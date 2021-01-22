"أوبل" تطلق نسخة كهربائية من Combo Cargo

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها الخدمية Combo Cargo في الخريف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل e-Cargo الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة توفر للسيارة مدى سير يصل إلى 275 كلم وفقا لمعيار WLTP. ويمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة.

وينطلق الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 130 كلم/س.

ويمتاز الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد بسعة حمولة قصوى تبلغ 4.4 متر مكعب.