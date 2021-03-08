"أوزون" تكرم عاملات النظافة

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تعليقات الزوار1
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23:05
النساء والرجال جنباً إلى جنب في مجموعة "أكسيال"
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22:58
جزائريات يتظاهرن للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة
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22:55
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22:31
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22:21
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21:46
وزارة التضامن تبسط جهود مناصرة المرأة المغربية
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21:22
امتلاء سدود "جهة طنجة" بنسبة 100 في المائة
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20:54
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إشهار أسلحة بيضاء يوقع 3 قاصرين في قبضة الأمن
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19:05
تفاصيل الملقحين والمصابين بـ"كورونا" في المغرب
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18:42
رابطة العالم الإسلامي تدين الاعتداء على السعودية
المرأة كرمها الاسلام منذ مئات السنين واعطى لها حقوقها اما هؤلاء فيريدون من المرأة التبرج والخروج بدون احتشام وبدون رقيب لو ارادو هؤلاء تكريم المرأة لكرمو المرأة التي ماتت في معمل طنجة ولا كرموا النساء التي تخرج في الفجر والذهاب للمعامل يجب ان يتكلموا عن هاته النساء