أوبو تطلق السماعة اللاسلكية Enco Free2 الجديدة

أطلقت شركة أوبو السماعة اللاسلكية Enco Free2 الجديد ببطارية تصل فترة تشغيلها إلى 30 ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السماعة الجديدة تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC، وهو ما يجعلها قادرة على حجب الضوضاء الخارجية حتى 42 ديسيبل. ولتشغيل الصوت، تعتمد السماعة على مشغلات 100 ملم. ويمكن ضبط متعة الاستماع بشكل فردي باستخدام التطبيق الخاص.

وتدعم السماعة الاتصال بالهاتف الذكي عبر تقنية Bluetooth 5.2، وتأتي بوضع خاص للألعاب بفترة تأخير قليلة مع دعم أكواد الصوت AAC و SBC.

وتمتاز السماعة الجديدة بأنها محمية ضد الماء والغبار وفقا لـمعيار IP54. وتدعم علبة الشحن عملية الشحن عبر USB-C لتصل فترة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة.