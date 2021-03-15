أمير "حركة المجاهدين في المغرب" يفضح حقيقة السلفي "علي أعراس"

فنّد عبد الرزاق سوماح، الأمير الرابع سابقا لما يسمى “حركة المجاهدين بالمغرب”، ادعاءات التعذيب التي تبناها المعتقل السلفي السابق علي أعراس، مشددا على أن “السلفيين يستحلون الكذب على الدولة، لأنهم يظنون أنه سيخلق لها الكثير من المشاكل، لكن ذلك أصبح ملفات غير مربحة بعدما تجاوزها الزمن”.
وقال سوماح، في شريط مرئي تتوفر هسبريس على نسخة منه، إن “علي أعراس انتمى لحركة المجاهدين سنة 1981، حيث التقيته مرارا وتكرارا بفرنسا وبلجيكا والمغرب، وكان يُتقن الحديث باللغة العربية بكل سلاسة دون أدنى مشاكل”، ثم زاد: “كان المسؤول اللوجستيكي عن الحركة، ذلك أنه فتح مكتبة إسلامية ببلجيكا من أجل ضمان تدفق الأموال”.
وأضاف المعتقل السلفي السابق أن “الحركة المسلحة كان تهدف إلى إثارة البلبلة بالبلاد، لأنها تدعي الجهاد في مواجهة النظام عبر تنفيذ عمليات وتفجيرات دموية، ومن خلال القيام باغتيالات ونهب الأموال، لكن الحمد لله لم يوفقنا الله لهذا المشروع الدامي، لأنه عمل فاسد، وكنا سنفسد أكثر مما سنصلح”.
واستطرد سوماح أن “أعراس هو الذي أدخل السلاح الأول الذي عثرت عليه السلطات ببركان سنة 2003، وكذا هو المسؤول عن إدخال السلاح الثاني الذي تم إيجاده بطنجة، وهو الذي زودني أيضا بالأسلحة التي تسببت في القبض عليّ بمدينة تيفلت”.
وأردف قائلا: “كان (أعراس) المشرف المادي على تسليح الحركة، نظرا إلى خبرته العسكرية بالجيش البلجيكي، بالإضافة إلى تقلده مهمة تمويل الحركة المسلحة، حيث كان يمنحني أموالا طائلة كلما ولج المملكة خلال فصل الصيف”، موضحا: “بعدما قبضت عليّ السلطات، توقعت أن أتعرض لتعذيب شديد، لأنني كنت ضمن مؤسسي الحركة، بل كنت مطلوبا من طرف الإنتربول”.
وواصل بالقول: “فوجئت بمعية أزيد من عشرين معتقلا سلفيا بالمعاملة المحترمة لنا بخلاف ما سمعناه؛ ومن ثم، لا داعي للكذب والبهتان، فجميع الوثائق متوفرة لدى المصالح المعنية، لأنه لا يمكن أن تنتظر سنتين لتصوير شريط تدعي فيه تعرّضك للتعذيب”، حامدا في ختام الشريط الله لإلقاء القبض عليهم، متسائلا باستنكار: “واش كنا جايْبين الأسلحة باش نديرو كسكسو؟”.
سلفي حركة العدالة والتنمية العدل والإحسان الشبيبة الإسلامية الصوفية الزوايا….ووو… لم يسمع عنهم اﻻ العجاب .. يتهافتون يتنافسون على الدنيا بشتى الطرق … ويفضح بعضهم بعضاً وﻻ غرابة في ذااك !! انهم قوم ﻻ يعقلون … لكن الصادقون والمخلصين لله ولرسوله قليل ماهم ..
مع مغالطات … مجددا
قول هذا التكفيري السابق (السلفيين يستحلون الكذب على الدولة)هو مغالطة يلجأ إليها الكذبة للوصول لأغراض معينة.
