أمن مراكش يحقق في إهانة جزائريين للمغاربة

استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، الاثنين، ممثلين جزائريين نشروا شريطا مرئيا يسيئون من خلاله إلى أطفال مغاربة.

ويظهر في هذا التسجيل المصور بمدينة مراكش، فنانون جزائريون يقيمون بالديار الفرنسية، يهينون أطفال مغاربة يمتهنون بيع الورود والمناديل الورقية، ويتهمونهم بكونهم غير شرعيين، وينعتون النساء المغربيات بكلمات نابية، ويصفونهن “بالعهر”، ما أثار غضب المغاربة.

وعلى إثر الضجة التي أثارها نشر الممثلين الجزائريين لهذا التسجيل المصور على منصات التواصل الاجتماعي، أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الأحد، بفتح بحث قضائي في شأنه من أجل تحديد المسؤوليات.

وخلال هذا التسجيل، استهزأ الجزائريون من ثلاثة أطفال نعتوهم بأنهم أبناء عاهرات يمارسن الجنس مقابل 100 درهم.