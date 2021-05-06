أوبو تطلق هاتفها الذكي A54 الجديد

أطلقت شركة أوبو هاتفها الذكي A54 الجديد من الفئة المتوسطة، والذي يدعم تقنية 5G.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف يمتاز بشاشة بقياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 2440 × 1080 بيكسل مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، بينما يبلغ الحد الأقصى للتباين 1500: 1.

وتم تجهيز الهاتف بأربع كاميرات: الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا فائقة الاتساع وعدسة ماكرو وكاميرا لاحتساب بيانات العمق. أما دقة الكاميرا الأمامية فتبلغ 16 ميجابيكسل. ويتوفر مُثبت صور إلكتروني، وكذلك فلاش LED.

وينبض بداخل الهاتف الجديد المعالج Qualcomm Snapdragon 480، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، يمكن زيادتها حتى 256 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD. ويدعم هاتف أوبو بطاقتي SIM و نظام ColorOS 11.1 القائم على Android 11.

ويظهر الهاتف بحجم 162.9 ×74.7 ملم وبسمك 8.4 ملم ووزن 190 جراما. ويعتمد الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير ساعة تعمل في وضع الاستعداد ومع اتصال LTE حتى 400 ساعة.

ويدعم الهاتف منفذ USB من النوع Type C، وتقنيةWiFi 802.22 a / b / g / n / ac، ووحدة NFC ووحدة GPS مع دعم A-GPS و Beidou و Glonass و QZSS.