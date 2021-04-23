أوكسفام: الحماية الاجتماعية الشاملة مدخل لمحاربة الفقر واللامساواة بالمغرب

حظي قرار المغرب تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين بتنويه من منظمة “أوكسفام” المغرب، معتبرة أن الحماية الاجتماعية مدخل لمحاربة الفقر واللامساواة وتحقيق الكرامة.
ويهدف مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه المغرب يوم 14 أبريل الجاري، إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة.
واعتبرت منظمة “أوكسفام” أن تعميم الحماية الاجتماعية يعدّ خطوة إستراتيجية “لتدارك الاختلالات التي تمس جوهر منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”.
وأشادت المنظمة المذكورة بقرار تعميم الحماية الاجتماعية، معتبرة إياه “خطورة إيجابية في مسار تنزيل حق وكرامة المواطنين المغاربة في عمل وحياة كريمين”؛ كما اعتبرت تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية “انتصارا واستجابة لمطالب وتحذيرات لطالما رفعتها أوكسفام وشركاؤها والمجتمع المدني بالمغرب، حتى قبل اندلاع أزمة الجائحة التي تمخّض عنها هذا القرار”.
وكانت “أوكسفام” نبّهت في وقت سابق إلى اتساع الفوارق الطبقية بين الفقراء والأغنياء بالمغرب، واعتبرت أن المملكة من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المغيبة للعدالة الاجتماعية.
وضمن تقريرها المعنون بـ”ضريبة عادلة من أجل مغرب منصف” أكدت الهيئة ذاتها أن اختلالات الخدمات الاجتماعية والبطالة وعدم الاستقرار المهني، والتمييز ضد النساء، والنظام الجبائي غير العادل، تعطل التنمية الاجتماعية بالمغرب وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقرا؛ كما نبّهت المغربَ إلى “اللامساواة التي أفرزتها سياسات واختيارات اقتصادية واجتماعية غير منصفة”، وجاء اندلاع جائحة فيروس كورونا والتدابير الاحترازية المواكبة له ليشدد من وطأتها.
واتخذ المغرب عددا من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وتوفير نوع من الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر في وضعية هشاشة، غير أن قرار تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين “يُعتبر بحق أهم قرار إستراتيجي يمس جور منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب”، حسب “أوكسفام”.
ودعت المنظمة ذاتها الحكومة المغربية ومختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين إلى “مواكبة هذا الورش الكبير بإجراءات فورية لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية، وجعل الحد من اللامساواة مدخلا لكل السياسات العمومية”.
وقدمت “أوكسفام” عددا من التوصيات ضمن محوريْن، وهما بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وتبني نظام ضريبي عادل يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية.
وبخصوص المحور الأول، توصي المنظمة بتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030، في إطار أهداف التنمية المستدامة، وإنتاج بيانات إحصائية محدثة ومتاحة للعموم حول تفاوت الدخل وتركيز الثروة.
كما أوصت الهيئة ذاتها باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة على جميع المستويات، وإطلاق خطة لتقنين وهيكلة النشاط الاقتصادي غير المهيكل، إذ إن 92.2 في المائة من الوحدات الإنتاجية غير مسجلة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و93 في المائة من اليد العاملة غير مصرح بها لدى الصندوق نفسه.
وفي ما يتعلق بمحور العدالة الضريبية، دعت “أوكسفام” إلى تحسين تصاعدية النظام الضريبي في مجمله، وتوسيع الوعاء الضريبي لجعل مساهمة مجموع الفاعلين الاقتصاديين داخل البلد أكثر عدلا، وفرض ضريبة على الثروة تساهم في ضمان الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير خدمات عمومية متاحة كميا ونوعيا.
في فرنسا مثلا، التغطية حق لكن هناك بعض الأطباء الخاصين يبالغون في الاثمنة و التسعيرة مما ينخر ميزانية الدولة.
و حتى بعض المواطن ن يبالغون في زيارة الطبيب مرارا و تكرارا للحصول على doliprane و دواء المعدة و و و و.
لان الخدمة 100٪ مجانية حسب الدخل.
نعم الحماية الإجتماعية هي الحل لضمان الإستقرار الوطني والسلم الداخلي، بلد كالمغرب له موارد طبيعية وفلاحة ناجحة وسهول لاتتطلب الكثير من المجهود لزراعتها وطبيعة خلابة لسياحة ناجحة، يجب بناء الإنسان المغربي بالقيم الصالحة كي يبني اقتصاد بلده وبالتالي يوفر حياة كريمة له وللمغاربة كافة! كما أن الإنسان المغربي عليه أن يسأل نفسه لماذا تقدم الإنسان الغربي عننا؟ عندما يجد الأجوبة ويقوم بتطبيقها سيتغير للأحسن! الأوربيون ليسوا أحسن ولا أذكى مننا، هم فقط يطبقون المعقول ويشتغلون كثيرا ونحن العكس!
باش يتحقق هاد الحلم خاص 50 مليار درهم في العام،منين هيجيبوها كل عام والكثير من المغاربة لايدفعون حتى ضريبة النظافة،كاين النظري وكاين البراتيك
سيستغلونها…ذوي النفوذ…لاهليهم …ومعارفعم…لما الفقير. فهو .كذالك… لازالو يستعملونه الا كرقم..وطني وانتخابي
إنها خطة جديدة من الحكومة
لكي ترغم المقاولون الأحرارو
الشركات الشخصية وأرباب المحلات التجارية
إلى ٱداء الضرائب بكثرة من أجل الإستفادة .
الدولة هي المستفيد الأول
ربما فيها مزايا لأصحاب الدخل الضعيف جدا .
إنها حريرة مسوسة
l image est trop forte .la personne tire une charette comme un mulet en2021 .et on parle de justice .l équité de droit de l homme ect pauvre bled
ان كانت الدولة حقا تريد مساوات اجتماعية مستدامة و اخراج فئة مهمة من المغاربة من الفقر و الهشاشة أن تقر أجرة مدروسة تلبي حاجيات الفرد المعيشية و تشجع على الدخارو تقر ضرائب على الأغنياء و الوزراء و كبار الموظفين .
نتمناو اكون خير لبلادنا .لأننا في حاجة ماسة لهذه المبادرة
هناك أجراء و مستخدمين في القطاع العام والخاص يتقاضون أقل 1500 درهم في الشهر كمثال حراس الامن الخاص أعوان الخدمة الخ الخ
إذن هذه التغطية الاجتماعية ستكون بأكثر من 1500 درهم أو اقل
إذن نحن أمام مسرحية من مسرحيات الانتخابات قبل أوانها