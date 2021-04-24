أوجار: لا يوجد "بوليس سياسي" بالمغرب .. والأمن يحترم حقوق الإنسان

رفض محمد أوجار، الحقوقي وزير حقوق الإنسان السابق، القول بوجود ما اعتبره البعض “البوليس السياسي” في المغرب، مشددا على أنه من العيب الحديث في مغرب اليوم عن وجود هذه المسميات.
عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن حلوله ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” على هسبريس والذي يبث مساء الأحد على التاسعة ليلا على منصات “يوتيوب” و”فيسبوك”، قال “باعتباري مناضلا حقوقيا أرفض هذه المبالغات التي تتحدث عن وجود بوليس سياسي أو أمن سياسي”، مضيفا: “قضيت عقودا من النضال الحقوقي، وأفخر بالمرفق الأمني”.
وفي هذا الصدد، أضاف أوجار: “المؤسسة الأمنية تشتغل بحرفية وتؤمن بثقافة حقوق الإنسان والتشبث بالمواثيق الدولية”، منوها بـ”المجهود الذي تم القيام به من أجل أن تدخل هذه الثقافة إلى المرفق الأمني؛ وهو ما يجب أن نحترمه”.
العضو المؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قال إنه لا يمكن الحديث عن وجود ردة حقوقية أو تراجع خطير، مشددا على أن “هذا الأمر لا يليق بنا، ويجب أن نؤكد أن المغرب أنتج تجربة حقوقية مميزة لنا أن نفتخر بها”.
وسجل وزير العدل السابق أن ما وصل له المغرب يأتي بفضل تضحيات الحركة الحقوقية، وكذلك بفضل شجاعة وجرأة الملك محمد السادس الذي أقام العديد من المبادرات في مجال حقوق الإنسان، مسجلا أن المغرب تطور بشكل كبير على المستوى الحقوقي.
في المقابل، نبه أوجار إلى وجود العديد من الارتباكات التي تعرفها المملكة؛ لكنها لا تصل إلى درجة التراجعات أو ما كان يطلق عليه سابقا الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، وهو ما تم القطع معه بإرادة الملك بشكل نهائي، مبرزا “أننا يمكن أن نكون أمام أخطاء شخصية وانزلاقات فردية، وهذا متوقع، ويجب أن يتم مواجهتها باستمرار”.
وأكد القيادي التجمعي أن “الانفراج السياسي والحقوقي يجب أن يظل هاجس الجميع؛ لأن الديمقراطية لا تنمو إلا بتوسيع هامش الحريات”، مبديا أمله أن يتم “خلق الظروف الصحية من طرف الجميع من أجل انفراج سياسي، بعيدا عن لي ذراع الدولة وتركيعها والتي يجب أن تظل مهابة ومحترمة وقوية بالقانون والدستور والمؤسسات”.
دينامية التجمع تزعجهم و تخيفهم، الخوف من فقدان ثقة المغاربة و الخوف من فقدان المناصب لذلك لا بد من هذا الأسلوب الوهبي
الله يسمح لك ا وهبي كتلعب وكتخدع الطبقة الفقيرة وكتعطيوهم الرشوة باش اطلعوك .وضرتتي فيهم فيناهو دا لوعد باش واعتهم مزال ماشفنا والو منك
السيد اوجار قال كل شيء و يجب على الاحزاب السياسية أن تتنافس بشرف و الابتعاد على الشعبوية لأنه تسيء الى المشهد السياسي المغربي
لا ما كاينش بوليس سياسي ،كاين غير لي هضر يلصقوا ليه الاغتصاب او الخيانة او التحرش !
يا وهبي ياوجه ناحس علينا فين غادين بهاد الحسابات الخاوية نتحاسبو مع انت هو الاول فين كنتي هاد المدة عاد بانت لك الساحة السياسية تهضر فيها
مكانة حزب الاحرار هي التي تجعل العديد من الاشخاص يحاولون زعزعته و القيام باعمال الاثارة و التشويش بدون جدوى.
