلوكي الكبوت…. فماذا ننتظر من أحفاد المليون ونصف المليون لقيط ؟؟؟؟
علاش تتخلو بحال هادو يدخلو المغرب اجرو عليهم يمشو يقلبو على الزيت والحليب إلى ماعنندهومش او رمضان قارب بزاف عليهم المراكشين او المغاربة كاملين
من خلال صور هؤلاء المتسولين يتبين بما لا يدع مجالا للشك انهم أبناء عاهرات ومجرد لقطاء لان المتل يقول : لا يرشح الاناء إلا بما فيه تم ان ما يتعرض له أبناء الشعب المغربي من متل هؤلاء الانجاس هو راجع إلى تساهل المسؤولين المغاربة نتمنى ان ياخد القضاء مجراه قبل أن ياخد.المواطن حقه بيده…… اتمنى من جريدتنا المحترمة النشر
أكيد سيوقع متل أرض العرجة في فيكيك لم يأخذون حقهم
رغم اني مغربي و احب بلادي لكن لست منافق ، مراكش هي مدينة جنس الاطفال و الدعارة .
مع عليكم ايها المغاربة الى كتابة مراكش في جميع محركات البحث و ستجد كثير من المقالات في الصحف العالمية حول دعارة الاطفال في مراكش و اكادير.
الفرنسيون يفسدون في اطفال المغاربة و لا يتم محاكمتهم .
السلام عليكم
كمغربي ابن مغربي ابن مغربية أطالب بحقي في متابعة هؤلاء المجرمين.
أطالب وكيل الملك متابعتها بالقدف والسب وإهانة المغاربة، كل المغاربة.
يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص لا يهمنا جنسيتهم ولا انتمائهم ولا من يكونون نحن مع تطبيق القانون الذي ينص على عدم التشهير بالأطفال ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي والاستهزاء بالنساء المغربيات العفيفات الطاهرات ….كن من تكون فالقانون يعلو ولا يعلى عليه
علاش اجراء بحث و تحقيق ؟ وراه كلشي باين الخدش بالحياء العام و السب و تصوير قاصرين ، خاسهم اعتقال نيشان
إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت الجزائري اللئيم تمردا.. هذه هي حكايتنا مع جارة الشر منذ القدم
les harki, je ne sais pas ce qu’ils cherchent! il faut que les autorités soient très fermes avec ce genre de déchets humains.. lmaghrib bezzaf 3lihoum
تأشيرة ثم تأشيرة ثم تأشيرة لكل العرب لكل العرب نشاهد جزائريين و تونسيين و مصريين و سودانيين مع مغربيات السيبة المصري و الجزائري والسوداني و التونسي يظنون عندما يصلون الى المغرب سيجدون المغربيات يأخذونهم في الحضن لان المغرب بدون رجال تاشيرة لكل العرب ومن غير متفق يأخد اخته و يذهب عندهم هل اصبحتم بدون كرامة ؟؟
vraiment c trop pour rester les mains croisées. avant de parler de la femmes marocaines regarder vos femmes en France qui font la prostitution juste pour une bouteille de vin et elles n arrive pas.la femmes marocaines c une étoile que jamais vous ne pourrait éteindre ca lumière. bonde d ignorent. c vrais c un peuple esclave qui restera esclave