أوجار: الفساد يلاحق قيادات "البام".. والمتحكمون في "الاستقلال" يراكمون الثروات

شن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هجوما عنيفا على عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهها زعيم “الجرار” على قيادات “الحمامة”، وخصوصا عزيز أخنوش وحفيظ العلمي.
وضمن حلوله ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس، والذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا، استغرب عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مما وصفها تصرفات وهبي، مطالبا إياه “بتشطيب باب داره أولا” وبأن يراجع حزبه ويرى ممن يتكون.
وأوضح أوجار أن الهجوم على أخنوش وقيادة حزب “الحمامة” غير مبرر، بالقول: “فوجئت بالتحول الذي عرفه عزيز أخنوش من رجل أعمال على رأس مقاولة مواطنة يدفع ضرائبه بانتظام ويساهم في الواجب التضامني، خصوصا في الظروف الصعبة مثلما حدث في جائحة كورونا (تحول)، إلى سياسي وزعيم حزب يقود مشروعا سياسيا”، منوها بصبر الرجل في مواجهة كل الهجومات التي استهدفت شخصه وذمته ولكنه صمد، “ولاش كاع عليه على هذ الصداع”.
“قبل رئاسته حزب التجمع الوطني للأحرار، كان الرجل في نظر الجميع أحسن وزير ومقاول مواطن. وبمجرد ولوجه العمل الحزبي، أصبح مستهدفا وتمت شيطنته”، يتساءل أوجار عن سر الهجوم الذي يتعرض له أخنوش، ليخلص إلى أن “النجاح الكبير للتجمع يولد الغيرة وتناسل الهجمات”.
وردا على وهبي، يرى القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار أن “من يدعي أنه حقوقي لا يمكن له أن يسمح لنفسه بالتهجم والقدف؛ لأن قيادات كثيرة في حزب الأصالة والمعاصرة عليها أحكام قضائية، ونتعفف عن إثارة هذا الأمر”، واصفا “تصريحات وهبي بالشعبويات التي تفقد المغاربة الثقة في السياسة”، داعيا إلى ميثاق شرف للعمل الحزبي والسياسي ينتصر للوطن وينهي مع الصراعات.
وبخصوص الهجوم على حفيظ العلمي، كشف ضيف برنامج “نقاش في السياسة” أن “الرجل دفع أكبر مساهمة ضريبية لشخص ذاتي في المغرب في سنة واحدة مليار و140 مليون درهم أي (114 مليار سنتيم)، موضحا “أن المال موجود في جميع الأحزاب؛ لكن المال الفاسد هو الذي يجب أن يحارب، وهو ما يوجد في جل الأحزاب وأتعفف عن إثارة الأسماء والأشخاص”.
وقال وزير العدل السابق إن حزب “الحمامة” يفخر بأن مسؤوليه ووزراءه غير متابعين قضائيا أو متهمين بالفساد المالي، مشددا على أن القضايا التي لا يتم فتح تحقيق فيها تظل مفتعلة ولا تتضمن الجدية بل هي نوع من التسريبات، ونحن ننتصر لقرينة البراءة ولا ننصب أنفسنا قضاة”.
وبخصوص الاتهامات التي يقودها حزب الاستقلال، والتي تتهم التجمع بالجمع بين المال والسياسية واستغلال العمل الجمعوي للحملات الانتخابية، أكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن الرأسمال الوطني تأسس في حزب الاستقلال وكبار العائلات المالية توجد في حزب “الميزان”، متهما المتحكمين الحقيقيين اليوم في الحزب هم على رأس ثروات كبيرة، و”الذي يجب أن نحاربه هو المال الفاسد والذين يهربون أموالهم خارج الوطن بطرق غير مشروعة”.
وقال أوجار إن قيادات سياسية توجد على رأس جهات في المغرب يمثلون الأحزاب التي تهاجم التجمع كانوا أشخاصا عاديين يعيشون الكفاف؛ لكن من أين جاءتهم هذه الأموال والثروات، مشددا على ضرورة بعث رسائل إيجابية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
مكانة حزب الاحرار هي التي تجعل العديد من الاشخاص يحاولون زعزعته و القيام باعمال الاثارة و التشويش بدون جدوى.
