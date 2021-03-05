"أوزون" تكرم عاملات في اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وفي إطار تخصيصها لـ2021 سنة لعمال النظافة، وتحت شعار “شكرا .. إنكن صانعات نجاح أوزون”، تنظم مجموعة أوزون للبيئة والخدمات يوم الإثنين 08 مارس، حفلا بمقرها الاجتماعي بالرباط لتكريم “صانعات نجاح أوزون”.

وقالت المجموعة في بلاغ لها توصلت به هسبريس: “هن النسوة اللواتي واكبن وساهمن في صنع نجاح المجموعة، ومازالت مجهوداتهن متواصلة في خدمة المؤسسة والمجتمع بنكران للذات وتضحيات لا تنتهي”.

وأضاف البلاغ: “لأجل ذلك، لا يمكن لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلا أن تحتفي بهن عرفانا بما قدمنه للمجموعة، سواء في الإدارة كمديرات ناجحات أو في التسيير كمسؤولات حازمات أو في الميدان كعاملات مكافحات”.

وسينظم هذا الحفل التكريمي، تؤكد المجموعة، على نطاق يراعي الإجراءات المعتمدة في البلاد للحد من تداعيات “جائحة كورونا”.

ويتضمن برنامج الحفل، تكريم أقدم عاملة نظافة وأقدم إدارية، وذلك بمنحهما هدية عبارة عن عمرة مدفوعة التكاليف كاملة، وكذلك تكريم أصغر عاملة نظافة وأصغر إدارية، وذلك بقضاء عطلة نهاية الأسبوع مدفوعة التكاليف بمدينة مراكش.

كما يتضمن الحفل تقديم منح مالية تدعم تمدرس عشر متفوقات من بنات عاملات النظافة، وستقدم هدايا رمزية لعاملات أوزون بجميع فروعها بجهات المملكة، يشرف على توزيعها المدراء الجهويون والإقليميون.