يا رباعة الشفارة يا عائلة وهبي الانتهازيين راه ماغديش اصوتو عليكم ساكنة تارودانت حيت مشفنا منكم والو غير الغلاء غير الكذوب النفةق
قيادة التجمع حققت مكاسب كبيرة لفائدة الحزب، انطلاقا من الهيكلة و التنظيم بالإضافة إلى التأطير، و بناء التوجهات العامة للحزب.
رهان الأحرار على العمل و المعقول هو الذي سيساهم ولاشك في نيله المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة ان شاء الله
حزب واهبي حزب خدع الشعب المغربي بشعاراته الفضفاضة للوصول الى السلطة لينتقم من الفئات المستضعفة
!!! si tu le dis !
je faillais croir la blague!!!
التجمع الوطني للأحرار يسير بخطى تابثة من أجل تحقيق الانتصار الأكبر ليس له و لمناضليه فقط، بل لكل المغاربة.
عبد اللطيف وهبي نمودج للرجل السياسي الذي أفقد الموطن المغربي الثقة في السياسة و السياسيين
لابد من التصويت بكثافة لللغيورين على اصلاح البلاد ماشي لي خربوها مثل حزب واهبي الشفار والمعكاز
قوة و دينامية حزب التجمع الوطني للاحرار هي ما تجعله عرضة للهجمات من قبل الاحزاب المنافسة لأنهم لا يستطيعون منافستهه بالعمل
المواطن انتهكت حقوقه في التعليم والعدالة والصحة وسكن لائق ومواصلات ومازال تنتهك إلى هذا اليوم.
طبيعي ان تنكر لان تلك هي مهمتك لكن انكارك لا يغير شيئا من الواقع الذي يعرفه المغاربة جميعا فالمغرب اصبح ينافس الشقيقة مصر في الاستبداد والظلم والفساد
حزب التجمع الوطني للاحرار هو الدي مازلت اتئمل فيه الخير لنا فالبلاد سيدرك حتما ان حزب الحمامة الحزب الوحيد النشيط سياسيا على المستوى الوطني لذلك اصبح الخوف منه طبيعيا و مبررا
وجود شبيبة تجمعية في مستوى الانتظارات بالإضافة الى باقي الهياكل الموازية أعطى للحزب دينامية اكبر و تجدر في المجتمع المغربي
عبد اللطيف وهبي و غيره من روؤساء الاحزاب السياسية غيرقاديرين على مواجهة حزب التجمع الوطني للاحرار بالعمل لذلك يلجأون الى نهج الخطاب الشعبوي التبخيسي ضد حزب الحمامة
عجبت لك يا هذا، تقول غير الناطق الرسمي باسم الداخلية، هكذا هي مزرعة العبيد تجدهم أشد شراسة في الدفاع عن أسيادهم من الأسياد أنفسهم، أنت تفخر بالمرفق الأمني لأنه لا يتم ابتزازك يوميا في السدود و إسماعك عبارات البوليس المعروفة لدى عامة الشعب، أتفق معك أنه لا وجود للبوليس السياسي في المزرعة ببساطة لأنه ليس لدينا بوليس ولا سياسة، جهاز قمعي في خدمة دار المخزن فقط.
حزب الاحرار يمارس السياسة من منظور جديد و مصيره هو النجاح لأنه وضع الأصبع على مكمن الخلال فالقطاعات التي قرر الإشتغال عليها هي التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مثل الشغل التعليم الصحة
كل الهجمات التي بات يتعرض لها حزب التجمع الوطني للاحرار من قبل منافسه السياسيين أبانت على أن حزب الحمامة يشق طريقه الصحيح و أصبح قويا أكثر من أي وقت مضى
التجمع مدرسة التجمع فيه قيادات كتسنط للناس وهمومهم كتقاسم معاهم تجاربهم و إعطاء لهم حلول مناسبة من اجل تسوية وضعهم المعيشي
سي وهبي خاصو إقاد غير الحزب ديالو أولا داخليا او يستمع للمناضلين ديالوا عاد عندو الحق إنتاقد الأحزاب الأخرى و أخنوش خدام عليه و بشهادة جميع مهني القطاع لي كيشرف عليهوم .