حزب الاحرار حزب طموح و يعمل بجد ويختار القرب من المواطنين و العناية بقضاياهم و دائما يتبت ان مصلحة الوطن من اولوياته
سي وهبي اين كنت 5سنوات هادي واش يلاه تفكرتي ناس تارودانت بلي كاينين
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك رجال الدولة الذيت يشهد لهم المغاربة بكفاءته و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
ماذا قدم عبد اللطيف وهبي لإقليم تارودانت الذي ينتمي نحن أبنا تارودانت معمرنا شفنا هاد السيد الا فوقت الإنتخبات
ينشرون غسيلهم القذر فيما بينهم يا سلام على سياسيينا الابرار…
حزب الأحرار حزب المستقبل لأننا نشهد في هذا الحزب دينامية كبيرة لنهوض بمستقبل افضل
التجمع اصبح الأن ينافس كبار الاحزاب، و يؤسس لهياكل قوية تساهم في تطور الممارسة السياسية بالمغرب
وهبي رجل لا يهتم سوى بمصالحه لا يهتم لشخص غير نفسه منافق و فيه غير الهضرة ، هبط تخدم و باركة من الجماعة الخاوية
اكبر منافق فالسياسة المغريبة واكبر حلايقي هوة هد وهبي عندو جوج وجوه سير الله يمسخك داكشي باش كاتخدعو الشعب النيفاق والكدوب
حزب الاحرار حزب طموح و يواصل مساره بالعزيمة و الإسرار… لنا كامل الثقة في ان هذا الحزب هو البديل لمستقبل زاهر
وهبي انت ورقة محروقة بإقليم تارودانت كانت عندك فرصة انك تقدم ولو القليل للتلك المنطقة ولكن لاسف الشديد هادا هو حال الدكاكين السياسية
RNI est un parti ambitieux, il travaille dur et a des idées créatives qui correspondent aux idées de Sa Majesté et aux aspirations du peuple. Nous lui souhaitons bonne chance et succès, si Dieu le veut.
وهبي قدم للناس الوعود الكاذبة من غير هادشي مكاينش الله يعفو علينا من هاد الماركة وخلاص
وهبي وقح كيبان غير فوقت الانتخابات فين عمرو عرف ناس تارودانت
حزب الاحرار دائما و أبدا يستحضر مصلحة الوطن قبل كل شيء و هذا ما يميزه و حنا فخورين بيه
وهبي لن تنال شيء من ناس تارودانت عاقو وفاقو بقوالبك وتحرميات ديالك سلات ساعتك اسي وهبي
Le citoyen marocain attend avec impatience les partis politiques qui bougent, grandissent et traduisent les attentes des citoyens en actions … et la colombe est le meilleur modèle pour le parti qui exprime les Marocains. En fait, ce parti n’a vu que du sérieux, du travail et du raisonnable
وهبي من نهار عرفناه و هو تابع مصلحتو الشخصية فينمة بانت ليه شي ختجة تقدر تنفعو تلقاه شخص انتهازي و غير مسؤول لا هم لديه سوى مصالحه و طالقها على الناس فينما يقربو الانتخابات يطلقها عليهوم
سي وهبي إيلا عندك شي حاجة باش تفيد هاد البلاد أراك معانا لتيران، راه الوقت بغات ناس مسؤولة
طبيعي جدا أن يتعرض حزب كبير بحال التجمع بقيادة قوية للهجوم من طرف مختلف الخصوم السياسيين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، و سلاحهم في ذلك الكذب و البهتان و ترويج للمغالطات.
حزب الاحرار حزب منفتح و ينهج سياسة تواصلية و من بين الاحزاب التي ترقى لطموح المواطن و يضع المواطن وسط اهتمامه
عبد اللطيف وهبي برلماني فاشل اقليم مقدرش انه يدافع عليه وتواصل مع ساكنته حتى اليوم عاد جاي يطلب فساكنته يصوتو عليه تبا لك ولسياستك
Le Parti du RNI est un parti hautement qualifié, caractérisé par son travail, son caractère raisonnable et sa crédibilité, et également au niveau requis
هذا وهبي منين شاف الحزب متعو مبقاتش عندو شعبية بدا إخرج خرجات إعلامية قوية ضد الفساد والمفسدين تيوجدو الانتخبات القادمة وسير والله لا صوت عليكم شي مغربي اربعة المنافقين
قيادة التجمع حققت مكاسب كبيرة لفائدة الحزب، انطلاقا من الهيكلة و التنظيم بالإضافة إلى التأطير، و بناء التوجهات العامة للحزب.
