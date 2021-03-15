"أمير المجاهدين" يفضح حقيقة أعراص

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‫تعليقات الزوار

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  • ايوب
    الإثنين 15 مارس 2021 - 17:41

    الذي يهم المغاربة اكثر من انتماءات الأشخاص هو الاساليب المشينة في تعديب الأشخاص في مخافر الشرطة المغربية وهذه الأساليب ليست من مصلحة المغرب وهيا اصبحت تشوه صورة المغرب في العالم أم من ينفي استعمل الأجهزة الأمنية المغربية أساليب التعديب في مقراتها فهو يحاول ان يغطي الشمس بالغربال

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  • Rachida
    الإثنين 15 مارس 2021 - 17:42

    السلام عليكم.سبحان الله.اصبح قتل الابرياء وزرع الفتنة والبلبلة في نفوس المواطنين يسمى مشروعا والمثير في الأمر أن هذا الشيخ يزعم أنهم يدافعون عن الدين وأقر أن من ضمن مشروعهم نهب أموال الغير بدون حق وهل قتل الابرياء ونهب أموال الغير بالقوة يبيحها الدين الإسلامي يالجهلة بالدين.لا حولة ولا قوة إلا بالله.عيش نهار تسمع خبار

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