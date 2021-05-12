أوبو تطلق سماعة الرأس اللاسلكية Enco Air الجديدة

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية Enco Air الجديدة، والتي تمتاز بتصميم أنيق لعلبة الشحن؛ حيث إنها تشتمل على جزء شفاف.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة الرأس Enco Air اللاسلكية الجديدة مزودة بمشغلات 12 ملم بجودة صوت فائقة النقاء، وتدعم تقنيات SBC وAAC.

ويتم توصيل سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بالهاتف الذكي عن طريق تقنية البلوتوث 5.2، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 4 ساعات، وتكفي علبة الشحن لشحن بطارية سماعة الرأس اللاسلكية خمس مرات كاملة، وبعد ذلك يتم توصيل علبة الشحن بمصدر الطاقة الكهربائية عن طريق كابل USB-C.

وتروج شركة أوبو لسماعة الرأس Enco Air اللاسلكية الجديدة من خلال مقاومة رذاذ الماء والتعرق وفقا لفئة الحماية IPX4، بالإضافة إلى توافر ميكروفونات مدمجة لاستعمال تطبيقات المساعد الصوتي أو إجراء المكالمات الهاتفية، والتي يتم خلالها إخفاء الضوضاء المحيطة المزعجة تلقائيا.

وعلى الجانب الخارجي لسماعة الرأس Enco Air الجديدة يوجد سطح لمسي يمكن استعماله للتحكم في تشغيل الموسيقى. وأعلنت شركة أوبو عن طرح سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة باللون الأبيض أو الأسود أو الأخضر.