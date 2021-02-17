أندية وطنية وعربية تخطب ود الحارس الزنيتي

أبدت أندية وطنية وعربية رغبتها في الاستفادة من خدمات أنس الزنيتي، حارس مرمى نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لاسيما بعد تألقه اللافت رفقة “النسور” والمنتخب الوطني للاعبين المحليين.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن ناديين عربيين يُتابعان حامي عرين “النسور” عن كثب منذ فترة، خاصة بعد اقتناعهما به خلال نهائيات “الشان” الأخير، إذ يسعى كل منهما إلى تقديم عرض رسمي للاعب للظفر بتوقيعه خلال “المركاتو” المقبل.

كما أن نهضة بركان بدوره يحاول جس نبض الزنيتي عن طريق وكيل أعماله.

ووفق المصادر نفسها فإن إدارة “النسور” تحركت بدورها لتحصين الزنيتي وإقناعه بتمديد مقامه في “القلعة الخضراء”، بعد أن تقدمت له بعرض مالي جديد يُناهز 300 مليون سنتيم، وذلك لقطع الطريق عن الأندية التي تتربص به.

ويُواصل المكتب المسير لـ”الفريق الأخضر” مفاوضاته مع الزنيتي من أجل تجديد عقده واستمراره في الدفاع عن مرمى الفريق لمواسم أخرى، لاسيما بعدما بات معادلة صعبة في التشكيل الرسمي للفريق، باعتباره واحدا من أبرز حراس المرمى في “البطولة برو”.

وتُوج الزنيتي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية مع الرجاء، على غرار درع الدوري الاحترافي وكأس العرش وكأس الكونفدرالية الإفريقية و”السوبر” الإفريقي وألقاب أخرى، فضلا عن تتويجه بلقب “الشان” مع “الأسود المحلية” في مناسبتين.

يُشار إلى أن الزنيتي صاحب الـ32 عاما وقع في كشوفات الرجاء صيف سنة 2015، قادما إليه من نادي الجيش الملكي، علما أنه منتج خالص لمدرسة المغرب الفاسي الذي تدرج في جميع فئاته السنية إلى أن وصل إلى الفريق الأول.