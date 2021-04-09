"أولاد موسى" يعالج صراع أثرياء في الصيد

في قالب درامي، يصور المسلسل الرمضاني “ولاد المرسى”، للمخرج مراد الخودي، أحداثا شرسة تدور رحاها بين عائلتين ثريتين تتصارعان على زعامة أساطيل الصيد البحري.

وتدور أحداث المسلسل الدرامي، الذي سيتم عرضه على قناة “MBC5” طيلة شهر رمضان، حول شابٍ ثري أرعن ومتهوّر ذي سوابق قانونية، يغادر السجن بعد قضاء مدة عقوبته لأسباب تتعلق بالمخدرات وفي نيّته بداية حياة جديدة عنوانها الاستقامة وتحمّل مسؤولية إدارة شركة والده.

تتواصل الأحداث في أجواء مليئة بالتشويق والإثارة والجريمة والحب. فهل يتمكن الشاب مهدي من تحقيق ما يصبو إليه والمحافظة على استقامته بعد أن يجد نفسه وسط حرب شرسة يشنّها أعداء والده للسيطرة على أعمال العائلة ضمن سلسلة من الجرائم والأكشن والمؤامرات؟ وهل ينجح في استعادة حبّ حياته والعودة إلى حبيبته التي خسر قلبها عقب دخوله السجن؟

مخرج العمل مراد الخودي أوضح أن المُسلسل يسلط الضوء على رجال ونساء البحر وحياتهم اليومية في قصص متشابكة خيوطها، وقال: “العمل قائم على البطولة الجماعية ويجمع نخبة من كبار النجوم في المغرب، وفكرة المُسلسل كانت تراودني منذ ست سنوات، وكتابة هذا العمل استغرقت سنة ونصف رفقة طاقم العمل، ثم شرعنا في التحضير الذي استغرق ثلاثة أشهر، وتم تصوير العمل في مدة أربعة أشهر أخرى”.

وتابع الخودي: “نراهن على نجاح هذا العمل لأنه قريب من المشاهد العربي والمغاربي ويحمل شحنة درامية قوية وتشويقا لا متناهيا، ونأمل أن يُلبي تطلعات الجمهور”، مشيرا إلى أنّ “ولاد المرسى يرتكز على مجموعة من التيمات؛ أهمها تيمة الحب العنيف من خلال قصة بسمة والمهدي الشائكة، وتيمة الحرمان من الإنجاب من خلال حكاية الزوجين اللذين يقرران الحصول على طفل بأي طريقة ولو كانت بالسرقة”.

ويشارك في المسلسل الدرامي، الذي أشرف على تأليفه عدنان موهجة، ويحيى فندي في بطولته، كل من أمين الناجي، نادية آيت، عزيز داداس، عبد السلام البوحسيني، محمد الشوبي، سهام أسيف، ماجدولين الإدريسي، ناصر أقباب، فاطمة الزهراء الحرش، عبد النبي البنيوي، وآخرين.