أوبل تقدم ثوب الراليات للموديل Corsa-e

أوبل تقدم ثوب الراليات للموديل Corsa-e
صورة: د.ب.أ
الأحد 16 ماي 2021 - 00:33

أعلنت شركة أوبل عن تقديم حزمة Rally Design لسيارتها Corsa-e الكهربائية، والتي تمنح السيارة مظهر مستلهما من موديلات سباقات الرالي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن ثوب الراليات الجديد يتمثل في طقم رقاقات يتألق باللونين الأبيض والأسود، على أن يكون اللون الأبيض هو اللون الأساسي للسيارة.

ويعتمد الموديل القياسي من السيارة Corsa-e على سواعد محرك كهربائي بقوة 136 حصان/260 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر8 ثانية، بينما يبلغ مدى السير 337 كلم وفقا لدورة القيادة WLTP، وذلك بفضل البطارية سعة 50 كيلووات ساعة.

سباقات الرالي شركة أوبل عزم الدوران الأقصى محرك كهربائي

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