وهبي مزال معفا عليك الله من هذا تشلاهبيت رمضان هذا تقى الله
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان امين عام حزب البام يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة وصوله لمنصب امين عام وذاقو حلاوته وامتيزاته لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
حزب الحمامة حزب ذو عزيمة و حمااس بلادنا محتاجة لهذا الحزب و أنا كشابة غادي نبقى مناضلة لحزب الاحرار إلى أجل غير مسمى
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل
جميع الأحزاب تلاحقهم التهم ومن لم يحاسب اليوم سيحاسب غدا امام الله العادل القهار
جميع الأحزاب إلى مزبلة التاريخ وانا شخصيا لن اشارك في عملية الزور التي تسمى انتخابات المقبلة فبلا متبقاو مصدعينا بهاد المسرحيات البئيسة ديالكم
يعلم الجميع ان مغرب الغد سيبنى بسواعد أبناءه رجالا ونساء تتوفر فيهم شرط الكفاءة و لهدا فحزب الأحرار يراهن على هاتين الفئتين لوضع اللبنة الأساسية لبناء مغرب الغد
قيادة التجمع حققت مكاسب كبيرة لفائدة الحزب، انطلاقا من الهيكلة و التنظيم بالإضافة إلى التأطير، و بناء التوجهات العامة للحزب.
هذا وهبي شفتو كيتحل ليه الفم غير فاش كيقربو الانتخابات دير خير فراسك او خدم شوية او هنينا من صداعك
الحزب الذي يعول على ضرب الأخرين ونعتهم بأقبح النعوت قصد البقاء والاستفراد بالحياة السياسية ليس حزبا ديموقراطيا بل حزب عصابات
الميدان هو من يحكم و المغاربة على علم تام بمن يجوب ارض الوطن شرقا و غربا شمالا و جنوبا بارادة قوية و عزم لخدمة المواطنين و مصالحهم و بمن هو مستلقي في منزله و يعيش من معاش الدولة و من اموال الفقراء امثال وهبي!!
لن تنطلي حيلتكم على الشعب الذي فقد كل ثقته في الأحزاب والعمل السياسي بصفة عامة إنتظروا المقاطعة الشاملة للإنتخابات إن شاء الله.
وهبي ااكذيذيب باقي مهذاك الله طالقها على الناس فرمضان الله يعفو عليك ، وذوك الاستعماريون ماشي الاستقلاليون صحاب الدجاج كيبانو مرة فخمس سنين الله يمسخكوم
حزب الحمامة رسم لنفسه مسار العمل و إحداث التغيير الإيجابي في بنيات المجتمع.
كون كنتي كتخدم كتر مكتهضر تمشي بعيييظ مي الفم ماضي او دراع كادي الله يعفو
رهان الأحرار على العمل و المعقول هو الذي سيساهم ولاشك في نيله المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة ان شاء الله
قهرتينا اسي وهبي اوحالف تبقى في الكرسي إلى الأبد المغاربة كرهوك ديال بصاح
الحملات المغرضة التي يتعرض لها حزب التجمع انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه
وهبي واحد شلاهبي مكيحشمش بدل ميقولنا واهضر على انجازات لدارها ولفادبها الصالح العام كيخرج افقه علينا بالهضرة الخاوية
حق الله ايلا انا حشمت بلاصتك قهرتينا بالكدوب او مزال ما بغيتي تحشم غير كيقربو الانتخابات كتولي غير ترگع
فقدنا فيه الثقة اوهبي نتا تابع غير المصالح ديالو مالو متخرج دوي من شحال هاذي بحالو ليخرجو على البلاد
حزب التجمع الوطني للاحرار نعرفوه جيدا خدام مند سنين وهده الهجمات مجرد تصفيات الحسابات من بعض الاحزاب الفاشلة ومن هنا يتضح ان الحزب في المسار الصحيح
وهبي أكبر منفاق قهرتينا بالكدوب خرجتي على المغرب او مزال زايد فيه
لمادا تضهر هده النمادج كلما قربت وقت الانتخبات الم تستحي اسي وهبي فين كنتي هده سنين فين كنتي باش تهضر على شحال من حاجة كتعاني منها ساكنة تارودانت ولى قضيتي الغرض وغبرتي
وهبي اكبر منافق او اكبر انتهازي مكتمرگش والله قهرتينا بالكدوب او التخلويض الله ياخد فيك الحق
