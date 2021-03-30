أمين عام أسبق لحزب مغربي ممنوع من مغادرة التراب الوطني

منعت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، أمس الاثنين، الأمين العام الأسبق لحزب سياسي مغربي من مغادرة التراب الوطني بناء على أمر قضائي.

وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن السياسي الممنوع من المغادرة كان متوجها إلى مدينة دبي الإماراتية.

يذكر أن مصادر إعلامية تحدثت، منذ أسابيع، عن غضبة ملكية طالت المسؤول ذاته، الذي يشغل منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة عمومية، بسبب اختلالات تدبيرية.