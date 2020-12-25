"أوبو" و"إم بي سي" يُطلقان برنامجا ترفيهيا عالميا

أعلنت أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، إبرام شراكة جديدة مع مجموعة إم بي سي الرائدة على مستوى الوطن العربي، لتقديم البرنامج الترفيهي العالمي “The Masked Singer” بنسخة عربيّة جديدة تحمل اسم “TheMasked Singer: إنت مين؟”، وذلك لأول مرة في المنطقة.

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن “أوبو تعد من أهم الداعمين لسلسلة برنامج The Masked Singer في كافة أنحاء العالم، واختارت النسخة العربية للبرنامج لتقديم شخصيتها المحبوبة ‘أولي’ (Ollie) للجمهور العربي للمرة الأولى على الإطلاق، لتكون هذه الشخصية جزءاً أساسياً من البرنامج الذي سيشهد مشاركة العديد من المشاهير في العالم العربي، وسيقدم مستويات جديدة من الإنتاج الاحترافي الراقي والمتقدم”.

وأضاف المصدر ذاته أن فكرة برنامج “The Masked Singer: إنت مين؟”، الذي تقدمه المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال، تقوم على مبدأ التنافس بين عدد من أبرز المشاهير في العالم العربي، وذلك بتقديم لوحات غنائية راقصة يظهر فيها المشاركون بأزياء تنكريّة مبهرة تخفي هويتهم الأصلية عن الجمهور، وبعد كل فقرة أداء للمشاركين، تحاول لجنة التحقيق التي تضم عددا من أشهر الشخصيات الفنيّة العربية، معرفة الشخصيّة الحقيقة التي خلف القناع، سواء كان ذلك من خلال طريقة أداء الأغنية أو من خلال فيديو الأدلّة حول المشترك.

ويلعب “أولي”(Ollie) دوراً هاماً في البرنامج، باستضافة المشاركين في استديو أوبو قبل ظهورهم على خشبة المسرح لأداء أغانيهم وإبهار الجمهور بأدائهم المميز. وفي كلّ حلقة، يقوم “أولي” خلال الفقرة الأخيرة من البرنامج بالصعود على المسرح وتسليم نتائج التحدّي عبر هاتف أوبو رينو4 الجديد إلى مقدمة البرنامج لكشفها للجمهور.

ولِبث روح الحماس وتعزيز التحدّي لدى عشاّق علامة أوبو ومتابعي برنامج “The Masked Singer: إنت مين؟، يضيف البلاغ، “تستعد أوبو لإطلاق تحدّ جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوفر للجمهور فرصة متميّزة للمشاركة والفوز بجوائز قيّمة، من بينها أحدث الهواتف الذكيّة من أوبو، أو دخول عالم الشهرة من خلال الظهور في فيديو مصوّر من إنتاج أوبو”، وزاد: “يتعيّن على المشاركين في التحدّي تصوير فيديو قصير باستخدام أي من فلاتر The Maksed Singer الخاصة التي أطلقتها أوبو، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستاغرام ستوري وتويتر”.

ويستضيف برنامج The Masked Singer: إنت مين؟ 12 شخصية عربية معروفة للتنافس وجهاً لوجه وهم يرتدون أزياءً تنكرية لافتة للأنظار؛ فيما ستضم لجنة التحقيق نخبة من مشاهير العالم العربي بمن فيهم الفنان السوري قصي خولي، والفنّانة اللبنانية سيرين عبدالنور، والفنان المصري حسن الرداد، إلى جانب المذيع السعودي الشهير مهند الحمدي؛ فيما سيحظى الجمهور بفرصة التعرف على مزايا سلسلة هواتف أوبو رينو4 وسماعات أوبو إنكو W51 في البرنامج الجديد، وخاصة عبر مقاطع الفيديو التي تتضمن تلميحات عن الشخصية الأصلية خلف القناع.

وأشار البلاغ إلى أن سلسلة هواتف رينو4 سجلت نجاحاً واسعاً في المنطقة، بفضل قدراتها الخاصة في مجال تصوير البورتريه وتصوير الفيديو الليلي، وتصاميمها التي تخاطب فئة الشباب الراغبين في إنتاج المحتوى وتقديم أنفسهم إلى العالم بطريقتهم الفريدة لتحقيق الشهرة على مواقع التواصل.

وتلتزم أوبو بالتواصل مع عشاق هواتفها بالطريقة الأقرب إليهم، وهو ما دفعها للمشاركة في برنامج The Masked Singer: إنت مين؟ حيث تدرك الشعبية الواسعة التي تحظى بها برامج تلفزيون الواقع في المنطقة، والمشاعر التي يحملها الجمهور لمشاهير الفن والغناء؛ فيما يشكل حضور أوبو في هذا البرنامج جزءاً من إستراتيجيتها ومبادراتها للتواصل مع جمهورها ومحبيها وإلهامهم في جميع أرجاء المنطقة.