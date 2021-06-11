أوبل تقدم سيارتها Grandland الجديدة

كشفت شركة أوبل النقاب عن سيارتها Grandland الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Grandland حصلت على المقدمة الجديدة، التي تتألق بشبكة Vizor، شأنها في ذلك شأن شقيقتيها Mokka وCrossland.

كما حصلت المقصورة الداخلية على قُمرة قيادة جديدة تتألف من شاشتين تحت غطاء عريض ومستقل بذاته. وتحل الشاشة الأولى محل لوحة العدادات التقليدية، بينما تستجيب الشاشة الثانية لحركات الأصابع وتُستخدم لأغراض الملاحة والملتيميديا.

وعلى صعيد الدفع تعتمد أوبل Grandland الجديدة على سواعد محرك بنزين بقوة 96 كيلووات/130 حصان، كما أنها تتوفر بنسخة هجين Plug-in.

كما تزخر أوبل Grandland الجديدة بالأنظمة المساعدة؛ حيث تأتي مزودة بنظام للحفاظ على مسافة الأمان وحارة السير مع نظام إضاءة ليلي لحماية المشاة أثناء الظلام.

وأعلنت أوبل عن إطلاق سيارتها Grandland الجديدة هذا الصيف، غير أنها لم تفصح بعد عن أسعارها.