Le Parti du RNI est un parti honnête, additif et qui réussit dans son travail. Il choisit d’être proche des citoyens et de s’occuper de leurs problèmes
التغيير وإعطاء الفرصة للكفاءات. باراكا من التخرميز ديال وهبي
العمل و المعقول شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اثبت ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط ، تحية للسي اوجار
الحملات المغرضة التي يتعرض لها حزب التجمع انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قوي و بني على أسس صحيحة
هده الهجمات تدل على ان حزبنا في الطريق الصحيح .والناجحون دائما يكونو ورائهم اعداء
وجود شبيبة تجمعية في مستوى الانتظارات بالإضافة الى باقي الهياكل الموازية أعطى للحزب دينامية اكبر و تجدر في المجتمع المغربي
الجمل ما كايشوفش حتيبتو و كمل من عندك
حزب الاحرار اعطى نفس جديد لسياسة في المغرب بالفعل نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب
La caravane libérale continue de briller le long du chemin et se soucie également des problèmes de la jeunesse et défend son droit d’agir et de présence politique
الاحرار ارادته قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الشباب
السيد وهبي عاد بعد مدة طويلة ليعطي دروس في السياسة لي فالحقيقة هو لخصنو هاد الدروس باش اعارف ان السياسة ليست باب للوصول الى اهدافه الشخصية ويضحك على الناس لوضعو تقتهم فيه وغبر وعاد جاي افقه عليهم براكة من النفاق وهاد التمتيلة
من نهار ولات القيادة الجديدة، اصبح الحزب اكثر وضوح و اصرار على التغيير الذي ينشده الجميع.. شبابا شيبا.
كثير من العمل و قليل من الكلام و انعدام للشعبوية هي السمات التي اختارها حزب التجمع الوطني لاحرار لمساره السياسي، كل الاحترام وبالتوفيق واصل
حزب الحمامة يعبر عن شجاعته السياسية التي تهدف الى جعل الاوضاع اكثر استقرار بالاهتمام الذي يوليه الى مصلحة الوطن قبل كل شيء
يجب على الشباب ان ينخرطو في الاحزاب السياسية بكثرة للقضاء على عقليات العصر الطباشيري
Ce que le RNI aspire à changer et à tracer de nouvelles voies, et nous sommes avec lui pour construire ce pays
حزب التجمع الوطني للأحرار يعمل بإستمرار في تواصل دائم مع المواطنين داخل الوطن وخارجه
حزب الحمامة حزب وطني ، دائما هو السباق للدفاع عن مصالح الوطن والمواطن ، ودوك الاحزاب د الميكة كالبام ليقالو لاواه يوريونا هوما اشدارو فهاد خمي سنين
فقدان الثقة في البرلماني سببه اعمال بحال هاديك اللي تيقوم بها سي وهبي
حزب الاحرار كان او لا زال من بين الاحزاب لي كتفكر دائما في مصلحة الشعب تحت شعار واحد لي هو العمل او المعقول
Le parti du RNI , dont la seule préoccupation est l’intérêt de la nation avant tout, travaille jour et nuit et aspire toujours au meilleur
حزب التجمع الوطني للأحرار كيمتلك طموحات كبيرة من أجل الرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين حتى يكون عند حسن ظنهم و ثقتهم
وهبي اكبر انتهازي ومنافق راس مالو غير الهضرة الخوية اما العمل في الميدان فلا حديت ولا حرج لم يقدم شيئا يشكر عليه
يهاجمون حزب التجمع لأنه زرع دينامية جديدة في الحياة السياسية
لنا كامل الثقة في كفاءات التجمع ونحن متأكدين من صدق خطابهم، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
تبارك الله على السي اوجار، أغراس أغراس ليس مجرد شعار بل عمل ميداني متواصل يهدف الى صناعة التغيير وتحقيق التنمية المنشودة.
