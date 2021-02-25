"أوزون" تتولى تدبير قطاع النظافة بالقصر الكبير

تعطي مجموعة أوزون للبيئة والخدمات يوم الأحد المقبل 28 فبراير الانطلاقة الرسمية لتدبير نظافة مدينة القصر الكبير خلال السنوات السبع المقبلة، وذلك بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.

وحازت شركة أوزون القصر الكبير، أحد فروع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات، صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بالمدينة ذاتها بمبلغ قيمته 21461592.00 ﺩﺭﻫﻡ سنويا، لجمع ما يفوق 39 ألف طن من النفايات كل سنة.

ووفرت الشركة، التزاما منها بدفتر التحملات واتفاقيتها الموقعة مع جماعة القصر الكبير، “أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف، كما ستستثمر في العنصر البشري المحلي بتوفير 181 منصب شغل لأبناء المدينة والإقليم”.

يذكر أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات حاصلة على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية، “لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015، وشهادات ‘الإيزو’ العــالمية للجودة وللبيئة، وكذا للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب (دافعو الضرائب المصنفة)، وكذا جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات”.

إلى ذلك، حازت مجموعة أوزون على جائزة غلوبال العالمية كأفضل شركة عربية في الخدمات العامة، وتوج رئيسها أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المائة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018؛ كما توج عام 2020 أفضل رئيس تنفيذي عربي، في حين توجت المجموعة كأفضل شركة تشتغل بقطاع البيئة على مستوى العالم العربي.

وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لاختيار أفضل 12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها، اختير عزيز البدراوي كشخصية العام في فئة “البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة”.

وتدير مجموعة أوزون للبيئة والخدمات حاليا قطاع النظافة في أزيد من خمسين مدينة مغربية وبجميع موانئ الصيد البحري (77 ميناء) وبسبعة مطارات دولية بالمملكة، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، كما عملت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 9000 عامل، وتتوفر على أسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.