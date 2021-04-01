"أنابيك" تقرب عاملات بالحقول الإسبانية من مكاسب مالية واجتماعية

بهدف تمكين العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا من ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلال الذاتي، تعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على زيادة التنسيق مع شركائها، لا سيما المنظمة الدولية للهجرة التي تراهن على تحسين مواكبة العاملات، خاصة بعد عودتهن إلى المغرب.
وفي هذا الصدد، نظمت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، الخميس في الرباط، ورشة عمل وطنية بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، بهدف مناقشة التحديات والاحتياجات متعددة الأبعاد المتعلقة بالعاملات الموسميات اللواتي يذهبن للعمل في مجال قطف الفواكه الحمراء بإسبانيا بعد عودتهن إلى المغرب.
وتدخل هذه الورشة في إطار مشروع “ارتقاء: تمكين العاملات المهاجرات بشكل دائري في المغرب”، المنفذ بشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بدعم مادي من صندوق هذه الأخيرة الخاص بدعم التنمية. الهدف هو “المساهمة في تمكين العاملات الموسميات من خلال برنامج للتمكين الاجتماعي والاقتصادي يستجيب لحاجياتهن بشكل أفضل”.
وفي هذا الصدد، قال عبد المنعم المدني، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إن الهدف من الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والمنظمة الدولية للهجرة، “هو تمكين المرأة المغربية، وليست أي امرأة، العاملة في حقول الفراولة بالديار الإسبانية، من ريادة الأعمال، حيث تم اقتناع مجموعة من الشركاء كالاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني من أجل مواكبة المشروع”.
وأضاف المدني في كلمة افتتاحية للورشة أنه يعمل بمعية شركاء آخرين، على “صياغة نموذج إدماج النساء العاملات في حقول الفواكه الحمراء، حتى ينخرطن في دورة اقتصادية تتكامل مع الفترة اشتغالهن”، مبرزا أن “الجانب المتعلق بالدخل واكتساب المهارات التقنية مفيد لصالح السوق المغربية”.
وأورد المدير العام لـ”أنابيك” أن “الوكالة تعمل على إدماج النساء في المحيط الاقتصادي المغربي من خلال التشغيل الذاتي في إطار المبادرة الذاتية حتى ينخرطن في دورة متكاملة ولتفادي فترة الفراغ التي يترتب عليها استهلاك المداخيل التي تم جمعها في إسبانيا”، متابعا: “نعمل على تجاوز هذا الفراغ الذي يسقط النساء في الهشاشة”.
من جانبها، قالت آنّا فونسيكا، مديرة المنظمة الدولية للهجرة المغرب، إن “الاشتغال مع أنابيك أمر مهم للغاية من أجل معرفة حاجيات النساء العاملات في حقول الفواكه الحمراء”، مبرزة وجود “فرص حقيقية لضمان تدفق العاملات وتحسين دخلهن، وربط علاقات استراتيجية مع الجانبين المغربي والإسباني”.
واعتبرت فونسيكا في كلمتها أنه “يجب تشجيع الهجرة القانونية الدائرية لأنها تخلق تجارب مهمة للنساء والمستفيدات”، مشيرة إلى أن “هناك دولا عديدة تريد الاستفادة من التجارب المغربية في مجال الهجرة”.
وفي كل سنة، تذهب آلاف النساء المغربيات للعمل في مجال قطف الفواكه الحمراء بمقاطعة هويلفا الإسبانية، كجزء من برنامج الهجرة الدائرية بين إسبانيا والمغرب. وتعتبر معظم المستفيدات من النساء المتزوجات المنحدرات من مناطق قروية، وتتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما ولديهن أطفال. وتعتبر أسرهن من الأسر الكبيرة بمتوسط دخل شهري يبلغ حوالي 100 يورو.
وقد استفادت غالبية العاملات من الهجرة الدائرية لأكثر من مرة؛ ففي عام 2019 مثلا غادرت أكثر من 11000 مستفيدة مجددا نحو إسبانيا.
يجب نقل هاته المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الى مخطط الاخضر..
عمتي كان عاملة حقول في بني ملال توفيت نتيجة سرطان ، تركت ابنائها بدون معيل …لا وجود للمكاسب كتقاعد او موارد مالية من الدولة للتكفل بالابناء….
