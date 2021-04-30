أوكيولوس تطلق وظيفة البث اللاسلكي لنظارتها Quest 2

أعلنت شركة أوكيولوس عن إطلاق وظيفة البث اللاسلكي Air Link لنظارة الواقع الافتراضي Quest 2، والتي تتيح إمكانية نقل محتويات النظارة إلى الحاسوب لاسلكيا اعتمادا على شبكة الواي فاي المنزلية.

وأوضحت الشركة الأمريكية التابعة لشركة فيسبوك أن استخدام الوظيفة الجديدة يتطلب تثبيت إصدار الفيرموير الحديث رقم 28 على النظارة والحاسوب على حد سواء، مشيرة إلى أن جودة البث تتوقف إلى حد كبير على سرعة شبكة الواي فاي المنزلية، وليس فقط على معدل نقل البيانات.