لا أقل ولا أكثر كان وزراء اتحاديين والاستقلاليين يقولون اكثر وعندما وصلوا القمة ضربوا الطم نفس الشئ مع العدالة والتنمية ومع الأصالة والمعاصرة العماري وبن شماس، أما أخنوش خدام فصمت كيهضر غير بالاستراتيجيات و طريقة الاشتغال و التنمية و هذا هو نموذج الرجل السياسي لي خصنا نرفعو ليه القبعة
فضائح عبد اللطيف وهبي لا تعد و لا تحصى و اخيرها استيلائه على أراضي قصبة الكلاوي بالقوة و بدعم رئيس جماعة تاليوين
وهبي لم و لن يقدم أية اضافة للبلاد لأنه لا يجيد أي شيء من غير الكلام فقط أما الاعمال فلا شيء يذكر سوء أنه كل 5 سنوات يشكي و يبكي على ساكنة اقليم تارودانت من أجل كسب مقعد في البرلمان
نعم صحيح أن التجاوزات الخاصة بالمغرب تنحصر في أشخاص ولكن هؤلاء الأشخاص يكثر عددهم حينما تغيب المحاسبة والعقاب فيظهر الأمر وكأنه طغيان لهذا عند كل تجاوز تقف الدولة له بالمرصاد حتى لا يزيد أكثر فتنجح التجربة الديموقراطية في المغرب
من خلال تتبعي للأحزاب السياسية في المغرب أرى أن حزب التجمع الوطني للأحرار دائم يتفاعل بشكل كبير و مستمر مع جميع قضايا التي تهم الوطن و المواطن و هذا يجعله يستحق قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة و نتمنى له كل التوفيق
تئسست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم 12 يناير 1989 بمبادرة من عبد الرحمان اليوسفي،المهدي المنجرة،بوبكر لاركو،خالد الناصيري،أمينة بوعياش،عمر عزيمان
بفضل جلالة الملك محمد السادس المغرب قطع اشواطا متقدمة في المجال الحقوقي و التوازن بين الحاجة الأمنية و الحفاظ على حقوق الإنسان
صدقت استاد.اوجار هناك من يستغل عقل المواطن بشعبوية في الكلام
و شهد شاهد من اهلها
شكون اللي يشكر العروسة ؟
ٱودي السكوت أحسن
بهاد التصريحات خصنا نعرفو علامن نصوتو… باراكا مايضحكو علينا بحال هاد النوع.
بغينا المغرب امشي بعيد في حماية حقوق الأفراد المدنية و السياسية و اعطي هامش اكبر من الحريات للافراد
أوجار رجل دولة و حقوقي راهن على العمل السياسي و أعطى فيه ما بوسعه
ليس هناك بوليس سياسي بل ما هو احدث من البوليس السياسي انها القرعة السياسية و الحموشي الرهيب و ذهب و لم يعد و تظي ترعف و و و على العموم فك الله لسركم يا مغاربة من اخوكم جزائري و صح فطوركم
اذا كنت تتكلم الى المغاربة، فنحن اعلم و نعيش معكم
اذا كنت تتكلم مع الخارج فهو يعلم ايضا اين هو الزفزافي وكل الاحرار
اذا كنت تتكلم مع الفضائيين فتلك قصة اخرى
سبحان الله … و كأننا لا نعيش في المغرب ….
