"أوطوهال" تراهن على تسويق سيارات مستعملة

أعلنت مجموعة أوطوهال عن إنشاء فرع جديد تابع لها متخصص في بيع السيارات المستعملة.

وقال جمال الدهباني، المدير العام لمجموعة أوطوهال: “نطلق هذه المبادرة التي تهم إنشاء فرع متخصص في بيع وشراء السيارات المستعملة من جميع العلامات التجارية، في ظل هذه الظرفية الصحية”.

وأضاف: “لقد قمنا بإنشاء منصة رقمية (أطو كاز) التي تمكن زبائننا من اختيار السيارات التي تناسب ذوقهم وإمكانياتهم المادية، وبعد انتهاء عملية اختيار السيارة المستعملة في المنصة، يتوجه الزبون إلى متجرنا بشارع لالة ياقوت، وسط مدينة الدار البيضاء، ومعاينة السيارة التي وقع اختياره عليها”.

وأوضح الدهباني أن هذا الفرع الجديد التابع لمجموعة أوطوهال، “يوفر مجموعة من الخدمات ذات جودة عالية لا يقدمها القطاع غير المهيكل الذي يهمين على قطاع بيع العربات المستعملة”.

وتابع المتحدث قائلا: “من ضمن الأمور الجديدة التي جئنا بها في هذا الفرع الجديد لأوطوهال، الضمانة التي لا تقل عن ستة أشهر بالنسبة لكل سيارة مستعملة، إلى جانب توفير إمكانية الحصول على التمويل”.

وأورد المدير العام لمجموعة أوطوهال أنهم في المجموعة يحاولون من خلال هذه المبادرة “المساعدة في هيكلة القطاع، ومنح الطمأنينة والراحة للزبائن في عملية شراء السيارات المستعملة”، كاشفا أنهم يعملون حاليا على توفير سيارات من علامات متعددة “من أجل إرضاء جميع الرغبات التي يعبر عنها الزبائن”.