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات ظل حزب التجمع الوطني للاحرار وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
اصبح الخوف طبعا من حزب التجمع الوطني للاحرار شئ عادي من بعض الا حزاب الفاشلة لدلك يحترهون هده الهجمات فحزب الحمامة قوي بكفاءاته وأعضائه
احسن انجاز لوهبي فهاد الولاية هي أن الناس عارفين الحقيقة ديالو
حزب التجمع مدرسة يصعب على الفاشلين مجاراته لذلك يسعون لمهاجمته بكل السبل
بلادنا محتاجة لاحزاب بحال حزب الاحرار دائما حاضر و بقوة …فمزيدا من التوفيق لهذا الحزب
Le Parti du RNI est basé sur le principe de l’action et de la rationalité , et nous sommes convaincus qu’il remportera un magnifique succès lors des prochaines élections innshallah
حزب التجمع الوطني للاحرار يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة.
التجمع الوطني للأحرار يواصل المسار و يعمل بإستمرار من اجل ضمان حقوق المواطنين.
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
سر نجاح حزب التجمع الوطني للاحرار هو الاشتغال مع المراة والشباب وباستراتيجيات جديدة
مع من حنا.. وهبي كثرة الهضرة و العمل الله اجيب مع من.
سي وهبي حقيقتك بانت كلشي عاق بيك ضحكتي على ناس او ستغليتهم ف الاخير ما شفنا منك والو
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي و مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع.
وبزاااااااف عليكم السيد وهبي والسيد المهاجري، غيير هاد 2 ديال الناس من الأصالة والمعاصرة إلى وضعناهم في كفة ميزان ووضعنا جميع قيادات الأحرار في كفة ثانية فسنجد أن :
(جقلة ديال الأحرار) 《(وهبي+مهاجري).
حزب الأحرار كان دائما ولا زال في المستوى المطلوب ، ما يعجبني فيه أنه حزب حاضر بقوة دائما
الأحرار حزب قوي بكفاءاته و مواقفه طيلة مشاركاته الحكومية، فالحزب اليوم أقوى من يقارن بأشباه السياسيين من الذئاب الملتحية.
الله أعطينا الصبر مع هاد الناس.. نماذج وهبي هما اللي عطاو صورة سلبية عن السياسيين
بحال وهبي خاصو اعتازل السياسة لانه ببساطة لا يخدم الا مصالحه فهدا الشخص ليس مؤهل
بسم الله الرحمان الرحيم على الاقل السيد الوزير من عائلة تافراوتية غنية جدا منذ عقود من الزمن و تصاهر مع عائلة أخرى ترية و هي عائلة الادريسي الرودانية ، على الاقل عرفنا انه ملياردير قبل الاستوزار ، عكس اصحاب الجلاليب و الباندية الذين استوزروا للاستغناء.و لقد فضلنا بعضكم على بعض ، حاسبوا الرجل بحصيلة وزارته و نتائج مشاريع الوزارة و لا تحقدوا عليه لمجرد ان الله سبحانه و تعالى أنعم عليه من فضله و على عائلته اللهم لا حسد، على ماأضن أول وزير يشكر النقابات الجادة و المسؤولة و الأطر و العمال لوزارته في قبة البرلمان شكرا جزيلا السيد الوزير المحترم و مزيدا من العطاء المتواصل أغراس أغراس
التجمع الوطني للأحرار يأبى الا ان يقطع مع الموسيمية و انتظار المحطات الاستحقاقات الانتخابية من اجل التحرك
نحيكم يا حزب التجمع الوطني للاحرار على المجهودات الجبارة التي تقومون به وعلى اعمالكم الخيرية في هذه الازمة نشكركم على حسن التعامل
تبارك الله على السي اوجار اصلا هذه الهجمات وان دلت على شيء فهي تدل اننا غاديين فالطريق الصحيح خليو اعداء النجاح ينبحو راه باين ليخدم
كل هذه الاعداء التي إلتوت على الحزب فلا تدل إلا على شيء واحد وهو أن حزبنا يسير في الطريق الصحيح والناجح
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
جاء حزب التجمع الوطني للأحرار بمنظور جديد مغاير على منظومات و استراتيجيات الأحزاب العشوائية، ف لحزب التجمع الوطني للأحرار أعمدة كلها متينة
وهبي يجب ان يستحيي و يعتزل السياسة و يترك الرجال من يشهد لهم المغاربة بكفاءتهم و اجتهادهم المستمر بان يشتغلو في هناء
السيهم وهبي بان على حقيقتو ستغل اصوات الناس مسااكن و ضحك عليهم بمعنى الكلمة.