كل الذين انعم عليهم بخيرات الدولة يشكرون الديموقراطية الوهمية …
واليوم، دستوريا، الاختيار الديمقراطي أضحى أساسا استراتيجيا للدولة، مع كل المتصلات به من تحققات ومقتضيات حقوق الإنسان…
هناك من يستغل الشعبوية والانتهارية لكسب عقول المواطنين وهبي فشل في تسير حزبه
مع إعلان المغفور له الملك الحسن الثاني عن خطر “السكتة القلبية” التي تحدق بالبلاد… اندفع المغرب، كل المغرب، إلى الحد من “توالي سنوات الجمر والرصاص” بالإرساء المشترك “لمفاعل حقوق الإنسان” في أوصال الوطن، وهو المحرك والمخصب لتفاعل بعدي المعادلة التاريخية: الوطن والديمقراطية… والخطو الأول في هذا الاتجاه كان هو إلغاء “قانون كل ما من شأنه” النقيض الوجودي لمبادئ حقوق الإنسان ولمواصفات وثقافة الديمقراطية.
جملة من القوانين عدلت أو أحدثت بوازع التأقلم مع الالتزامات الحقوق… مدونة الأسرة، قانون الصحافة والحريات، قانون الأحزاب وغيرها… أيضا، تأسست مؤسسات الحكامة الرشيدة، التي تعنى بتدبير الحقوق السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، وتمت دسترتها، بما أسهم في تغيير البنية المركزية للدولة لصالح تمتين وتمنيع التدبير الذاتي القطاعي للمرفق العام… بما يعزز دمقرطته.
جملة من القوانين عدلت أو أحدثت بوازع التأقلم مع الالتزامات الحقوق… مدونة الأسرة، قانون الصحافة والحريات، قانون الأحزاب وغيرها… أيضا، تأسست مؤسسات الحكامة الرشيدة، التي تعنى بتدبير الحقوق السياسية، الثقافية، الاقتصادية والاجتماعية، وتمت دسترتها، بما أسهم في تغيير البنية المركزية للدولة لصالح تمتين وتمنيع التدبير الذاتي القطاعي للمرفق العام… بما يعزز دمقرطته.
والدولة اليوم، وفي هذه الجائحة، أبانت عن مناعة ضد السلطوية التدخلية… قادت، وتقود حرب الوباء، باقتدار، ملتزمة بالمسلك الديمقراطي في اتخاذ قراراتها
القرارات التي تمتد من أساسها هو إعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي، باستصدار القرار من البرلمان، وإلى المساطر العملية المتولدة عن القرار الأساس… لم تنجذب الدولة إلى إغراء تعطيل القانون لفائدة “الراحة” في التفرغ لتدبير حالة الحرب هذه. إنه نجاح في إختبار تاريخي لدولة “الاختيار الديمقراطي الاستراتيجي”.
لسنا في جنة عطرة، يانعة الاخضرار ومتفتحة الأزهار… ولكننا تقدمنا ونتقدم والآفاق واعدة بالمزيد من التقدم، مجتمعنا متأثر بكوابح التأخر التاريخي وهول الخصاص التنموي (ضمنه آفة الأمية)… بما لا يساعد على تقليص الفوارق والتفاوتات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية… وبالتالي فإن الممارسة الديمقراطية في شموليتها تضعفها وتثقل نفاذها أعطاب موضوعية (وضعية المرأة مثلا)… تدارك الخصاص التنموي هو اليوم متواصل بجدية وهو مشروع وبرنامج حكم للملك محمد السادس… إنه الأساس المادي الاجتماعي للعمران الديمقراطي.
المغرب يعرف تجاوزات كبيرة من طرف الأمن بكل مكوناته خاصة مع الجايحة
ويلاحط تراجع واضح للمكاسب الحقوقية التي ظهرت بعد 2011
حقوق الوطن في الحفاظ على استقلاله وتأمين وحدته وصون كرامة المواطنين… آليات حقوق الإنسان، وكما توظفها جهات متآمرة، (لها أسماء في الخارج والداخل) معادية للديمقراطية ومعادية لوطنها، وجهات أخرى ساذجة أو متهورة، تتوسل بآليات التعبير والتنظيم الديمقراطيين، إنه حق يراد به باطل. لمحاولة الإضرار معنويا وحتى ماديا بالوطن وبالمواطنين.
