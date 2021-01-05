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‫تعليقات الزوار

3
  • marjane
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 11:39

    كذب وبهتان باطل مبني على باطل كين غي باك صحبي اولا مزي

    10
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:06

    للأسف كورونا أظهرت البنية الهشة للمقاولات والشركات فما على أصحاب الشواهد سوى المطالبة بحقهم في وظائف الدولة فهي الأمان لهم وهي مستقبلهم ومستقبل اسرتهم

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  • مستاء من الفرنسة في كل شيء
    الثلاثاء 5 يناير 2021 - 12:26

    لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت على الموقع لأتفاجأ بأن الموقع باللغة الفرنسية،
    هل هو مخصص لمغاربة أم لمن ؟ هل يشغل المغاربة في المغرب أم في فرنسا ؟
    ما هذا العبث ؟
    لم أتصفح الموقع وأغلقته فورا.

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