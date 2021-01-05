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تعليقات الزوار3
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12:12
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اعتقال أستاذة جزائرية بسبب تدوينات على فيسبوك
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التراجع يطبع الخدمات غير المالية وتجارة الجملة
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07:19
تعيين المغربي جيد حكما لـ"الفار" في مونديال الأندية
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06:43
جماعة تطالب بدفع المال لاستخدام سيارة إسعاف
كذب وبهتان باطل مبني على باطل كين غي باك صحبي اولا مزي
للأسف كورونا أظهرت البنية الهشة للمقاولات والشركات فما على أصحاب الشواهد سوى المطالبة بحقهم في وظائف الدولة فهي الأمان لهم وهي مستقبلهم ومستقبل اسرتهم
لا حول ولا قوة إلا بالله، دخلت على الموقع لأتفاجأ بأن الموقع باللغة الفرنسية،
هل هو مخصص لمغاربة أم لمن ؟ هل يشغل المغاربة في المغرب أم في فرنسا ؟
ما هذا العبث ؟
لم أتصفح الموقع وأغلقته فورا.