التنظيم والتعبير حقان. وأي حق ليس مطلقا، كل حق مقيد بالمسؤولية، بالقانون وعدم العسف على حقوق الآخر… والدوس على حقوق الوطن.
الحقوق أصلا هي لتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في تدبير الشأن العام الوطني. وعدا عن تحديات التنمية التي تتطلب حماسا وطنيا، نحن في مواجهة الإرهاب الكامن لنا في داخلنا، وفي مواجهة مؤامرات من يحرك الانفصال ضد وحدة ترابنا الوطني، وليس له من هدف إلا محاولة إضعاف المغرب ومحاولة فرملة نهضته
على من يضحك امثالك
الجميع يعرف كيف تعاش الامور في بلدنا
البوليس السياسي وما ادراك
تلقف التهم باسم الاغتصاب والتحرش ورد….
اما من يدافع عن اخنوخ وحزبه ما ذا قدم هذا التمساح سوى النهب والتحكم
نحن في وضع يستدعي دوام التأهب وتعزيز التعبئة الوطنية. التأطير الجمعوي الواسع في المغرب. والاستعمال الصاخب للتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كلاهما دليلان على حيوية المجتمع… ويفترض أن يكون لهما مفعول في الرفع من الحماس الوطني إذا ما استحضرت في تلك الممارسة حقوق الوطن.
عندما تدافع عن الفاسدين فانك حتى انت تدافع عن حقوق الإنسان
مكتحشموش أصبح هذا بدون تستر لان العدالة ماكيناش
بالنسبة لهذوك المرايقية والمتملقين والمطبلين لسيدهم أغراس اشنو كتديرو هنا شفتكم ما عطيتوش رأيكم في غلاء الأسعار السمك الخضر والفواكه ولا المغرب الأخضر لي مصدعينا وكتبهاو به شحال من عام تحرق ولا ولى رماد
نحن في وضع يستدعي دوام التأهب وتعزيز التعبئة الوطنية. التأطير الجمعوي الواسع في المغرب
اشمن حقوق انسان. رسالة: اذا مددتم غلق الحدود فلا تنتقدوا المنظمات الحقوقية عندما تنتقدكم. لان حق السفر مخول للجميع وانتم تمنعوا الشعب من وطنه وهو العالم بظروفو غي الله. بهذه الطريقة غير المحسوبة سيكون صعبا عليكم ربح احتى قضية الصحراء لان الامم المتحدة ترى ما تطبخون للاسف شوهتوا صورة المغرب. كل الدول وضعت اجراءات و فوانين صارمة للدخول. لما لا تفعلون نفس الشيء. لماذا تريدون الجالية تكره مؤسساتكم؟
الاستعمال الصاخب للتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كلاهما دليلان على حيوية المجتمع… ويفترض أن يكون لهما مفعول في الرفع من الحماس الوطني إذا ما استحضرت في تلك الممارسة حقوق الوطن.
ربما يسكن سي اوجار في كوكب اخر يوجد فيه مغرب اخر توجد فيه الكرامة الانسانية والمستشفيات وحرية التعبير والتجمعات والنقابات والمساواة بين الجنسين وحرية المعتقد وحرية تاسيس الجمعيات وحرية الصحافة ولا يشبه مغرب هذا الكوكب الذي نعيش فيه. وشكرا
يجب الحرص على إفشال محاولات المعادين للمغرب علنا وسرا، بإبطال مفعول دسائسها… وعدم تسهيل تسلل سمومها إلى حماسنا وإلى عزمنا على الانتصار للوطن وللديمقراطية.
إن مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا، إذ تم إرساء أسس دولة الحق والقانون بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سابقا، والتي تعد فريدة من نوعها وتعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي.
ونذكر أيضا اعتماد المملكة المغربية دستورا جديدا سنة 2011، يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة، ويعزز مكانة حقوق الإنسان ببلادنا، ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات.
