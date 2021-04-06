أولمبياكوس يرغب في الاستفادة من خدمات بلهندة

دخل نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم على خط الأندية التي تسعى إلى الاستفادة من خدمات الدولي المغربي يونس بلهندة، بداية من “المركاتو” الصيفي المقبل، بعد فسخ عقده مع نادي غلطة سراي التركي، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها الإدارة مسيئة إلى النادي، وهو ما ترتب عنه فسخ العقد الذي كان يجمع الطرفين.

وأكدت تقارير إعلامية يونانية أن أولمبياكوس مهتم بشكل كبير بضم يونس بلهندة، إذ شرعت إدارة الفريق اليوناني في اتصالاتها من أجل تقديم عرض رسمي للاعب المغربي، خاصة أن الأخير يتواجد ضمن قائمة أبرز اللاعبين المتاحين بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أكدت تقارير إعلامية إسبانية في وقت سابق أن الدولي المغربي بلهندة على رادار مجموعة من الأندية في “الليغا”، على غرار إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا؛ غير أن الأخير يبقى الأكثر اهتماما في إسبانيا بالظفر بخدمات اللاعب.

ووفق التقارير ذاتها فإن إدارة “الخفافيش” تستعد بدورها للتعاقد مع الدولي المغربي، رغم الأزمة المادية التي يمر منها الفريق، بسبب تداعيات انتشار “فيروس” كورونا، شأنه شأن سائر الأندية العالمية.

وانفصل بلهندة عن فريقه التركي في العاشر من شهر مارس الماضي، بإيعاز من مسؤولي الفريق، لكونه انتقد بشدة “سوء تدبيرهم”، وهو ما عارضوه، مع اتخاذ قرار فسخ العقد من طرف واحد.

يُشار إلى أن يونس بلهندة هو اللاعب الذي قدم أكبر عدد من التمريرات مع غلطة سراي منذ انضمامه إلى الدوري الممتاز في موسم 2017-2018، كما شارك في 99 هدفا، أحرز منها 18 هدفا، وكان وراء 19 تمريرة حاسمة.