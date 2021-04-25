"أوربانيستا" تقدم أول سماعة تعتمد على الطاقة الشمسية في العالم

كشفت شركة أوربانيستا النقاب عن سماعة الرأس اللاسلكية Los Angeles الجديدة، التي تعتبر أول سماعة تعتمد على الطاقة الشمسية في العالم.

وأوضحت الشركة السويدية أن سماعة البلوتوث الجديدة تأتي مكسوة بخامة Exeger Powerfoyle، والتي تقوم بتحويل الضوء إلى طاقة.

وتقوم السماعة بالشحن من كل مصدر ضوء، حتى في الأماكن المغلقة، ما يعني تمتع السماعة بفترة تشغيل بطارية كبيرة.

ويكفل تعرض السماعة لضوء الشمس لمدة ساعة واحدة توفير طاقة لتشغيل السماعة لمدة 3 ساعات.

ويمكن أيضا شحن بطارية السماعة سعة 750 مللي أمبير ساعة بشكل تقليدي بواسطة منفذ USB-C.

وبدون الطاقة الشمسية تصل فترة تشغيل البطارية إلى 50 ساعة.

وتشتمل باقة تجهيزات السماعة أيضا على تقنية إلغاء الضوضاء الفعالة (ANC) مع دعم المساعد الصوتي أبل Siri وجوجل Assistant.

ومن المقرر إطلاق السماعة Los Angeles الجديدة مطلع فصل الصيف نظير حوالي 195 يورو.