العمال بالصيعات المغربية يعملون من الصباح الباكر الى الغروب بدون اي قيمة مضافة….اليس هدا استعباد الناس في ارواحهم و اوقاتهم وجهدهم…
جميل إرسال النساء للعمل في الحقول في اسبانيا و ترك الرجال الشباب في المقاهي مختصون في النساء انابيك بالنسبة الي هي سبب شقائي من فضيحة النجاة ثم افلوسي 10سنوات الان ولا نتيجة في الافق ذهب حقنا مع هذه انابيك.
الانبيك تستفيذ من كراء الرقيق واليد العاملة النسائية تستغل في الحقول ب30يورو في اليوم .بينما الاسبانيات يتقاضوون بين 70الى 90يورو …وهذا سبب قبول مدريد مثل هكذا استعباد…
نتمنى من الانابيك تعطي الاولوية النساء التهريب الذين يشتكون من اغلاق المعابر الذل والعار مع سبتة ميليلة اعتقد العمل في الحقول الاسبانية بكرامة حقوق مضمونة الراتب بي الاورو افظل من ان تكون حمالة او بغلة بي 100 درهم عند باطرونات التهريب كذلك الرجال الحمالة يمكن ايضا الانابيك يمكن توفر لهم الفرص العمل في المعامل والمصانع خاصة ان المدينة طنجة القطب الصناعي والتجاري اول في المغرب افريقيا الانابيك تنهي الازمة التهريب بصفة النهاءية لكن مشكلة الناس الشمال معاكزين تعودوا على التهريب والربح السهل يرفضون العمل في المصانع والمعامل كثير من المهربين مدخولهم اليومي من التهريب اكثر مدخول ياتيهم من العمل في المعمل الدليل معظم العمال والعاملات المنطقة الصناعية في طنجة خارج المدينة والمنطقة الشمال في الاخير تقولوا علاش تخدموا الناس برا طنجة انتما ما بغيتوش تخدموا شنوا غادي يديرولكم بغيتوا الخدمة سهلة باش انت تربح 200 درهم في يوم تدمر الاقتصاد البلد
صراحه كارثه عظمى ان نرسل نسائنا الى الخارج لجلب المال.قله الرجوله والذل في ازواجهم وحتى في دولتنا.كيف تكون رجل وترفع راسك وزوجتك تعمل بعيدا عن بلدك.المهم الاورو حمق شي وحدين.سمعت مؤخرا ان الصين ستبدا لاضافه ماده الرجوله للتعليم.يمكن لحكومتنا ان تستفيد من هذه المبادرة والا اصبحنا شعب بدون اصل.المغربي منذ القدم كان شجاع ومقاتل الى ان حصلنا على الاستقلال فزرع فينا المخزن تقواديت وتاديوتيت .
خاص الحكومة الإسبانية أن توفر الحماية والدعم الكامل لهذه الفئة من النساء المغربيات العفيفات الذين يسعون إلى لقمة العيش الحلال ويجب احترامهم كما تحترمون نسائكم، كما يجب على الحكومة المغربية أن تقف بجانبهم في كل خطوة عصيبة، وشكرا.
الشوهة دولة عندها الذهب البترول الغاز الزنك النحاس ووووالفوسفاط 3500 كيلومتر ديال البحر الاراضي الفلاحية وووووووووكتبيع النساء ديالها للاوروبيين قمة الجبن والانحطاط والخوف والتخلف. انا شخصيا والله ما نخوي بلادي باش نمشي نخدم زبال عند الاوربييين ونبات فالزناقي.
بغاو يساليولهم هذه جوج فرنك لي كيجيبوها ويسرقولهم منها مصاريف الملف و في الاخير يبقاو يشوفو بعويناتهم،
تبين أن هناك تلاعبات ودسائس مريبة بحيث أنه تم حرمان بعض النساء اللواتي تم قبولهن للذهاب إلى إسبانيا قصد الاشتغال وتبديلهن بأخريات لا علاقة لهن بالعملية مما يستدعي تدخل العدالة لإجهاض هذه الانحرافات التي لن تخلق الا الاحتقان واليأس في نفوس نسائنا.