كما انضم المغرب إلى عدد مهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصادق على أهم البروتوكولات الملحقة بها، كمصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأصدر عددا من القوانين والنصوص التشريعية التي تساهم في تطوير مبادئ حقوق الإنسان، وقام بتعديل نصوص أخرى لملاءمتها مع هذه المبادئ، من أهمها إلغاء محاكمة المدنيين بالمحاكم العسكرية، واستمرار إصلاح منظومة العدالة، وإحالة العديد من ملفات الفساد والرشوة على القضاء، وكذا فتح تحقيقات في بعض التجاوزات المتعلقة بالتعذيب، وإعداد السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والحرص على ملاءمتها مع القانون الدولي الإنساني
مهما جندوا من الذباب الإلكتروني فالشعب المغربي يعرف ما يجري ويقع ولا تنطلي عليه حيلة احزاب الارتزاق وليس له أمل في ان يحصل على رضى الشعب فاللعب مكشوف رغم مساندة اصحاب الحال هذا الحزب مآله الزوال اجلا ام عاجلا !! حتى ولو جندوا واستقطبوا مرتزقة العالم للتصفيق والتهليل والتطبيل !! طريقة بليدة من طرف الذباب الإلكتروني والجمعية المعلومة صاحبة فضيحة القفة مقابل بطاقة الحزب تعطي صورة لبلادة من يسير الحزب التابع للزعيم المظلي المدلل !!
كما أن المنظمات الحقوقية، بما فيها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المدنية، ساهمت في توسيع النقاش المجتمعي وتعميقه حول قضايا حقوقية مختلف حولها داخل المجتمع المغربي، كإلغاء عقوبة الإعدام والمساواة في الإرث وتنظيم قضية الإجهاض وقضايا الحريات الفردية؛ وهذا يعبر عن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه المنظمات غير الحكومية المغربية المهتمة بحقوق الإنسان، ومستوى تفاعلها مع كافة الآليات والميكانيزمات الدولية لمراقبة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة
وأمام تحقيق كل هذه الإنجازات، يتعين لفت الانتباه إلى أن هناك تحديات تواجه بلادنا، حالا ومستقبلا؛ فرغم التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان، فالتحديات كبيرة ومرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية وبالتوزيع العادل للثروات وبتوسيع فضاء الحريات، ومكافحة العنف ضد النساء، إلى جانب معالجة الوضعية الاعتبارية للمرأة من خلال إعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، ومناهضة كل أشكال التمييز ضدها وتبني مقاربة النوع في مجموع السياسات العمومية.
“ مبديا أمله أن يتم خلق الظروف الصحية من طرف الجميع من أجل انفراج سياسي”, هذه الجملة هي اعتراف منه بانعدام حرية التعبير في المغرب و بوجود البوليس السياسي الذي يعرقل هذا الانفراج السياسي. المغرب اصبح عبارة عن سجن كبيير و انا شخصيا اتمنى لكم جميعا طول المقام فيه هههه
أيضا هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والبيئية؛ وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية، خصوصا وأن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعتبر شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة والنموذج التنموي الجديد
طيب، انت الحقوقي و وزير سابق و متتبع لمجريات السياسة المغربية، الا ترى أنه من العيب ما نسمعه و نعيشه من خلال تلك الفيديوهات التي يتحدث اصحابها عن استغلالهم بقفة ليصبحوا منخرطين في حزبكم دون علمهم!!!؟؟؟
أليس عيبا أن تسكتوا عن تصريحات وهبي الذي صرح بأن السلطة تاتمر بأوامر من هم خارج السلطة و لا يجب أن يقتربوا منها بهذا الشكل!!!!
من سيصدقكم حين تقولون لا وجود للبوليس السياسي؟؟؟
دون الحديث عن الملايير و عدم احترام قوانين التعمير……
بنكيران قال هناك مغربان:مغرب يحكمه محمد السادس و مغرب آخر لا نعلم من بحكمه!!!!
