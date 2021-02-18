"أوبو" تعلن تسويق الهاتف الجديد "رينو 5" بالمغرب

أعلنت “أوبو”، العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف الذكية عبر العالم، عن إطلاقها في السوق المغربية لأحدث هاتف (Reno5).

ووفق بلاغ للشركة توصلت به هسبريس، فإنه بعد النجاح الباهر الذي حققه هاتف (Reno5) عقب تسويقه الشهر الماضي في آسيا، تستعد (OPPO) لإطلاق بيعه في أسواق أخرى، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات التي تتلاءم واحتياجات المستهلكين المحليين، وكذا إضافة ميزات تهدف إلى خلق فرصة خوض تجربة رائدة بالنسبة للمستخدمين حيثما كانوا.

وتطمح سلسلة (Reno) إلى تكريس ومواصلة مشوار الإبداع والابتكار الذي انخرطت فيه (OPPO)، مع الحرص على الاستجابة وتلبية تطلعات الزبائن والعمل دائما على تقديم المزيد من العطاء في سبيل إرضاء أذواقهم.

ومن خلال سلسلة (Reno5)، تسعى (OPPO) إلى تخطي حدود الإبداع بالاستفادة من الإنجازات التي راكمتها من خلال سلسلة (Reno) وكذا الدمج بين أفضل ما يمكن تحصيله في هذين المجالين: دمج المتعة بالفائدة عبر تقنية (OPPO) المبتكرة، وأيضا إبراز الشخصية والمظهر الجذاب، كما تجسدها أناقة التصاميم.

وقد أطلقت سلسلة (Reno5) نظام تصوير مبتكر يتوفر على كاميرا خلفية رباعية العدسات وكاميرا أمامية فائقة الدقة، ناهيك عن تحسين أداء العديد من الميزات الوظيفية بالاعتماد على نظام الفيديو بورتريه بجودة (FDF) الذي تعتمده (OPPO)، وهو عبارة عن نظام تصوير جرى تصميمه بغرض الحصول على فيديو بورتريه بمؤثرات فائقة الجودة.

وتعتمد هذه الآلية على معالجين، معالج لتحسين الجودة وآخر لتصوير البورتريه. ويتيح هذا النظام الذي يتمتع بدرجة استشعار فائقة خوض تجربة لا مثيل لها في التقاط مقاطع الفيديو والصور الشخصية بجودة متناهية ويمنح المستخدمين الفرصة في إبراز أسلوبهم في التصوير بشكل نوعي وفريد.

وبفضل هذا المستوى من الجودة في الفيديو والصور، يضيف البلاغ، تضع (OPPO) بين يدي المستخدمين جميع الإمكانيات التي يزخر بها (Reno5) من أجل تثمين مواهبهم في التصوير وإبراز شخصيتهم وأسلوبهم من خلال كاميرا هواتفهم الذكية.

شاشة تفاعلية منحنية

يتوفر (Reno5) على شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وكذا بمعدل استشعار تفاعلي يصل إلى 180 هرتز تتيح الحصول على تجربة فريدة من نوعها في هذا المجال. وكل هذه المميزات تمكن من الحصول على حركية ورسوم تفاعلية تتسم بقدر كبير من الانسيابية عند تصفح شبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”انستغرام”.

وتؤكد الشركة أن هدفها هو تحقيق الكفاءة، “لكن السلامة تظل هي الأساس بالنسبة للشاحن السريع بقدرة 50 وات، بفضل (Reno5)، وفي سابقة من نوعها، نعمل على جعل تقنية الشحن السريع التي تعد الأفضل ضمن فئتها متاحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة (Reno)، وذلك من خلال تمكين أكبر عدد من المستخدمين من الاستفادة منها.

فقد تم تزويد هاتف (Reno5) بشاحن سريع بقدرة 50 وات، قادر على إعادة شحن بطارية الهاتف حتى 80% من الاستقلالية في ظرف 31 دقيقة فقط، وإعادة شحن البطارية الكبيرة 4310 مللي أمبير حتى 100% في ظرف 48 دقيقة فقط”.

رؤية جديدة للحياة

سيتم إطلاق (Reno5) داخل السوق المغربية بالتعاون مع شخصية مشهورة ستعمل على تسليط الضوء على الفلسفة التي يقوم عليها الهاتف الذكي الجديد، والتي تتلخص في عبارة “حياتك في صورة”.

أما بخصوص الشخصية المعنية فيتعلق الأمر بمُغنٍّ مغربي مشهور ذاع صيته بفضل أدائه لأغاني البوب المغربية، التي لاقت نجاحا كبيرا تعكسه نسب المشاهدة بالملايين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيتم هذا التعاون في شكل باقة من الأعمال، من بينها عرض احتفالي مباشر بمناسبة إطلاق الهاتف، وكذا مجموعة من الدردشات، كما سيتم في هذا الصدد تأليف أغنية تحتفي بهذه المناسبة، ناهيك عن الأنشطة الأخرى التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

باقة من الميزات التكنولوجية

ومن شأن ميزات البورتريه الجديدة مثل “البورتريه الممتزج” (Mixed Portrait) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ووضع العرض المزدوج، وكذا نظام خوارزمية الفيديو فائقة الدقة ليلا (Highlight Video)، أن توفر للمستخدمين مجموعة من الأدوات المبتكرة والمتطورة، التي تجعل من التقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة أمرا في متناول اليد حقيقة ومجازا. أما بالنسبة للشوائب القديمة مثل الإضاءة السيئة أو الإضاءة الخلفية، فقد أصبحت متجاوزة بفضل أحدث الميزات الذكية لـ (Reno5)… هذا دون ذكر أن قائمة الإمكانات صارت فعلا لا حصر لها.

وبالفعل، من غير المعقول العمل على إبراز مواهب التصوير فقط بالاعتماد على التقاط صور وفيديوهات مميزة. كما لا يخفى على أحد أن التصميم الأنيق والجذاب لـ(Reno5)، لا سيما بلونه الفضي الأخاذ (Fantasy Silver)، سيشد أنظار المارة عند التقاط أي صورة سيلفي.

وبفضل الشاحن السريع بقدرة 50 وات وكذا باقة التفاعلات التي لا تتطلب استخدام اليدين، يطمح (Reno5) إلى جعل حياتكم أسهل، ويختصر على السباقين منكم كما الرواد المزيد من الوقت في سبيل إطلاق العنان لقدراتهم الإبداعية.

تعد OPPO علامة رائدة عالميا في إنتاج الأجهزة الذكية، وذلك منذ إعلانها عن أول هاتف ذكي «Smiley Face» في 2008. وتكثف جهودها من أجل خلق تناغم بين الرضا الجمالي والتكنولوجيا المبتكرة، كما توفر لزبنائها تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية تقودها سلسلة Find وReno.

وتعتمد OPPO على نظام التشغيل ColorOS وتوفر مجموعة من الخدمات المرتبطة بشبكة الإنترنيت مثل OPPO Cloud وOPPO+.

وتسجلOPPO حضورها في 40 دولة وإقليما في العالم، عبر 6 معاهد للبحث و4 مراكز للبحث والتطوير، فضلا عن مركز عالمي للتصميم يتواجد في لندن.

ويسخر 40 ألف مستخدم جهودهم لابتكار تجارب جديد وإضفاء قيمة كبرى على حياة العديد من زبناء العلامة في مختلف بقاع العالم.