التجمع اصبح الأن ينافس كبار الاحزاب، و يؤسس لهياكل قوية تساهم في تطور الممارسة السياسية بالمغرب
لو كان عبد اللطيف وهبي معقول كون راه خدم البلدة ديالو ماشي هو من نهار طلعو عمرو مازرهم
پيريمي …كلام پيريمي.أي سياسوي مغربي يحترم نفسه عليه يعتذر للشعب وينسحب ويتفرغ لطلب العفو والمغفرة مما ارتكب من نكبات لهذه البلاد العريقة تاريخيا والغنية برجالاتها الذين أثروا الحضارات على مر العصور .الأستاذ أعرفه عندما كان طالبا وأعرف مبادئه وكيف تحول الى خادم من خدام الدولة الاوفياء واذا قرأ تعليقي سيتذكرني طبعا .
التجمع الوطني للأحرار ينهج السياسة بمنظور جديد وفعال، ويؤكد نجاح مساره بفضل القيادة الجديدة
البلاد محتاجة لرجال ليغادي اضحيو من اجلها و من اجل خدمة الصالح العام … ماشي لي داخل بحمارة و يخرج بطيارة .. و تا سييييير اوهيي ريحتك عطات
التجمع الوطني للاحرار مدرسة .. و هياكله و تنظيماته يكونها خيرة الشباب و النساء و الكفاءات و الاطر المغربية و همهم الوحيد هو خدمة الصالح العام و الرقي بهذا الوطن الغالي.
مول لحصيره بسباابو الناس خرجوو من حزب التركتوور، ريحتوو عطااات.
وهبي تبارك الله عليك عندك 66 وجه فاش كتبغي حاجتك كتركب وجه او فاش كتقدي الغراض كتسيف شعب عاقو بيك غير ضرك علينا زلافتك او هنينا
جميع التصريحات و الشطحات التي ثثيرها قيادات الا صالة والمعاصرة ما هي الا خطابات شعبوية رهينة بقرب الا ستحقاقات التشريعية فمن كان بيته من زجاج لا يلقي الناس بالحجر
حزب التجمع الوطني للاحرار كحزب قوي و قريب من المواطنين يستطيع ايجاد حلول معقولة و جدرية
سير اواهبي شوف ليك مادير لراسك بلاصتك ماشي في السياسة تكون شي حمال فشي سوق حسنلك من هذ الذل لينتا فيه
حزب التجمع الوطني للأحرار أبرز مكانته وسط المجتمع المغربي خاصة و في البلاد عامة و ان شاء الله هما اللي بغينا
لو كان عبد اللطيف وهبي معقول كون راه خدم البلدة ديالو ماشي هو من نهار طلعو عمرو مازرهم
مادامت مصلحة الوطن و اهتمامه بالشباب و المرأة فهو في الطريق السليم ، نحن في امس الحاجة لمثل هاته الاحزاب الدينامية
وصل موسم الشلاهبية بدااو يباانو واحد وااحد منهم هاد مول الحصيره وهبي الجااهل لي بزاف عليه السياسه .
هذا الحزب يتصف بالانفتاح على جميع فئات المجتمع تحت شعار واحد الا وهو الجد و العمل لبناء مغرب أفضل
كلشي عاق و فاق غير قربو تاني الانتخابات كتبانو بحال جراد واهبي شخصية فاشلة في السياسة
نحن كمواطنين مغاربة لا نريد امتال وهبي رجل الكل يعرف سمعته ضحك على ساكنة ترودانت بالوعود اىكادبة ومشفنا والو
من الصعب إنزال الحمير الدين تم ايصالهم لمكانهم غير مكانهم الحقيقي لا يلام الا من اوصلهم إلى دلك المكان.
