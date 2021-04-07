أهالي قرى منسية بأزيلال ينشدون فك العزلة 

في قرى منسية بجبال الأطلس نواحي دمنات العريقة بإقليم أزيلال، يشتكي مجموعة من السكان مما وصفوه بـ “العزلة القاتلة” التي تلاحق دواويرهم منذ التقسيم الإداري الأخير للجماعات الترابية، ما جعلهم يشمرون على سواعدهم للقيام بما فشلت فيه المجالس السابقة المتعاقبة على تدبير جماعتهم الترابية.

مصطفى الرداد من دوار تسخت قال إن “أغلب الدواوير التابعة لجماعة آيت ماجضن بإقليم أزيلال تعيش مآسي حقيقية جراء هشاشة المسالك الطرقة المؤدية إلى الدواوير المذكورة، ما يزيد من تعميق جراح التهميش والإقصاء الذي ترزح تحته المنطقة منذ عقود”.

وأضاف: “في دواوير تسخت، آيت بويزمر، تالوين، تخمنيت، تنفيذين وازنت، تلانحلو، تيزي، تغروط، ارحمت، بوسبا، مايكو، إخشان آيت عبد العزيز، آيت تبنعزيت، إورمان، وتفوغالين وأساورين، ظل حلم الساكنة بمشروع لفك العزلة عن دواويرها يراوح مكانه، ما جعل سكان تسخت نايت صالح وتيزي يقررون مصيرهم عبر إطلاق حملة لإصلاح هذا المقطع الطرقي الذي يمتد على طول حوالي 16 كلم بأدواتهم الذاتية”.

وقال رضوان بويزضاض، فاعل جمعوي: “في منطقة كرول، الناس لا يعولون كثيرا عن المجلس الجماعي؛ إذ غالبا ما يلجؤون إلى حل قضاياهم التنموية بوسائلهم الذاتية، كما يحدث الآن، حيث ينخرط أزيد من 70 شخصا من آهالي الدوار في بناء هذا المقطع الطرقي رغم صعوبة العملية”.

وأوضح الناشط الجمعوي ذاته أن “ساكنة منطقة كرول وآيت صالح تحملت عبء فك العزلة على الرغم من وضعها المعيشي الهش”، مشيرا إلى أن “أغلب القاطنين بالمنطقة فقراء ويعيشون على ما يوفرونه من عملهم اليومي، وهدر هذا الزمن في مثل هذه المبادرات يزيد من مآسي حياتهم”.

وكشف منشار محمد، من دوار تسخت، أن “أيادي السكان تشققت وأقدامهم تورمت من جراء هذا العمل الذي كان على أشطر، ونال من الساكنة وقتا وجهدا ومالا، في الوقت الذي كان فيه من الأجدر بالمجلس الجماعي الترافع لدى مصادر الدعم والتمويل، في ظل ضعف مداخل الجماعة، لرفع هذا الحمل الثقيل عن على أكتاف الضعفاء”.

وذكر المتحدث أن “سلطات العمالة دعمت الساكنة بجرافة، لكنها لم تف بالغرض بالنظر إلى نوعية الأحجار المستعصية عن الكسر، ما يتطلب آليات إضافية لإنهاء معاناة أهالي الدوار”، مشددا على أهمية الطريق في ربط دواوير المنطقة بالجماعات المجاورة وبمركز دمنات وبأسواق مهمة، مشيرا إلى أن العائق الأكبر يتعلق بقنطرة يأمل السكان في بنائها على واد يخترق المنطقة وغالبا ما يعزلها، خاصة في فصل التساقطات.

وأعرب الأهالي في تصريحات متطابقة عن تخوفهم من أن تذهب مجهوداتهم سدى في غياب منشآت فنية بالمقطع الطرقي الذي أخذ من حياتهم وقتا مهما، داعين المجلس الجماعي والسلطات المحلية إلى التدخل لإنهاء ما تبقى من أشغال للحد من أضرار الأمطار والسيـول التي قد تجرف إلى الطريق الأحجار والأتربة، والتسبب بالتالي في عرقلة السير عليها.

يشار إلى أن ساكنة منطقة كرول سبق لها أن خاضت أكثر من مرة مسيرات احتجاجية سلمية من أجل تعبيد الطريق الرئيسية والمسالك الطرقية الأخرى، كطريق إخشان ومايكو وإساورين وألكوز ورحمت وبوسبا وتسخت، وقد استبشرت خيرا بانطلاق أشغال بناء الطريق الرئيسية، بينما مازال مطلب بعض المسالك الثانوية قائما.

وفي تعليقه عن الموضوع، قال محمد أبراغ، رئيس جماعة أيت ماجضن، إن “المجلس الجماعي قام بمجهودات مهمة على مستوى الطرق والمرافق الاجتماعية، حيث أنجز في هذا الإطار عدة مقاطع طرقية بتراب الجماعة، أهمها طريق كرول التي تتجاوز تكلفتها مليارا و400 مليون سنتيم، بدعم من المجلس الجهوي وبعض المتدخلين في التنمية المحلية”.

وذكر الرئيس المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي أن “المجلس الجماعي بادر إلى إرسال بطاقة تقنية عن المقطع الطرقي المذكور إلى السلطات الإقليمية، وقد تم أخذه بعين الاعتبار وستتم برمجته فور إيجاد ممولين للمشروع”، مشيرا إلى أن “رئاسة المجلس لم تكن في يوم ما بعيدة عن مطالب الساكنة، لكن أمام العجز الحاصل في ميزانية الجماعة، البالغ حوالي 150 مليون سنتيم، يبقى التعامل مع الأولويات من أساسيات الحكامة الجيدة”.

وأكد المسؤول ذاته أن “بعض الملفات المطلبية المطروحة لا تحتاج إلى هذا الزخم من النقد”، مشيرا إلى أن الأمر كله يتعلق بما اعتبره “تسخينات واستعدادات انتخابية”، قائلا: “مهما كان الحال، لا ينبغي تبخيس مجهودات المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية والمجلسين الإقليمي والجهوي في تقوية المسار التنموي، خاصة في الجانب المتعلق بالبنيات التحتية على صعيد الطرق والمسالك، والمشاريع المدرة للدخل الهادفة إلى النهوض بالمرأة والفتاة القرويتين”.