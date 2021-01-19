"أميركا بايدن" تطمح إلى أدوار كبرى في قيادة العالم رغم التحديات الكثيرة

أعلن جو بايدن أن “أميركا عادت وهي مستعدة لقيادة العالم”، لكن عزمه على إعادة بلاده إلى صفوف المجتمع الدولي بعدما أبعدها دونالد ترامب عنه سيصطدم بتحديات شائكة في مواجهة الصين وإيران وروسيا.
وقال الرئيس المنتخب في نهاية الأسبوع لدى تعيين مسؤولين جدد في وزارة الخارجية: “أميركا أقوى عندما تتعاون مع حلفائها”، داعيا إياهم إلى “ترميم القيادة الأخلاقية والعالمية” للولايات المتحدة.
ويردد الديمقراطي الذي سيدخل البيت الأبيض اليوم الأربعاء رسالة القطيعة هذه مع ترامب الذي أساء معاملة حلفائه، وتقرب من حكام مستبدين وكسر الاتفاقات الدولية مبتعدا عن النهج التعددي.
لذلك، اختار جو بايدن دبلوماسيين متمرسين عملوا في إدارة باراك أوباما، ما يضمن العودة إلى خط تقليدي أكثر في السياسة الخارجية الأميركية؛ واختار وزيرا للخارجية على رأس هؤلاء الدبلوماسيين أنتوني بلينكن الذي سيتعين عليه “تصحيح مسار” السياسة الخارجية الأميركية، والذي قال يوم السبت إنه يريد أن يجعل الولايات المتحدة “مثالا” لبقية العالم.
“عالم ما بعد أميركا”
ستهدف قرارات الرئيس بايدن الأولى، مثل العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، إلى طي الصفحة. فحقبة ترامب أضرت بصورة الولايات المتحدة؛ كذلك أدت الأسابيع الأخيرة من ولايته إلى تفاقم الوضع، مع الضربات التي وجهها الملياردير الجمهوري إلى المؤسسات الديمقراطية بإنكار هزيمته، ثم الهجوم الذي قاده أنصاره على مبنى الكابيتول؛ إلى درجة أن نقاشا أكاديميا يقسم الخبراء الأميركيين.
وقال الدبلوماسي السابق ريتشارد هاس خلال أعمال العنف في الكونغرس في 6 يناير: “سيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نتمكن من الدفاع عن سيادة القانون بمصداقية” في الخارج؛ ويمثل ذلك اليوم بالنسبة إليه بداية “عالم ما بعد أميركا، لم تعد تتمتع فيه الولايات المتحدة بالأسبقية”.
ونصح أكاديميون آخرون جو بايدن بالتخلي عن “قمة الديمقراطيات” التي وعد بتنظيمها في السنة الأولى من ولايته، والاهتمام عوضا عن ذلك بدعم المؤسسات الأميركية.
لكن بالنسبة إلى توماس رايت من مؤسسة “بروكينغز” للبحوث “سيكون من الخطأ استنتاج أن إذلالنا الحالي يعني أن الولايات المتحدة لن يكون لها الحق في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم”، وكتب في مجلة “ذي أتلانتيك” أن “إصلاح الديمقراطية في الداخل لا يتعارض مع الدفاع عنها في أماكن أخرى، وهما أمران يسيران جنبا إلى جنب”، مشددا على أن “الترامبية” ليست ظاهرة أميركية حصرا.
وفي مواجهة الأزمات الداخلية من وباء وانكماش اقتصادي وعنصرية، لن يكون أمام الرئيس المستقبلي على أي حال خيار آخر سوى التعامل مع الشؤون العالمية بسرعة.
بين الحزم والحوار
فهناك استحقاقات ملحة في انتظار الرئيس الجديد.. أمام واشنطن وموسكو حتى 5 فبراير فقط لتمديد معاهدة “نيو ستارت” لنزع السلاح النووي.
وانتقد الديمقراطيون على نطاق واسع مماطلة الحكومة المنتهية ولايتها بشأن هذه القضية. وبالتالي، سيتعين على إدارة بايدن، المصممة على إظهار مزيد من الحزم في ما يتعلق بروسيا مقارنة بسياسة دونالد ترامب الذي كان يرغب في التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إيجاد طريقة للتفاوض بسرعة.
الملف الإيراني أكثر إلحاحا
وعد جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في 2015 في عهد باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له، بهدف منع طهران من الحصول على القنبلة الذرية، والذي انسحب منه دونالد ترامب.
ومن أجل القيام بذلك، سيتعين عليه رفع العقوبات التي أعاد الرئيس الجمهوري فرضها واستمر في تشديدها حتى اللحظة الأخيرة لتعقيد مهمة خلفه، مع ضمان عودة إيران أيضا في المقابل إلى بنود الاتفاق بعدما تخلت تدريجيا عن بعض واجباتها بموجبه.
وسيتعين على الديمقراطي في الوقت نفسه أن يثبت للطبقة السياسية الأميركية المشككة أنه سيكون قادرا على إظهار الحزم في مواجهة تصرفات طهران في الشرق الأوسط.
