"أوبل" تطلق نسخة كهربائية من Combo Cargo

"أوبل" تطلق نسخة كهربائية من Combo Cargo
صورة: د.ب.أ
الجمعة 22 يناير 2021 - 03:34

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها الخدمية Combo Cargo في الخريف، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل e-Cargo الجديد يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 50 كيلووات ساعة توفر للسيارة مدى سير يصل إلى 275 كلم وفقا لمعيار WLTP. ويمكن شحن البطارية بنسبة تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة.

وينطلق الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 11.2 ثانية، بينما تقف سرعته القصوى على أعتاب 130 كلم/س.

ويمتاز الموديل الكهربائي e-Cargo الجديد بسعة حمولة قصوى تبلغ 4.4 متر مكعب.

Combo Cargo شركة أوبل محرك كهربائي نسخة كهربائية

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