دااك وهبي بلاصتوو فالشوكه ضحك على النااس دتاروداانت وزااد راس مالك غى هدراا غي رجع تركد لك حسن لك .
*الوتيرة باش خدام حزب التجمع الوطني للأحرار جد مقننة و متقنة لأنه اولا و قبل كل شئ ينفتح عل جميع الفئات و خاصة الشباب و هذا اللي خلاه دائما في القمة
السي وهبي من الأحسن تبعد على السياسة حيت بزااف عليك و لا تفقه فيها شيئ
كلام واقعي بعيد عن لغة الخشب بجرأة سياسية تجعل منه رجل دولة بامتياز
هذا وهبي والله مكيحشم باز اخويا لوجهك انا نكون بلاصتك نحشم نهضر نفاق او الكدوب كتعطيهم قتلة
مشكور حزب التجمع الوطني للأحرار على هاد المجهودات الجبارة اللي كايدير باستمرار. لأنه كما لا يمكن أن ننكر انه الحزب الوحيد الذي يترافع على قضايا المواطنين
الله أعطينا الصبر مع هاد الناس.. نماذج وهبي هما اللي عطاو صورة سلبية عن السياسيين
كل الهجمات التي يتعرض لها السيد عزيز اخنوش قد اصبحت مكشوفة لا من حيث الهدف منها و لا من يشنها لأنه اصبح رقم صعب على الاحزاب المنافسة
ان لم أكن مخطئة ف شخصيا إنني أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب الميدان بامتياز و ساعتو قربات تبدا
دااك وهبي بلاصتوو فالشوكه ضحك على النااس دتاروداانت وزااد راس مالك غى هدراا غي رجع تركد لك حسن لك .
الساكنة عاقو و فاقو و لا احسب انك غادي تديرها بيهم عاوتاني اسي وهبي
اين كنت هاذي اشحال اسي محمد دابا عاد شفتي الثروات و الفساد حتى قربتي للصندوق
بحال وهبي هما اللي تيخرجو على البلاد من نهار خرجو النتائج، حتى اقربوا عاوتاني الانتخابات
نحن نعي جيدا ان الساحة السياسية أصبحت فارغة لولا تدخل هذا الحزب المعطاء لينقذ الموقف بكفاءاته العالية
كلامك على حق سيد اجار حزب الاضالة والمعاصرة حزب فاشل وسي وهبي اكبر دليل شخض انتهازي الفرص ومنافق كبير
أكبر استغلالي شفنااه فتااريخ السياسه وهبي، جااهل و حرااييمي لي غنقولو ليك راه فيك خنزتي دنيااا.
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب الانفتاح، الثقافة و الفن هذا يلخص الاستراتيجية التي يعمل بها هذا الحزب الراقي
يتميز حزب التجمع الوطني للأحرار برقيه و مستواه الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع كما أنه الحزب الوحيد الذي يتماشى مع خطى الشباب و يثق في قدراتهم بعد ذلك يؤهلهم لمناصب القرار.
نصيحه لوجه الله اسي مول الحصيره بعد من السياسه حسن لك وليينا يا وهبي قهرتي الناس بالكذوب و النفااق.
حزب التجمع الوطني للاحرار أصبح رقم صعب في الساحة السياسية لذلك أصبح يتعرض للهجمات
انا جد فخور بهذا الحزب لانه يؤمن و يثمن قدراتنا و يشجعنا للوصول إلى مناصب القرار من أجل غد أفضل
وهبي أصبح خائفا على ان يفقد مقعده البرلماني بتارودانت الشمالية …لان الاحرار إستقطبوا معظم رؤساء الجماعات بها …. لذلك يهاجم بلا حدود
التجمع الوطني للأحرار قادم و بقوة و هذا ما ننتظره بفارغ الصبر لكوننا داومنا جميع إنجازاته
المغاربة سءموا من المنافقين والكذابة واصحاب الوعود الكاذبة اليوم بالفعل بغيناا شخص يمثلنا ويدافع علينا بمصداقية و نتاا اسي وهبي شوف لك شي حلقه و فرش لك حصيره.