وسيواجه بايدن اختبارا مماثلا، لكن على نطاق عالمي هذه المرة، حيال بكين.
ويصر جو بايدن الذي يصورّه العديد من الجمهوريين على أنه “ضعيف” على أن “الولايات المتحدة يجب أن تكون حازمة في تعاملها مع الصين”.
لكن هل يتحول هذا الحزم إلى حرب باردة جديدة كان يبشّر بها وزير الخارجية في الإدارة المنتهية ولايتها مايك بومبيو، أو إلى منافسة إستراتيجية واضحة لكن أكثر هدوءا تماشيا مع رغبة الأوروبيين؟.
وستحدد الإجابة عن هذا السؤال “نجاح السياسة الخارجية الأميركية أو فشلها” كما قال قبل انتخابات نوفمبر الدبلوماسي السابق بيل بيرنز، الذي عينه جو بايدن رئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية.
الناس قادّين بشغلهم و الشعار ديالهم In God We Trust. ماتخافش عليهم ما دامت العزيمة و حب الوطن و غياب الرشوة و المحسوبية و الفساد غائبة عن منظومتهم. وفقهم الله لخدمة شعبهم و بما فيه الخير للعالم. تحياتي للولايات المتحدة الامريكية بلد الحريات و الديمقراطية و المؤسسات.في أمان الله.
جوزيف بايدن رجل انساني و شعبي و ديموقراطي و خبير في السياسة الدولية و له تجربة طويلة في السياسة الداخلية و يعرفها حق المعرف بل انه واحد ممن شكلوها على مر 50 عاما- لكن الرجل الحكيم الصبور المنفتح الدائم الابتسامةو المتفائل دوما جاء في وقت حرج جدا داخليا بسبب كوفيد-19 و انقسام الشعب الامريكي و تراجع الاقتصاد داخليا الخ لكنه على ما يبدو يريد تكرار ما فعله ايام اوباما و هذا غلط لان كثيرا من اللوبيات داخليا و خارجيا تريد استغلاله لاعادة الوضع الى ما قبل ترامب و هذا مستحيل و حلم و تريده دول معينة حالمة بالامبراطوريات و الاحلام العودة الى الحروب علما ان تلك الدلو تعيش على الاوهام القديمة و انها شاخت و طالها العجز البيولوجي و لم تعد لها الامكانيات البشرية و التقنية و المالية لاحلامها القديمة التي بها تريد توريط هذا الرجل الحكيم و اتمنى الا يتبعها في اهواءها و ان ينكب على الداخل الامريكي و ان يتبع عموما خطط و نظرة ترامب اي قلب البراديغم الوضع الدولي التي انشئ ما بعد 1945… و ان ينتبه الى دول تريد الرفاه على حساب امريكا و ان يقوم بتقوية تحالفات ترامب و الا كيف للعودة لما قبل؟ مستحيل
المغرب كانت تابعة للجزائر النوميدية وذالك قبل 2000 سنة قبل الميلاد الجزائر حكمت المغرب 12 قرن….خاوة خاوة
اطلب من السيد الرءيس ان يعترف للعالم و في الامم المتحدة بحدود المملكة المغربية سنة 1777 حتى ترجع بعض الدويلات الى دراسة التاريخ
المغرب لعب دورا مهما في تهدءة المستر ترامب عندما تبادل الملك معه الاوسمة بحيث نسي الهزيمة اما الان ستمر الامور بخير و على خير
عشية تنصيب بايدن،وجه ترامب خطاب الوداع للشعب الأمريكي والعالم.خطاب لا يختلف عن قبول ترشيح الحزب الجمهوري في غشت!ملخصه ولبه أن أمريكا ولدت مع ترامب وستنتهي معه!خطاب وداع وبرنامج عمل لمناصريه!خطاب و فلسفة تستمر!إرث ترامب هي الجروح العميقة التي فتحها،عمقها وتركها حية،غائرة ورائه!لاعجب أن مذهب بايدن هاريس هو مذهب العلاج!الجروح ضمانة،طاقة حية لتبقى الترامبية والترامبيت وهاجة من بعده! يقدم ترامب نفسه أنه رئيس السلام وليس الحرب!سلامه مع مجده الشخصي!سلامه تطبيع مفروض بطعم الابتزاز!سلامه تحيز،انحياز كامل لإسرائيل!سلامه سلام على السلام العادل!سلامه كلام في السلام!حربه على الديموقراطية الأمريكية ونزاهة الانتخابات،على العيش المشترك،على كل ماهو جميل في الأمة الأمريكية،على وحدة الشعب الأمريكي،على البيئة النظيفة،على المنظمات الدولية،على حق الدول في التقدم كما فعل مع الصين،على سيادة الدول و استقلالها بقرارها،على حلفاء أمريكا الحقيقيين والمتوهمين بشفط مواردهم المالية،على جيران أمريكا الجنوبيين بسور ترامب العظيم!رجل واحد هزم ترامب في حروبه:العم الشاب كيم!تحية احترام وتقدير له!هكذا يكون القادة الحقيقيون!