افبعد كل هذا تريد أن يصدقك الناس؟؟؟
هضرو معانا نيشان، باراكا متفلاو علينا، مبقى متخبي،هاد سلوك قديم….
وأيضا ينبغي تثمين الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب في ما يتعلق باستقبال وإدماج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وإحداث الآليات الوطنية الحمائية في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالوقاية من التعذيب أو حماية الطفولة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى آلية محاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة
Arhnouche vole 17 milliards au poste de ministre de la agriculture combien il va voler quand il deviens premier ministre? J’ajoute la place des partie politique est prison et la place de se qui sont au prison c’est diriger les Maroc. J’ajoute aussi toutes ces partie politique vole pour un seul homme Mohamed 6 .la preuve M6 a un grands budget et saines il se déplacer au Maroc il utilise les autres budgets c’est à dire il viole les marocains deux fois à quoi ça sert son déplacement? Ou salam
كفى من الكدب و النفاق …..
المنظومة فاسدة ….
نتمنى من العلي القدير ان يصبح الاستاذ اوجار رئيس الحكومة في الانتخابات الاتية لان مناضل شريف و يشهد له الجميع بامانته و كفاءته العالية في القيادة و التسيير و تحقيق التوازنات الاقتصادية و السياسة
و كونه وزير عدل سابق قد خلف بصمات جيدة بهذا القطاع
لدي سؤال وحيد لك السيد اوجار:
هل اثمان المحروقات عادلة في المغرب وهل يتحمل اخنوش المسؤولية.
حنا للي كيهمنا هوما الفلوس.
لم يتبقى لهم شيئا سوى البكاء والعويل ،لا يصنعون الحدث ولا يلفتون الانتباه ،
لا يوجد “بوليس سياسي” بالنسبة لك. لانك تاخد نصيبك وافيا من الكعكة وانك من الناس الذين هم فوق القانون
و ماذا عساك ان تقول غير ذالك ، فانت عبد مأمور طاءع لمشغلك المخزن و لا يمكن ان تبتعد كلمه عن ما يريد المخزن تمريره للناس من كذب و مغالطات. لكن المغاربه و العالم يعرف حقيقه المخزن و هي التعذيب بالقرعه و التصرفيق في الكوميساريات و سلوكات حاطه من الكرامه كما حصل مع المعلمات التى اصبحت عاريات في الكوميساريات. سوف تحاسبون عن كل كلمه كذب و ان ينفعكم المخزن يوم لا يوم مال و لا سلطان و لا جاه الا من اتى الله بقلب سليم.
وسجل وزير العدل السابق أن ما وصل له المغرب يأتي بفضل تضحيات الحركة الحقوقية، فعلا ما وصل له المسؤلون من ثروات وسيارات و والقصور اما في حق الشعب اعتقالات وظلم و حكرة . اظن ان هدا الوزير السابق يعيش في كوكب اخر . الدول تحترم الدول من اوضاع مجتمعاتها . من شغل ، صحة تعليم وهده الاشياء ليست موجودة عندنا مع الاسف الشديد .
أوجار الرجل الحكيم و الرجل المناسب في المكان المناسب فعلا المؤسسة الأمنية عندنا في المغرب تشتغل بحرفية.
