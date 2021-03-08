"أوزون" تكرم عاملات النظافة

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‫تعليقات الزوار

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  • عبد المنعم
    الإثنين 8 مارس 2021 - 23:07

    المرأة كرمها الاسلام منذ مئات السنين واعطى لها حقوقها اما هؤلاء فيريدون من المرأة التبرج والخروج بدون احتشام وبدون رقيب لو ارادو هؤلاء تكريم المرأة لكرمو المرأة التي ماتت في معمل طنجة ولا كرموا النساء التي تخرج في الفجر والذهاب للمعامل يجب ان يتكلموا عن هاته النساء

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