"أوبو" تعرض أحدث الابتكارات التكنولوجية للهواتف

باعتبار OPPO علامة تجارية رائدة في عالم الهواتف الذكية، فإنها تواصل مشوار الابتكارات وتقديم الجديد في عالم التكنولوجيا، من أجل تيسير وتحسين جودة حياة مستخدمي منتوجاتها.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنها اختارت، خلال المؤتمر العالمي للهاتف النقال (MWC) الذي جرى تنظيمه مؤخرا في شنغهاي، أن تعرض أحدث إبداعاتها وابتكاراتها التكنولوجية، لا سيما تلك المتعلقة بالتقنية الشهيرة المتعلقة بالشحن السريع (Flash Charge)، والمنازل الذكية (Smart Homes OPPO)، وهوائي الجيل الخامس (O’Reserve).

وأشار البلاغ إلى أنه “بحضور العديد من الشركات الآسيوية العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا الإلكترونية، مثل China Telecommunication Technology Labs (CTTL)، وكذا العديد من الشركات الأخرى، في الجناح المخصص لـOPPO، قدمت هذه الأخيرة عرضا وشرحا بخصوص تقنية الشحن السريع الرائدة المعروفة بـ(VOOC Flash Charge)، وهي تقنية تزود بها(OPPO)العديد من أجهزة الشحن؛ بما في ذلك شاحن سريع بقوة 125 واط قادر على شحن هاتف من سعة 4000 مللي أمبير في 20 دقيقة فقط، بالإضافة إلى شاحن(AirVOOC Flash Charge)يتيح شحن البطارية نفسها حتى 100% في زمن قياسي لا يتعدى 30 دقيقة.

وبالإضافة إلى تقنية الشحن السريع، أكد البلاغ أن(OPPO)لفتت الانتباه واستأثرت بالإعجاب من خلال تقديم عرض مميز بشأن المنزل الذكي المرتقب مستقبلا، والذي سيتم تجهيزه بالكامل بمنتجات(OPPO)بتقنية إنترنت الأشياء، حيث سيتم تدبير شؤون هذا المنزل المستقبلي بواسطة معالج جد قوي من صنف (Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF) الذي سيكون بمقدوره تسيير كل مستلزمات المنزل على نحو محكم ومتسق، من خلال استخدام تقنية الجيل الخامس، وكذا بفضل هوائيات تتسم بالكفاءة العالية والذكاء الحادين، والتي جرى تطويرها من طرف العلامة التجارية (O-Reserve 5G Antenna).

وورد ضمن البلاغ أنه “بنفس الهمة في الابتكارات التكنولوجية، تواصل(OPPO)الاستئثار بالإعجاب من خلال إطلاق أحدث نسخة في سلسلة Find X، ويتعلق الأمر هنا بهاتفFind X3 Pro). ويعد هذا الهاتف الذكي بمثابة عصارة التقنيات المتطورة في التصوير الفوتوغرافي، التقاط الصور والفيديو، وكذا في الشحن.

ويتميز هاتف(Find X3 Pro) بأنه أول هاتف يشتغل بنظام أندرويد قادر على عرض مليار لون في كل صورة، وذلك بفضل نظام OPPO Full-path Colour Management). وقد تم تزويد الهاتف الذكي بأفضل تقنية للشحن السريع متوفرة في السوق، وبمعالج كوالكوم (Qualcomm) عالي الكفاءة، كما يحظى بتصميم عصري جد أنيق وجذاب.

وفي أفق مواصلة تطورها، شدد البلاغ على أن (OPPOتسعى إلى إرساء أسس متينة لها باعتبارها واحدة من كبريات الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم، حيث قامت بتسويق ما يناهز 33.8 ملايين وحدة خلال الربع الأخير من سنة 2020، وتعد رابع أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية (المصدر: (International Data Corporation).

وأشارت الشركة، ضمن البلاغ ذاته، إلى أن تصميمها وعزمها على اعتلاء الريادة على مستوى العالم بدأ يفرز النتائج المرجوة، حيث باتت الشركة اليوم متواجدة في أكثر من 40 سوقا على مستوى القارات الخمس. وقد شهدتOPPO)، بالنسبة إلى أسواقها الأساسية، نموا ملموسا خلال سنة 2020، لا سيما في ميدان الأجهزة المصنفة من الطراز العالي، حيث ضاعفت مبيعاتها من الهواتف الذكية في اتجاه أوروبا الغربية واليابان بنحو ثلاثة أضعاف.