عبد اللطيف وهبي خاصو إقاد غير الحزب ديالو أولا داخليا او يستمع للمناضلين ديالوا عاد عندو الحق إنتاقد الأحزاب الأخرى و أخنوش خدام عليه و بشهادة جميع مهني القطاع لي كيشرف عليهوم .
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المبادرات و الإنجازات التي تترك أثرا إيجابيا في نفس المواطن و هذا ما نحتاجه في بلادنا الحبيبة
نحن نعرف من يخدم الضالح العام ومن متطفل على السياسة حنا مخصناش لكيخرج كيهضر على الخصوم للسياسين بوجح وقح حنا خاضنا لخدم بالمعقول واسي وهبي من هاد النمادج المتطفلة على السياسة
كل الشكر و التقدير لهذا الحزب المنصت و الخدوم الذى انقذ الساحة السياسية من الركود، فعلا نتمنى له كل التوفيق
فضائح عبد اللطيف وهبي لا تعد و لا تحصى و اخيرها استيلائه على أراضي قصبة الكلاوي بالقوة و بدعم رئيس جماعة تاليوين
وهبي لم و لن يقدم أية اضافة للبلاد لأنه لا يجيد أي شيء من غير الكلام فقط أما الاعمال فلا شيء يذكر سوء أنه كل 5 سنوات يشكي و يبكي على ساكنة اقليم تارودانت من أجل كسب مقعد في البرلمان
حزب التجمع الوطني للأحرار كعادته مبدع و متألق ، و لطالما كان في صف الشباب و مؤيد لقراراتهم
تحية للسد أوجار، ردود في الصميم، إذا فتح باب البحث عن المفسدين ومحاربتهم سنجد معظمهم في حزبي الاستقلال والبام والكل يعرف تلك الكافية.
نتمنى مسيرة موفقة لهذا الحزب الذي لطالما أبلى نجاحا و مازال على طريقه الصحيح
شفت حتى عيت لاكن بحال وهبي ماشفت مدار حتى شي انجاز افتخر به ضيع شنوات ولم يقدم شيئا فالخر كيخرج بتضريحات وانتقادات بحال الى هو راه رجل دو مصداقية وجهو صحيح
وصل عاوتاني موسم الشكارة و السي وهبي يالاه فايق من النعاس ناوي يضحك على الناس اللي اصلا حطوه فاللائحة السوداء.
علامن كضحك ا وهبي ههه واش من نيتك تال دابا عاد جاي بلا حشمة بلا حيا ناوي تكذب على عباد الله و تعطي الوعود ديالك الكاذبة، ايوا ا سيدي إن لم تستحي فافعل ما شئت.
خلاصة هذا اللقاء أن الأحزاب في سلة واحدة ورغم أنها كذلك فلا شيء يجمع بينها سوى الفساد.لا نحتاج إلى دليل فالدليل هذه الخرجات لتحميل الآخر مسؤولية الفساد الذي ينخر الأحزاب قبل البلاد.حسبنا ونعم الوكيل.
هاد 5 سنين كلها و نتا غابر حتال دابا عاد جاي تحط الساس للحملة الانتخابية ديالك، عطيني هير شي إنجاز درتيه نقدرو نفتخرو بيك بيه.
الفساد يلاحق قيادات “البام” والمتحكمون في الاستقلال يراكمونن الثروات و الاحرار شرفاء يصدقون على الفقراء سبحان الله إذا لم تستحي فقل ما تشاء
كل الاحترام لسيد اجار كلامك على حق كاينين احزاب مشرفين وكاينين احزاب خرجو على الوضع بحال البام حشومة متل هده الاحزاب تسير امور البلاد فيها اخاص انتهزين وكيخدمو غير مصالحهم
وهبي فين هاد الغيبة خليتي المغاربة حتا نساوك واش كاين عاد جاي كطل هههه وا هير رجع ا حنيني راه كاين ما حسن.
مالك داير فراسك الضحك ا وهبي راه الناس عارفين هير كتمثل عليهم و كتمسكن باش تمكن عاوتاني ،راه مايمكنش نعاودو نفس الغلطة.
كلكم أصحاب فساد وتتهافتون وراء متراكمة الأموال الآتية من الفساد والربع السياسي في البرلمان والوزراء والولات والعمال والمدراء ورؤساء الأقسام بالوزارات مع استغلال نفودكم وسطك سلطتكم .