حيث أطلق اسما ( السلفيين) ونسب اليهم زورا وبهتانا ما هم براء منه والذي سيتباذر لذهن القارئ خاصة ممن لا ثقافة دينية له ان مقصودة السلفيين الذبن يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعلى رأسهم أئمة المذاهب الفقهية مالك والشافعي وأحمد وابوحنيفة ومن انتسب الى مدارسهم الفقهية
ومعلوم أن كن بدهيات منهج السلف التحذير من التكفير وأهله كداعش والقاعدة ومن حمل فكر الخوارج قديما وحديثا
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فيأتي هذا التكفيري وعوض أن يسمي الاشياء باسماىها الحقيقة فيقول التكفيريون او الخوارج يقول السلفي والسلفيون .
فسبحان الله. لماذا لا تسمي الاشياء باسماىها الحقيقة
اليس هذا ضحك على عقول الناس
اليس تدلبس عليهم
اليس كذب على منهج السلف.
لكن يقال: الخوارج قديما كانوا لا يستحلون الكذب
اما أفراخهم المشوهة فيستحلونه ويتغنون في اختلاق الكذب
نسأل الله العافية
الى كان دخل سلاح فين كان المخزن واش دولة ولات سيبة هذا الادعاء لا دليل وراءه والضحية تعرض للتعذيب الفيديو موجود على اليوتوب بلحمه وشحمه وله شواهد طبية نحن نعرف ان المخزن يستعمل القرعة للتعذيب وهذا يعرفه القاصي والداني المخزن حكار على الشعب اين المفر من ظلم الناس في ارزاقهم وثرواتهم انتظروا الطوفان يا عديمي الضمير.
هد الدواعش يجب حبسهم كلهم بدون استثناء انهم اتباع الظلامية
لو كان العدل موجودا لما ظهر مثلهم. النهب و الفساد و الظلم و الاستيلاء على خيرات البلاد و اقتسامها مع المقربين من السلطة من هدام الدولة و من يدور في فلكهم.. تلك اشياء تدفع بعضا من الشعب لكره الدولة و من يحكمها.
أعجبتني اعترافاته التلقائية وحديثه الصريح في الفيديو المرافق وقوله لعبنا مباراة ضد النظام وخسرناها ونحمد الله أن انتهت بانهزامنا وجنب الله بلدنا مآسي كبيرة واعترف كذلك بالسلاح الذي أدخلوه إلى المغرب وأضحكني تساؤله عن السبب لإدخاله ليجيب أنه لم يكن بغرض اعداد وجبة الكسكس .
عاش من عرف قدره .
القاعدة والدواحش نتاج الوهابية التكفيرية وعندما وصلت كتبها من عند آل سعود منذ 1979،الكثير صدقو أكاذيبها إما عن جهل أو غباء وتفرعن الكثيرون وخربت بلدان كأفغانستان والصومال والعراق وسوريا وقتل الألاف من الأبرياء ……..والأن المتطرفون يلبسون لباس البراءة والنفاق ناسين أن الناس عاقت وأن السلفية والوهابية التكفيرية هم سبب تشوه الدين
السلام عليكم .هذا السلفيين صحاب والنية ماتنصاب مثل صداقة اصحاب المخدرات في آخر مشت تجارتهم واحد يقتل والآخر يموت .
ما عندك علاش تحشم ايها المجرم !!!!!!!
ما بغاتش تتفهم لي هاد كلمة (أمير)، شكون كا يعطيهم هاد الصفة، و واش عندهم زايد على عباد الله.الاسلام نزل على سيدنا رسول الله دين واحد، وبقى دين واحد في وقت أسيادنا الخلفاء الراشدون، و يجيو ف هاد الوقت أقوام رجعوا الأمراء اكثر من المسلمين. الأمة مفرقة خلوق و زايدين يفتتوا فيها.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
“فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم ” …………
كدتم وكثير من امثالكم ، الذين لهم فهم سطحي للدين أن تساهموا في زرع الرعب
والفوضى في هذا البلد الأمين لولى ألطاف الله الخفية . فأنتم وامثالكم لم تكفوا
عن السعي في الخراب بمحض ارادتكم، بل
يد العدالة هي التي طالتكم ، بحمد الله ،
في الوقت المناسب. اما الان فتوبتكم تذكرني بقصة بفرعون لما أدركه الغرق .