لايوجد البوليس السياسي.توجد السياسة البوليسية في الدولة البوليسية!كلمة “بوليس”تعني مدينة أوحاضرة!هذا يدل على التمدن والتحضر!كلمة سياسة من فعل ساس يسوس؛سَاسَ الدواب؛أي اهتم بها،قام عليها بتربتها،ترويضها والاعتناء بها!سياسة أمور الناس بمعنى تولي القيام عليها تَدَبُّرا،بمعنى التفكير والتمعن فيها وليس إعطاءها بالدبر والإدبار في شأنها وفي شؤونها; وتدبيرا فلسفيا،علميا و تطبيقيا!نحن نقول دَبَّرْ عْلِيَّا!السياسة انحرفت عن معناها الحقيقي التدبري التدبيري وأصبحت إدبارا من غير إقبال!السياسة أصبحت دَبْرَة متقيحة!تم الاحتفاظ بالمعنى الحضيري من دون المعنى الحضري التحضري!و الحال أن صاحب الحضيرة في الأصل يحنو و لايقسو على مكونات و مخلوقات حضيرته!ومالك الحضيرة و راعيها غالبا ما يفضلها حتى على نفسه وأبنائه!من ذلك الحديث (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)الحديث قيل عندما كانت للرعية قيمة وللرعاة ضمير و مسؤولية!الآن أصبح الراعي ذئبا يأكل من الحضيرة و يبتلعها؛ و الرعية رعاعا بدون ذرة كرامة!يقال ساست الشاة؛ أي اشتعلت صوفها قملا و تقملا!لذلك هذا زمن القمل والتقمل السياسي؛ وليس بالضرورة زمن البوليس السياسي
السياسة انحرفت عن معناها الحقيقي التدبري التدبيري وأصبحت إدبارا من غير إقبال!السياسة أصبحت دَبْرَة متقيحة!تم الاحتفاظ بالمعنى الحضيري من دون المعنى الحضري التحضري!و الحال أن صاحب الحضيرة في الأصل يحنو و لايقسو على مكونات و مخلوقات حضيرته!ومالك الحضيرة و راعيها غالبا ما يفضلها حتى على نفسه و أبنائه!من ذلك الحديث (كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته)الحديث قيل عندما كانت للرعية قيمة و للرعاة ضمير و مسؤولية!الآن أصبح الراعي ذئبا يأكل من الحضيرة و يبتلعها؛ و الرعية رعاعا بدون ذرة كرامة!يقال ساست الشاة؛ أي اشتعلت صوفها قملا و تقملا!لذلك هذا زمن القمل والتقمل السياسي؛ وليس بالضرورة زمن البوليس السياسي!من أين تخرج و تخرجت بعض المتقملات السياسية؟هذا زمن الفرقوش والفرقوشيات السياسية والبوليسية!زمن البوليس السياسي ولى عهده مع زمن وعصر المعارضة السياسية!
وماذا تقول يا سي أوجار عن التحرش على الأستاذات في الكوميسريات المغربية وعن التعذيب بالصوت والصورة وأثار التعذيب على أجساد المناضلين في سجوننا وعن التصرفيق والركل الذي يمارس على الشعب ناهيك عن السب والشتم والإستفزاز. أظنك يا سي أوجار لن تعيش في المغرب.
ويل للمنافقين السياسيين يغيرون مواقفهم حسب الطلب.
كما جرت العادة عند اقتراب الانتخابات التافهة تدق طبول الحرب بين الأحزاب، كل حزب يدعي أنه القادر على إحراج البلاد من مشاكلها وازماتها التي تمتد الى عقود طويلة، والحقيقة انهم مجرد مهرجون يتهارشون مثل الكلاب الضالة للفوز بالمناصب والنصب على الشعب.
على الفئة المغفلة من الشعب أن تستفيق من غفلتها وتقاطع الانتخابات، فلا شئ سيتغير كل ما في الامر هو تبادل الادوار بين الأحزاب المهرجة النصابة والكاذبة تبيع الوهم لشعب مغلوب على أمره.
فالمؤسسة الملكية هي من تملك الصلاحيات والقرارات لتغيير الاوضاع وتحسين معيشة المواطن واصلاح احوال البلاد والعباد.
ان هذه الاحزاب الفاسدة اشد خطورة من فيروس كورونا وجب تطهير البلاد من دنسها.
البوليس السياسي غيرو له الاسم واصبح يسمى بالتشهير، اتحداك ان تقول شي عن اي وزاره من غير أن تحبس بدعوه التشهير، الديكتاتوريه في المغرب هي الان ذأب في صفه خروف
ها هوما عاودتاني بداو يخرجو … بداو يرجعوا للساحة
ماكا يمركش هاد السيد